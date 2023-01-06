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《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀

06/01/2023

　　時代天使(06699)近日走勢不錯，集團主要在內地提供數字化牙齒矯正解決方案，主要由三個部分組成，包括數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務；隱形矯治器，根據矯治方案製造定制的隱形矯治器，集團設計及生產四種隱形矯治器；雲服務平台iOrtho，向牙科醫生提供訂單管理、在線審閱、修改及批准矯治方案等。

 

(時代天使官網截圖)


　　截至2022年6月底止半年度，時代天使錄得股東應佔溢利7431萬人仔，倒退近23%；整體毛利減少逾12%至3.31億人仔，毛利率減少8.1個百分點至58%；期內營業額5.71億人仔，表現持平。於2022年6月30日，集團現金及現金等價物逾35億人仔，另有租賃負債2357萬人仔，流動比率為5倍。時代天使於2021年上市，上市價為173元。


購巴西矯治器製造商51%股權屬利好


　　去年10月底，時代天使斥資約1940萬美元(約1.51億港元)收購正畸產品製造商Aditek擴大後股本51%。集團指，Aditek為巴西最大托槽矯治器製造商之一，產品遠銷40多個國家，亦為巴西隱形矯治器品牌中的領先者，日後或增持Aditek股權。錢駿認為，上述消息實屬利好因素。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股昨日(5日)以陽燭向上，並企穩250天線收市，今日雖然一度出現調整，但仍現小陽燭向上，而且10天線續升，50天線短期內有望升越100天線，出現黃金交叉利好訊號，9日RSI處於72水平。


　　再看周線圖，10周線升越20周線，出現黃金交叉利好訊號，收市價站穩50周線之上，加上9周RSI處於65水平，投資者不妨於現價約135銀買入，首站以上市價173銀為目標，上越此關可望挑戰190銀，升越此位則以2021年12月高位260銀為最終獲利目標，跌穿20天線(現約118.4元)止蝕。

 

 時代天使今日(6日)升1.33%收報136.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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