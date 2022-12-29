蔚來降交付量預測 Tesla減產計劃延長 新能源車股受壓何時可吼？

受累內地疫情持續，蔚來(09866)下調今年第四季交車數量預期，加上美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)公布上海減產計劃將延長至明年1月，股價繼續尋底，周二(27日)於美股重挫逾11%見逾兩年低，拖累港股新能源車股也連跌多日，雖然特斯拉昨(28日)股價反彈逾3%，但本年至今仍累跌近七成，港股新能源車股今日(29日)仍受壓，不知何時可再吼呢？

(蔚來官網截圖)

蔚來：疫情下需求疲軟供應鏈受限 降第四季交付預測



蔚來預計今年第四季將交付3.85萬輛至3.95萬輛汽車，較之前預期4.3萬輛至4.8萬輛下降，下調幅度為10%至18%。集團指，本月由於Omicron在中國主要城市爆發，集團面臨交付和生產挑戰，以及某些供應鏈限制，未能充分達到全部能力。

蔚來汽車創始人、董事長李斌上周指，明年上半年電動車銷售可能面臨挑戰，因為政府補貼削減、更廣泛的經濟放緩侵蝕中國市場需求。客戶可能會在今年底前下訂單，屆時政府對電動車補貼預計將逐步取消。而供應鏈和消費者信心從疫情大流行中恢復也需要時間，預計明年5月或6月才全面復甦。

花旗：新能源車銷售受疫情影響 蔚來小鵬按周跌22%

花旗發表最新研究報告也指，由於大多數內地市民在1月重新開放之前受到疫情影響，主要的中高價新能源汽車品牌的每周交付量有所回落，蔚來及小鵬(09868)12月第4周零售額各跌22%，極氪及特斯拉亦分別跌9%及13%，惟理想(02015)按周增13%，零跑(09863)和比亞迪(01211)分別增57%和2%。

摩通則指，自11月下旬以來內地多個城市放寬防疫限制，中國電動車銷量出現溫和復甦，一些汽車品牌從明年起提高訂單價格，然而雖有促銷活動，但電動汽車銷售趨勢仍略低於歷史趨勢。補貼不足的負擔可能由消費者和汽車製造商(及其供應鏈)共同承擔，料後者將承擔更大，在12個月內看好部分代工生產，如蔚來和比亞迪，亦看好部分經銷商，如中升(00881)及永達汽車(03669)。

傳上海廠下月停產12日 Tesla：只放9日假部分車間仍運轉

另方面，外媒報道特斯拉上海工廠已於上周六(24日)起暫停運作，較原定時間還要提前一日，而且年底休假並不是該工廠慣例，不過特斯拉中國否認完全停產。外媒更指，特斯拉上海工廠計劃明年1月僅運作17日，農曆新年期間暫停生產12日(1月20日至31日)，遠多於國務院規定的7日假期(1月21日至27日)。外界擔憂新能源汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱是特斯拉減產原因。

不過，特斯拉中國相關負責人稱，所傳特斯拉放假信息並不準確，上海工廠大部分員工會在1月20至28日放假，這將比法定假期前後各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉時間。部分員工這兩年都是就地過節，已經幾年沒回家過年。同時在此期間部分車間仍需繼續高速運轉，已經做好相關安排籌備工作。

Tesla二手車價暴跌新車價受壓 馬斯克籲員工勿被股市困擾

其實，特斯拉今年大跌原因眾多，除中國生產問題及需求擔憂，也包括競爭加劇，以及馬斯克收購社交平台Twitter令投資者擔憂其在管理上分身乏術。特斯拉二手車價跌幅也快過市場整體，據《路透》引述研究機構Edmunds數據指，特斯拉11月每輛二手車均價為55754美元，較7月時高峰67297美元大跌17%，亦波及特斯拉新車價格。考慮市場需求轉弱，特斯拉上周將美國新車折扣加倍至7500美元。

惟據《路透》報道，特斯拉行政總裁馬斯克在內部電郵中告訴員工不要被股市的瘋狂困擾，只要公司持續表現卓越，市場最終會承認，從長遠來看特斯拉會成為地球上最有價值的公司。此外，即使今年是特斯拉股價最糟糕一年，Vanda Research的數據顯示，個人投資者購買特斯拉股票數量在12月和第四季度均創下歷史新高，過去6個月購買量超過此前60個月總和。另Baird分析師將特斯拉股票列為明年最佳選擇，惟因應其需求減弱可能性，將其目標價由316美元降至252美元。



林家亨：比亞迪不需減產兼有錢賺 可待1月2月淡季低吸

國農證券董事總經理林家亨亦於今日《開市Good Morning》節目指，新能源車減產相信明年會出現，但每間公司都不同，其中特斯拉要減價，可見減產壓力大，相反比亞迪不僅未減價，且買其汽車仍要等起碼個半月才收到車，暫不需減產。「蔚小理」也暫不需減產，因過去3個月都有不同程度交付延遲。不過，小鵬跌至每月只交付幾千架車，比兩年前還要少，相反比亞迪兩年前只交付3至4萬架，今年11月則交付22萬架，升了7倍，而至今「蔚小理」每賣一架車分別蝕11萬、10萬及8萬人民幣，零跑每賣一架亦蝕4.3萬人民幣，比亞迪每賣一架則賺1.1萬人民幣。

看來比亞迪在新能源車股中最值得吸納，但何時可買？林家亨指，明年1月新能源車所有補貼取消，想1月買車的買家已提早12月買，故車企1月銷量肯定比今年11及12月差，到時股價料有下調壓力，而1月尾至2月頭為農曆新年，很多工廠年假一放就10日甚至15日，故1及2月都屬淡季，就算打算長揸也可到時才買，且股神巴菲特還在沽比亞迪，他看到美國電動車龍頭特斯拉也跌了七成，就更不會停止沽貨，比亞迪之前跌至169元他也曾沽過貨。

另值得一提，據報比亞迪將於明年1月5日發布新車品牌「仰望」，其首款新能源車定位高端硬派越野車，價格料介乎80萬至150萬元人民幣。不過，比亞迪今日收市仍跌1.04%報191元；蔚來則跌0.89%報78.15元，最多跌2.09%至77.2元；小鵬跌0.53%報37.55元，惟理想升0.34%報74.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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