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螞蟻獲准增資釋放寬監管訊號　科技股續造好阿里曾返紅底　高位點部署？

05/01/2023

　　阿里巴巴(09988)過去股價深受政策陰霾影響，不過近日據報旗下螞蟻集團獲內地監管機構批准，為轄下消費業務增資105億元(人民幣．下同)，反映自2021年底以來的整改或已完結，另據報阿里旗下新零售平台盒馬核心業務「盒馬鮮生」已實現盈利，阿里連升多日，昨日(4日)更彈高近9%，見4個月高位。此外，人民幣持續強勢，創逾4個月新高，亦帶動資金流入中概科技股，加上有大行唱好今年有多重利好因素助科網行業復甦，今日(5日)科技股普遍繼續造好，其中阿里曾升逾7%，一度重上100元關；騰訊(00700)曾升逾半成，創近半年高。

 

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

 

螞蟻消金獲准增資至185億人幣    大和：意味完成整改或下半年IPO

 

　　據《彭博》引述螞蟻集團的公告，指重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融將註冊資本從80億元提高至185億元，意味螞蟻集團可為其消費業務增資105億元，其中螞蟻集團出資52.5億元，在增資後將持有一半股份；銀保監局並同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技集團、舜宇光學(02382)、傳化智聯(深：002010)投資入股公司。股權結構調整後，螞蟻科技集團為公司最大股東，出資金額92.5億元，出資比例50%；其次為杭州金投數字科技集團，出資18.5億元，出資比例10%。


　　大和資本市場的分析指，消息意味螞蟻集團已完成監管機構要求的整改工作，在完成增加資本後，相關消費業務部門可以處理1.1萬億元的信貸。隨著重慶螞蟻消費金融融資的不確定性逐漸消退，剩下的關鍵問題是金融控股牌照，而其徵信機構牌照的批准也可能成為其全面合規的次要催化劑。今年3月「兩會」會議後，估計金融控股和徵信局牌照進展可能會更加明顯。如果螞蟻集團能夠順利完成監管整改，其IPO最早可能在今年下半年進行。

(資料圖片)

 

盒馬CEO確認「盒馬鮮生」實現盈利　今年加大App經營職能

 

　　此外，據《上海證券報》從阿里巴巴旗下盒馬內部人士處確認，盒馬CEO侯毅日前發布全員內部信，確認了主力業態「盒馬鮮生」實現盈利的消息。侯毅在信中稱，2022年是盒馬新零售的成熟期，通過運營效率提升和商品力建設，盒馬業績保持高速增長。2023年將持續打造好商品，並加大App的經營職能，實現更加全面的互聯網化。


　　另據報阿里雲日前就濉溪雙碳數字經濟產業園項目與濉蕪現代產業園管委會及杭州拾焰科技簽訂協議，計劃由杭州拾焰科技成立區域總部，為產業園引進大量電子商務、現代服務業、科技等經營主體，而阿里雲將負責軟體開發、雲服務、數據大屏軟體開發、開展線上入園服務等技術支持。項目落地營運後，預計培育及吸引1000家以上市場主體，5年內可累計實現產值超過30億元。

 

瑞信：今年多重利好因素助科網行業復甦　看好阿里快手B站

 

　　另方面，瑞信發表研究報告唱好科技股，指今年中國網際網路行業有多重利好因素助其復甦。首先，行業估值不高，部分公司的交易價格甚至低於其現金價值，或意味核心品牌估值非常低。其次，營運提升帶來上行空間，料產品組合提升和營運槓桿帶來的利潤率上行空間將持續。此外，巨集觀復甦、支持性監管在投資者持倉相對清淡的情況下亦為市場提供信心。與全球同行相比，中國網際網路品牌在重新開放方面應該會有更明顯的邊際改善。


　　瑞信續指，從增長前景、潛在政策支持、對整體經濟的敏感性和每個用戶的貨幣化水平來看，依次看好電子商務、旅遊、本地服務、網路遊戲、快遞、廣告、在線娛樂。個別股票則看好阿里巴巴可受惠巨集觀復甦及估值不高，快手(01024)受惠廣告市場復甦及組織結構調整上行，嗶哩嗶哩(09626)可提升利潤率。


林家亨：科網行業今年環境可改善　惟阿里騰訊均不宜高追


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指雖然人民銀行近日召開會議提到加強平台企業金融業務常態化監管，但內地對科網行業寬鬆政策一早已公布，今年政府會大力刺激經濟，加上放鬆防疫，整體環境會比去年好得多，利好科技股。不過，阿里股價昨日已升穿保歷加通道頂線，今日再升會極度超買，不宜追貨，反而應該減持，料短期很難企穩100元，現時保歷加通道中軸線只約80餘至90元，未來很大機會回落至頂線約94元。至於騰訊，其保歷加通道頂線現處約320元，高追風險比阿里更大，同樣只宜先沽出待回至低位再買。

 

　　值得留意，人民幣持續強勢，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8926，較上個交易日升205點子，實現四連漲，創去年9月2日以來逾4個月新高，帶動資金顯著流入中資資產，也有助中概科技股造好。阿里半日升2.59%收報98.9元，最多升7.68%高見103.8元，連升4日，累升15.6%；騰訊升0.85%報345.8元，最多升5.64%高見362.2元，連升3日，累升9.48%；京東(09618)升2.32%報246.6元，連升4日，累升13.12%；美團(03690)升3.64%報187.9元，連升3日，累升7.56%。另百度(09888)升0.64%報125元，快手升1.81%報78.95元；嗶哩嗶哩先升後跌，半日跌1.94%報212元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 



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