【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完 瑞銀看$405

受內地快將通關復常刺激，近期港股市況熾熱，恒指今日(5日)升越21000點，近幾日大市成交亦見持續增加。市況暢旺下，除新股集資活動料將復甦外，多間大行對今年港股表現亦看得較樂觀，牛市重臨也不出奇，港交所(00388)自然受惠，今日曾升逾3%高見365元，升至逾5個月高位。瑞銀看好港交所可升至405元，在通關復常、滬深港通擴容，以及港股通將設人民幣櫃枱等消息支持下，港交所應該未升完。

(資料圖片)

瑞銀：MSCI香港估值合理 港交所可受惠重開

瑞銀近日發表研究報告指，由於大中華區於疫情中重新開放的時間表較預期快，MSCI香港指數於過去兩個月已累計反彈34%，其中MSCI香港的港股通持股比例由10月底的0.9%增至現時的1.2%，而港股通在過去兩個月佔交易所總成交量的33%。經過兩個月的快速估值重估後，MSCI香港目前估值相當於一年預測市盈率14倍，估值合理，而企業盈利則取決於今年的市場回報。目前假設盈利在去年按年下降12%後，今明兩年將分別按年增長24%及8%，且香港及內地較預期為早的重新開放或令預測上調。繼續看好受惠重新開放的股份，推薦港交所、友邦(01299)、新秀麗(01910)、新地(00016)等，其中予港交所目標價405元及「買入」評級。

每逢牛市港交所盈利表現突出 瑞信料恒指可見23800點



另外，每逢港股踏入牛市，港交所都會有較突出盈利表現，而多間大行對今年港股表現樂觀，其中瑞信最牛，該行指雖然近期市況反彈，但恒指仍處多年低位，估值仍吸引，相信今年表現正面，投資者焦點將落在疫後復甦及政策效應，恒指最新目標23800點。招銀國際則認為今年外圍縱面臨衰退風險，亦難影響內地2023至24年的復甦周期，並在美元走弱、內地樓市回穩、企業盈利重拾增長、防疫鬆綁等因素支持下，看好中港股市上半年有上升催化劑，可回復至歷史平均水平，恒指目標為23500點。另花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，考慮到此前困擾中國經濟表現的因素如防疫政策、房地產違約風險等得到紓緩，預料恒指年底見23000點。

值得一提，過去10年出現過3次牛市，港交所核心盈利都爆升，2015年經營溢利大增42.4%，2017年及2018年增26%，2020年亦增20%，因只要有牛市有成交，港交所的核心交易與交收相關費用收入就會受惠增長。此外，市場往往願意在牛市付出溢價來投資港交所，過去10年港交所平均市盈率是39倍，而在上述3次牛市，港交所的市盈率都飆升，2015年升至逾60倍，2018年達50多倍，2021年更逾70倍。





滬深港通股票標的範圍將擴大 港股通次季料設人民幣櫃枱

另值得留意，中證監、香港證監會早前發聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，A股市值50億元人民幣、港股50億港元，成為重要門檻，方案需要3個月左右準備。中金發表研報，預計短期將直接增加港交所約2.6%盈利，中長期將豐富兩地投資活動，並強化港交所對國際公司的吸引力，上調目標價至400元，評級「跑贏行業」。高盛則指，港交所如進一步擴大滬深港通合資格股票，將有6家外國公司有資格加入南向通，國際公司納入南向通可鼓勵更多外國公司在港交所上市，予目標價420元及維持「買入」評級。





此外，隨著近期市況熾熱，料新股集資活動也將復甦，畢馬威中國早前就料今年新股集資相比去年可增一倍至1800億元，新股上市宗數約90宗，料將有逾120宗上市申請個案，且為允許特專科技公司上市而增設的上市新規《第18C章》預期將於今年首季落實，有助吸引更多科技公司來港上市。另港府早前表示首隻虛擬資產ETF將於非常短時間內於港交所上市，又擬於今年次季為港股通設人民幣櫃枱。





熊麗萍：新股市場料比去年活躍 溫鋼城：港交所年初或可見380元

除上述大行，亦有多位專家推介今年買入港交所，其中駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，過去兩年港股成交及新股上市均面對較大壓力，今年港股走勢料改善，新股市場應比去年活躍。意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，隨著復常概念推進，相信不少機構都會提高內地或香港的經濟增長預測，料對資金配置於港股市場有幫助。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城則指，港交所有力上試更高水平約380元，快則年初已可達到。

港交所今日收市升2.2%報361.8元，最多升3.11%至365元，連升3日，累升7.3%，成交27.82億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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