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【復常炒D乜】憧憬電價上漲復常刺激需求　中資電力股可續追落後？

29/12/2022

　　據報廣東明年電價增幅接近上限，加上內地加快通關復常料可刺激經濟，增加電力需求，再者綠色發電企業亦獲國家大力支持，刺激一眾中資電力股昨日(28日)炒上，其中中國電力(02380)及華潤電力(00836)分別飆逾18%及17%，但今年仍累跌逾三成，今日(29日)兩股仍逆市造好，可否借勢繼續追落後呢？

 

(中國電力網頁截圖)

 

廣東明年電價增幅近上限　安信證券：火電企業業績有望修復

 

　　廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，完成雙邊協商交易2426.5億千瓦時，交易均價為每千瓦時0.5539元；可再生能源交易15.6億千瓦時，交易均價為每千瓦時0.5512元。國泰君安發表報告指，廣東明年雙邊交易電價年增11.4%，接近上限每千瓦時0.554元，較廣東基準電價上浮19.6%，考慮到2022年各省份年度長協電價上浮比例，廣東是2023年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。

 

　　安信證券指，今年首三季度電企仍出現較大虧損，明年隨著省內電力年度交易價格進一步上浮，疊加長協煤履約率存在較大的提升空間，省內火電企業有望迎來業績修復。民生證券則認為，在缺電大周期下，年度交易有助於穩定價格預期，保障電力供應；考慮到火電電價的參照系作用，各類電源的電價水平均可隨之獲益。東莞證券亦指，隨著內地推進電力中長期合同簽訂履約工作，未來市場交易電價將更加充分反映發電企業成本變化，燃煤發電企業的成本壓力有望通過向下游傳導得到緩解。

 

發改委、能源局：鼓勵與新能源企業簽訂年度以上合同


　　此外，近日國家發改委、國家能源局發布《關於做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》，指出要完善綠電價格形成機制，鼓勵電力用戶與新能源企業簽訂年度及以上的綠電交易合同，為新能源企業鎖定較長周期並且穩定的價格水平。

 

　　另國家能源集團2022年第三批重點電力項目正集中開工建設，包括清潔高效煤電、新能源項目、抽水蓄能電站等3類10個、總裝機1120萬千瓦，總投資550億元人民幣。有分析指，在能源結構轉型的大背景下，綠色電力的環境價值愈發受重視，未來將體現在綠色電力成交價格中，綠色發電企業有望受益。

 

復常料可刺激經濟增電力需求　溫鋼城：潤電可挑戰17.5元


　　另方面，內地近日再放寬防疫措施，宣布明年1月8日起逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，有序恢復中國公民出境旅遊；通關在即，市場憧憬內地經濟復甦，相信亦有助帶動電力股炒上。事實上，電企今年受累經濟差盈利減少、發電成本上升，股價普遍累跌30%，現在加快通關復常，料會刺激明年經濟增長，屆時電力需求將增加，電力股業績應會明顯改善。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城就指，電力股年初出現較大幅度回調，主要因內地疫情反彈，多地實施封控措施，加深市場對經濟擔憂，拖累電力需求，惟隨著中央逐步放寬防疫措施，市民出行消費增加，工廠亦加快生產，有望提高用電需求，而天然氣及石油價格下跌，亦有助降低發電成本，電力股明年走勢相信會較佳。其中潤電年內股價跌幅較大，惟市場預期公司明年有23%盈利增長，加上用電需求有望恢復，估計明年可挑戰17.5元。

 

林家亨：電企獲國家支持惟不應追貨　龍源電力長遠發展佳

 

　　國農證券董事總經理林家亨亦於今日《開市Good Morning》節目指，內地復常後經濟活躍度會增加，出行及夜生活增多，對電力的需求自然會增加，另近日內地宣布在海南島發展全國最大海上風電項目，國家大力發展電力建設見中央對電企支持，亦有助刺激電力股炒上，不過不代表電企可隨便加價賺取暴利，中央隨時可用行政手段遏止電價飆升，電力股連升兩日後不應再追貨。

 

　　林家亨續指，中國電力(02380)兩年前已開始發展傾向新能源發電的電廠，未來不再主打煤電廠，公司又公布賣了一個電力項目60%股權，收回10幾億作營運成本備用，但昨日一支大陽燭升穿保歷加通道頂線逾8%，已嚴重超買，有貨不妨先行食胡。至於主打風力發電的龍源電力(00916)，政策上利好，雖暫未有資料見其參與上述海南海上風電項目，但有那麼大的項目投資，相關廠家自然受惠，中央力挺風電項目長遠也對行業發展有利。龍源電力今年初股價一度逼近20元，現已跌了逾50%，有貨可續持有，始終電力股需求穩定，龍源電力未來以發展環保電力為主，長遠具發展空間。

 

　　今日雖有部分中資電力股出現回吐，但華能國電(00902)、中國電力及華潤電力等仍可逆市上升。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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