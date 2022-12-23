溫鋼城：小米手機盈利增長須靠價量齊升 11.5元有阻力

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

小米(01810)11月內地智能手機銷量排第二，僅次於蘋果，惟銷量增速則居榜首，具備追上蘋果的條件嗎？騰訊(00700)主席馬化騰於員工大會開腔提及公司貪腐及遊戲版號瓶頸問題，對內部業務發展有何啟示？會否迎來一波內部整頓？澳門今起放寬入境防疫，濠賭股能否再展升浪？兩隻醫療新股思派健康(00314)及業聚醫療(06929)今日掛牌，惟暗盤走勢分歧，解讀業務前景！

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