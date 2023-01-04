熊麗萍：內地對平台企業整改已完結 嗶哩嗶哩年內有望上試250元

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

隔晚中概股大幅走高，納斯達克中國金龍指數一度升逾6%，惟監管消息不斷，中資企業有多大程度上續陷入監管風波之中？當中嗶哩嗶哩(09626)表現亮麗，一度升近14%，跨年晚會直播人數創新高，廣告收入有望增加，惟扭虧言之尚早？另外，本地地產股上日集體向上，新地(00016)曾創超過一年半高位。花旗預計，今年樓價僅持平，如何判斷本地地產股的合理估值？升勢可持續嗎？

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