憧憬通關國泰無懼工會行動照升 大行唱好現價仍值博？

市傳內地與香港最快明年1月上旬農曆新年前通關，加上特首李家超本周上京述職，或於今日(23日)與國家主席習近平會面時提及通關，隨時帶來好消息，國泰航空(00293)在通關憧憬支持下近期股價持續造好，即使國泰空中服務員工會昨晚(22日)宣布短期內將按章工作，國泰仍照升，有大行料其受益通關看10.55元，亦有大行無懼工會行動上調目標價，現價追入還有水位？

(資料圖片)

習近平今晤李家超或提及通關 傳入境處安排管制站人員重返崗位





特首李家超上京述職前表明，會向中央反映香港市民關心與內地通關。全國人大常委譚耀宗則強調已通關在望，指各項工作亦在準備當中，希望通關前做好準備工作，安全有序。據悉國家主席習近平今日會接見到北京述職的李家超，譚耀宗預期習近平或會提及通關，但相信只會觸及大方向，不會談到具體安排。

看來真的通關在即，據報入境處近日發出內部通告，安排所有已調離管制站的人員在下周三(28日)起，陸續重返所屬口岸當值。消息人士稱，此舉旨在讓員工重新熟習工作流程。資深入境處人員透露，近日通關消息頻傳，處方有需要盡早安排人員返回原本崗位，以免突然通關未能應付。消息人士又稱，站務人員、保安等員工正陸續調回高鐵西九龍站駐守，羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，似為通關作準備。另實政圓桌立法會議員田北辰指，港鐵(00066)已收到通知，高鐵要準備隨時通車，估計1月初會有措施推出，而毋須等到農曆新年後。

另外，據《香港衛視》報道，中國明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」政策，不過有關消息沒獲官方認證，外交部發言人毛寧只表示，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

國泰工會宣布短期內按章工作 國泰保證航班服務如常運作

雖然通關在望利好國泰等航空股，但國泰空中服務員工會昨晚在社交網站宣布，短期內將展開按章工作行動，意味國泰在聖誕節假期的航班或受影響。不過，國泰強調，機艙服務員員工大部分並非工會成員，並只有小部分空中服務員工會成員支持採取工業行動，國泰有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情般保持專業，緊守工作崗位，向顧客保證航班服務將運作如常，毋須擔心。



國泰空中服務員工會則呼籲會員以實際行動響應工會號召，爭取員工應得待遇，包括充足的外站休息時間及檢討薪酬待遇。國泰表示，航空機艙服務管理團隊本月與工會已會面兩次共7小時，解釋已落實改善的1月份編更安排，工會立場與於12月20日跟他們會面時截然不同，對工會做法表示失望。

花旗料國泰受益通關看10.55元 瑞銀指工會行動或礙復甦

花旗發表研究報告指，國泰航空或會繼續受益於中國邊境重新開放，預計在取消了相關出行限制後，中國國際旅行需求步伐將與環球同步。除了出行正常化外，國泰航空比新加坡航空更具優勢，因國泰與其交叉股東國航(00753)是通往內地的主要連接點，予目標價10.55元，評級為「買入」。





瑞銀早前指，市場對於國泰人力資源的情況感擔憂，或會限制其股價表現，但基於近日招聘進程，相信國泰明年將會有足夠人力應對營運情況，即回升至疫前70%水平，但國泰工會潛在的行動或會阻礙上升速度。不過，在亞洲區航空公司中，仍料國泰將會有更好表現，受惠其擁有來往香港及內地的最多可售座位公里(ASK)，並由於航空交通持續改善，預料國泰2023至24年乘客收入將回升至2019年疫前88%至113%的水平，惟料因宏觀經濟放緩、巷口堵塞紓緩，令貨運收入下跌，從而令總收入受限制。瑞銀將國泰2023至24年盈利預測上調，並料總收入將回升至疫前的84%至105%水平，目標價由7.84元上調至9元，維持「中性」評級。

大和：防疫優化訪港旅遊料改善 瑞信：憧憬通關利投資情緒



大和則予國泰「買入」評級，指其11月收入乘客千米數(RPK)增長加快，主要受惠於旅遊情緒改善，不過收入貨運噸公里(RFTK)在貨運旺季仍受壓。管理層指，在香港疫情防控措施優化後，訪港旅遊情況應會改善，但貨運方面需求逆向因素會於短期持續，直至內地供應鏈及庫存水平取得改善。另瑞信指，港府取消對入境旅客限制，相信有助帶動旅遊需求，在航班運力仍然緊張的情況下，近期國泰的乘客收益率應該保持高位。另與內地再通關憧憬料短期續利好對國泰投資情緒，雖然宏觀經濟疲軟和收益率正常化可能對中期復甦構成風險，但現估值相當預測2024年市帳率僅0.9倍，並不算高。





國泰航空現(3:10pm)升2.22%報8.74元，連升3日，累升4.05%。其他航空股普遍下跌，國航跌1.35%報7.33元，南航(01055)跌2.63%報5.19元，東航(00670)跌1.78%報3.31元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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