監管或完結大行齊祝福 阿里節節上升創半年高 往後點部署？

踏入新一年沒多久，阿里巴巴(09988)股價已累升逾三成，皆因早前創辦人馬雲放棄螞蟻集團實際控制權，阿里又剛與杭州政府簽戰略合作協議，與內地政府關係似見明顯修補，再加上連日獲多間大行唱好，其中不少都上調目標價，富瑞最牛看214元。阿里今日(11日)半日一度再飆半成，創半年新高，往後不知如何部署呢？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

馬雲放棄螞蟻控制權 阿里與杭州政府簽戰略合作協議

螞蟻集團近日更改股權架構，核心股東馬雲股份雖沒變動，但其表決權將從53.5%大削至6.2%。阿里進一步切割螞蟻，市場普遍認為是監管完結及為螞蟻鋪路上市，不過螞蟻回應，目前仍專注整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃，而根據現行規定，企業控制權有變動需等3年才能在A股主板上市，港股相關要求則是一年。另螞蟻旗下支付寶公布《2022支付寶助力實體年度報告》，表示2021年8月起支付寶率先響應監管降費號召，一年多來通過收錢碼提現免費、網絡支付服務費優惠等舉措，為超2900萬小微商家、個體經營者等降費讓利超100億元人民幣。





就在馬雲放棄對螞蟻的表決權後，阿里與內地政府關係似乎明顯修補。據《浙江日報》報道，杭州市政府昨日(10日)和阿里舉行全面深化戰略合作協議簽約活動。杭州省委常委、市委書記劉捷稱，對於阿里長期以來扎根杭州、奉獻杭州表示感謝，過去政企戰略合作碩果纍纍。報道又指，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。

富瑞重申積極看法目標價升至214元 花旗指復甦或較預期快

另方面，阿里近日獲多間大行上調目標價，其中富瑞重申對阿里的積極看法，指其致力通過全面的產品選擇、服務質量和以有競爭力的價格將產品與消費者匹配，帶來長期良好的客戶體驗，展望公司今年關鍵詞是進步和創新。另估計阿里截至12月底止第三財季收入按年增1%，經調整EBITA按年增7%，經調整EBITA利潤率達19.5%，目標價由212元升至214元，維持「買入」評級。

花旗則指，未來對阿里股價的催化劑包括及時完成在香港主要上市及被納入港股通。強勁自由現金流量、雲收入回升及國際零售商貿增長將支持集團進一步增長，目標價由139元上調12%至155元，以反映消費復甦速度或較預期快，維持「買入」評級。

大和：近期股價將跑贏同業 麥格理：估值仍便宜升目標至161.6元

另外，大和考慮到節省成本的成效，將阿里2023財年第三季中國電商業務的調整後EBITA預測上調17%，2024至25財年則上調13%至15%，以考慮到零售商業客戶管理(CMR)的復甦趨勢。相信阿里近期股價將會跑贏同業，並視螞蟻IPO和股票回購為其他催化劑。將公司在2023至25財年每股盈測上調4%至12%，目標價相應由127元上調至152元，重申「買入」評級。



麥格理則指，阿里股價自去年10月低位反彈七成，但仍較歷史水平低兩個標準差。縱使競爭環境仍劇烈，但預期阿里受惠業務組合轉變及宏觀復甦，將追上電商同業的按季增長，重申「跑贏大市」評級，目標價由134.6元上調至161.6元，對比京東(09618)的22倍市盈率及騰訊(00700)的23倍仍屬便宜。摩根士丹利亦大幅上調阿里美股目標價50%至150美元，並3年來首次將其視為中資科網股首選。

摩通：中國電商板塊首選 匯證：監管環境改善螞蟻整改正面

此外，摩通預料阿里截至12月底止第三財季收入將迎來有限的下行風險，料按年增1%，經調整EBITA增5%，疲弱的非必需品需求很大程度上被必需消費品的需求和滲透率提升所抵銷。預期非必需類別的需求將於農曆新年後得到恢復，推動核心收入重回雙位數增長，到2024財年經調整純利增長將加快至逾40%，重申「增持」評級，目標價135元，視為中國電商板塊中首選。



另匯證指，阿里在中國及海外的商務及雲業務增長回升，加上監管環境改善，近期關連公司螞蟻整改進展正面，將目標價由121元上調至137元，維持「買入」評級。高盛則指，在中國快過預期的重開進程、宏觀經濟復甦和監管正常化下，互聯網板塊的盈利水平將有上行空間，將阿里列入「確信買入名單」，目標價由130元升至135元。

瑞信：可為股東帶來穩定回報 中金：收入上半年將有所恢復



瑞信認為，投資者目前正著眼接下來的消費復甦步伐，考慮到阿里在供應產品高組合方面具有優勢，服務覆蓋線上線下各種消費場景，預期可收窄與同行的增長差距，為股東帶來穩定投資回報，重申其為首選，維持「跑贏大市」評級及目標價147元。美銀證劵指，阿里基本面不受螞蟻調整股權結構影響，維持對螞蟻1100億美元估值，其為阿里主要資產價值一部分，維持阿里「買入」評級，予目標價139元。





中金表示，隨著疫情緩和及宏觀經濟復甦，預計阿里收入將於今年上半年有所恢復，維持「跑贏大市」評級及目標價137元。中信證券亦維持阿里「買入」評級，目標價142元，展望今年公司受益消費復甦趨勢向好，以進取之心迎接發展變化，建議重點關注雲業務發展，董事長兼首席執行官張勇接任雲智能總裁後明確以客戶需求優先，業務策略調整有望促進雲計算增速的後續修復。

熊麗萍：基本面及政策正配合 有貨可續持有

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，阿里近期起碼整改方面有消息，見到螞蟻業務及架構怎樣重整，杭州市政府亦進一步明確其業務發展，至於與政府關係是否改善，只可說如整改般跟從中央安排，往後要看整改完後業務發展如何。不過，其未來業務增長料難及以往，只會維持穩定增長，而整改消息應已告一段落，料往後的消息偏向有關業務發展，中性或偏好。之前有些基金和投資者對阿里持倉看得較淡甚至已經無貨，或要補倉，令其此輪股價急升，既然基本面及政策各方面正配合，有貨可繼續持有。

阿里半日升3.56%收報113.4元，最多升5.02%高見115元。其他科技股則升跌不一，騰訊半日升2.87%報372.8元，京東跌0.08%報249.8元，美團(03690)跌1.18%報176.4元，小米(01810)升0.33%報12.02元，百度(09888)升3.22%報134.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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