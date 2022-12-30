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【回望2022】動盪之年．載沉載浮

30/12/2022

　　恒指今年自23397點起步，最高於2月10日升至25050點，惟於10月31日卻跌至14597點，為2009年以來新低，累積跌幅逾萬點，其後反彈至12月9日的19926點，回升逾5000點，但全年最終仍跌15.46%收報19781點。載沉載浮市況下，數個焦點板塊也如恒指般經歷驚濤駭浪，尋寶不易更遑論全身而退，從外匯基金到港人強積金，全部慘蝕。
　
爛尾樓風波發酵　中央打救內房重生
　
　　恒大(03333)債務危機爆發牽連內房資金鏈問題，今年繼續發酵，首季恒大開展商討重組，同系3股停牌至今，另內房帳目混亂加上疫情影響，部分內房核數師樓未能如期3月底前完成審計刊發年度業績，多隻內房於3月31日起停牌至今。


　　6月30日，江西景德鎮有恒大樓盤業主指樓盤二度停工，發起業主停供按揭，隨後多地「爛尾樓」業主響應，整個7月內房股損傷慘重，其中碧桂園(02007)插37%，及後問題獲中央重視，政策圍繞「保交樓」。


　　此後，中央為保經濟，房地產政策明顯放鬆，人行發布支持房市「16條」措施，鼓勵金融機構和開發商協商，對即將到期開發及信託貸款等延期1年，而中證監亦「三箭齊發」，減息、降準、逆回購，甚至准許上市房企再融資，以防內房失救。此後民企內房股發債等融資消息不絕於耳，刺激內房股價爆升，亦掀起配股潮，碧桂園、旭輝、雅居樂(03383)等民企內房配完又配，拖累股價轉挫。


　　展望後市，「三箭齊發」下房企資金壓力驟減，預料民企內房將繼續以發債及配股等方式集資，配股消息將帶來板塊短線波動，同時仍面對銷售疲弱問題。另料內房將續受債務違約問題困擾，根據彭博報道，行業至明年底至少有2920億美元(2.29萬億港元)債務到期。

 

中央終出手打救內房，惟料其續受銷售疲弱及債務問題困擾。(Shutterstock)

 
電力股一波三折　高溫、復常輪流炒
　
　　8月仲夏，內地多個省市持續受高溫影響，導致電力負荷急升，拉閘限電頻發。其中，依賴水力發電的四川省因旱情持續，水力發電系統大受影響，省政府於8月15日直接發出工業電力用戶今起停產5天的緊急通知，放高溫假，讓電於民。


　　多隻電力股借勢勁彈，尤其在8月15日至8月19日四川供電極為緊張當周，華潤電力(00836)漲約21%，中國電力(02380)漲約18%。不過，隨著內地8月尾開始降雨，供電情況逐步紓緩，電力股升勢終止，更於9至10月出現大幅回調，中國電力期間累跌47%，潤電累跌25%。


　　不過天無絕人之路，臨近年尾再傳利好，包括廣東明年電價增幅接近上限，以及內地加快復常料可刺激經濟，增加電力需求，中國電力(02380)、華潤電力(00836)12月27日單日分別飆逾18%及17%。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，料明年電力股走勢較今年佳。

 

中資電力股炒完高溫限電，再炒復常增加需求，股價大上大落。(資料圖片)

 
車股爆升後歇火　股神沽貨挫比亞迪
　
　　發展新能源汽車成趨勢，中央亦積極出招扶助車企，包括國務院5月召開常務會議提出階段性減徵部分乘用車購置稅600億人民幣，有關部門又於9月宣布對明年購置的新能源汽車免徵車輛購置稅，國務院要求各地區不得新增汽車限購措施，上海、廣州等地又先後推出刺激汽車消費措施。多項利好政策出台，帶動多隻汽車股在5月中旬開始上升，其中比亞迪(01211)由5月11日低位238.5元升至6月28日高位333元累升近40%。


　　不過，汽車股除持續受鋰價上升及疫情因素影響，「股神」巴菲特減持比亞迪更成致命傷。比亞迪新能源車銷量雖已連續3個月突破20萬輛，又積極進軍海外市場，但自7月股神減持消息曝光後其股價持續受壓，10月尾更跌至約161元，現時股神持股量仍近15%，料其減持陰霾未散，暫未宜撈底。


　　造車新勢力「蔚小理」股價自7月同樣轉弱，其中小鵬(09868)由6月27日高位142.8元跌至11月1日24.75元，累跌逾八成。事實上，「蔚小理」至今尚未扭虧為盈，第三季虧損擴大，未來又要面對如零跑(09863)、哪吒等後起之秀競爭，相信明年股價走勢難大幅好轉。而隨著新能源車補貼退坡，汽車消費11月同比轉跌，汽車股前景未放晴。

 

比亞迪股價持續受困巴菲特減持，行業亦面對競爭加劇、補貼退坡等問題。(比亞迪網頁截圖)


防疫政策大轉彎　醫藥、疫苗股落鑊

　　今年疫情反覆，內地多處時有區域封控管制，醫藥板塊在疫情嚴峻時升幅以倍計。而到11月內地出現更多放寬防疫訊號，個別新冠概念股落鑊，其中康希諾(06185)公布旗下吸入式疫苗克威莎霧優獲江蘇省採用，帶動股價於11月2日單日急升超過63%。三葉草生物(02197)疫苗則獲內地納入緊急使用許可，帶動股價11月累升超過兩倍。


　　另民眾爭購估計有助紓緩感染症狀藥物，包括感冒藥布洛芬和中成藥連花清瘟等，各地相關藥物不時斷貨，即使有貨亦比平時貴兩至三倍，帶動主營上述兩藥的新華製藥(00719)股價大幅炒起。線下防疫藥物斷貨，搶藥轉戰網上，三大網醫股亦水漲船高，其中阿里健康(00241)由11月初3.5元水平拉升至12月中高見10元以上大升逾1.8倍。


　　隨著國家衞建委將新冠肺炎更名為新冠感染，分析指在轉為風土病傾向之下，布洛芬和連花清瘟按現行趨勢將成為內地家用常備藥，穩定需求料對新華製藥股價有較大支持力度，而三葉草早前已宣布優先把所有資源配置給新冠項目，料發展向好。另內地政策強調降低一老一幼高風險人口感染數字，相對於肌注式疫苗，康希諾旗下吸入式疫苗對於長者及幼童的入侵性較細，若未來內地政府有意加強老幼疫苗接種，康希諾料可受惠。

 

無論內地防疫政策如何轉變，醫藥及疫苗股都有借口熱炒。(Shutterstock)


撰文：經濟通國金組、市場組、中國組　整理：俞瑾、李祟偉

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