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《午市前瞻》通關落實後大市或須消化 友邦上望90元食胡位

23/12/2022

　　恒生指數半日收報19578，跌100點或0.51%，主板成交444.23億元。恒生中國企業指數報6642，跌73點或1.1%。恒生科技指數報4129，跌80點或1.92%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報322.4元，跌1.4元或0.43%，成交26.96億元；美團收報183.3元，跌2.9元或1.56%，成交18.69億元；阿里巴巴-SW收報86.55元，跌1.35元或1.54%，成交17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。友邦(01299)升3.04%，報86.45元，成交12.90億元。

 

(友邦網頁截圖)

 

李偉傑：恒指1月挑戰250天線樂觀


　　美國經濟數據強勁，令人民幣兌美元跌穿7算，拖累港股今早以暫時全日最低位19380開市，隨後承接力強勁，帶動恒指收窄跌幅至不足100點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，人民幣匯價相當影響港股，但見到港股此時亦有一定韌力，因大市目前正憧憬通關，對大市故然有正面幫助。


　　但他亦提到，因應通關算是利好因素之中的「絕招」，即使通關消息出台後，市場消化早前憧憬亦會令市況出現調整。他提到，通關後亦耍觀望時間與人數的放寬程度，才知道對大市的利好程度。他指目前恒指挑戰250天仍樂觀，但2022年餘下只有約3個交易日，今年內要挑戰成功亦有難度，明年1月相對有更大機會。


ATM股20天線有支持


　　友邦(01299)為其中一隻通關概念股之一，上午逆市抽高逾3%為恒指收窄跌幅的主力。李偉傑指通關憧憬將繼續有利友邦股價，但預期於今年1月高位90至91元亦會有較大阻力，料友邦再升至該水平會有一定獲利阻力，建議投資者亦可意署於相關位置食胡。


　　ATM股走勢亦相似，李偉傑指近期政策面偏向正面，中央言論亦相對有利，未來能配合整改並梳理業務後，股價有望反覆向上，料三股20天線會有較強支持力。但他提醒騰訊將於下月分派美團並除淨，股價將會較為波動。

 

友邦12月以來主要在80至85元水平橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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