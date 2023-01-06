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溫鋼城：新政盼谷內房剛需吸新客　料板塊短線波動

06/01/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

 

　　內地官方再出招撐內房，人民銀行及銀保監聯合宣布，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，同時住建部部長開腔支持購買首套住房，措施包括降首付比、首套利率等，預計成效有多大？香港與內地本周日（8日）起正式免檢疫通關，「復常概念」尚有炒作空間嗎？如何解讀內地餐飲股在疫情嚴峻期間仍反覆向上？各國對來自中國的旅客仍設有不同程度的入境限制，對內地航空業復甦有多大阻力？

 

 

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