【復常炒D乜】銀行齊唱好經濟匯控創10月高 富瑞升評級目標可追入？

大市持續向好，近期一些較落後的通關受惠股亦開始落鑊，其中匯控(00005)今日(13日)再升逾2%，創10個月新高，今年開局未久已累升近一成半。消息面上，匯控及渣打(02888)主席近日齊唱好全球經濟將於今年第二季強勁恢復，並看好香港經濟前景。此外，富瑞發表報告，認為內地及香港重開前景被低估，升匯控評級至「買入」，倫敦目標價也升至770便士(折合約72.92港元)，看來現價追入還有水位。

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匯控渣打料全球經濟次季強勁恢復 看好香港前景



另外，匯控主席杜嘉祺在亞洲金融論壇上表示，隨著全球加息在今年上半年見頂、中國的重新開放和系列提振經濟措施，全球經濟預計在今年第二季開始出現強勁恢復，並對下半年經濟態勢樂觀，主要因通脹將逐步受控。而香港和大灣區相連，將從中國的重新開放中受惠。



渣打集團主席韋浩思亦認為隨著中國重開，全球經濟將在第二季度開始反彈，隨著通脹見頂，預計今年下半年利率不會繼續上升，下半年經濟也會比上半年樂觀得多，帶領全球經濟步入更好的2024年，而香港有亮眼動力，將在亞洲恢復中扮演重要角色。

畢馬威中國：復常助提振銀行業 惟經濟前景轉淡帶來挑戰



此外，畢馬威中國發表《2023年香港銀行業展望》報告指，恢復通關和放寬防疫限制象徵香港銀行業邁向復常的重要一步，銀行業界現時對前景趨於樂觀，憧憬今年內可真正恢復業務，但隨著經濟前景轉淡，銀行業未來一年仍將更加關注如何縮減開支，以降低可持續成本收入比，並提升盈利能力。



畢馬威中國銀行業高級合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，低息口環境的終結對不少企業及投資者帶來衝擊，導致壞帳增加。聯儲局致力以加息遏制美國通脹，並將會繼續積極實施有關政策。在經歷了多年的低淨息差環境後利率持續上升，預計淨息差將進一步擴大，有利銀行業務發展，但香港的經濟環境將會影響銀行的財富管理業務費用收入。





富瑞：內地香港重開前景被低估 升匯控評級至買入

富瑞日前發表報告，將匯控評級由「持有」上調至「買入」，在倫敦的目標價由574便士(折合約54.36港元)升至770便士(折合約72.92港元)，並將其列為英國上市股票中首選。富瑞認為，匯控的有關內地和香港重新開放和資本回報前景，是被低估的屬性，這創造了正面回報/風險不對稱性，故上調其評級。富瑞又估計，匯控出售加拿大業務，可以在今明兩年間釋放合共140億美元的回購和特別股息，且鑑於2024年估計有形股本回報率(ROTE)有13%，而報告發表日的有形資產淨值(TBV)為0.8倍，有可信的重新評級潛力。



富瑞補充指，去年首9個月匯控37%的貸款和36%的稅前盈利都來自內地和香港，預計重新開放的經濟將推動更多的貸款需求和一般活動，這應有利於匯控。香港和內地的淨息差略高，故這些地區的貸款增長回升應能為集團帶來收益。富瑞又預計在收入表現(利率主導)和成本控制(到2024年成本/收入改善至51%)的推動下，匯控2024年的列帳基準ROTE將達13%，而去年則為9%。對今年匯控盈利估計，比市場共識預期高出34%，主要是由於加拿大的收益。

中金摩通花旗齊唱好港銀 惟瑞信指渣打現價不吸引



此外，中金看好今年港銀業績表現，早前發表報告，預計港銀今年營收和淨利潤分別按年增15%和35%，業績落地有望推動估值和股價逐步修復。摩通則指，內地通關下，本港銀行是最受惠的大中華地區金融股，尤其是擔任銀聯支付清算的中銀香港(02388)，其次為本港最大零售財富產品分銷商匯控。另花旗預期中國全面重新開放可能較早前預期更快，將成為中國、香港及泰國銀行業的關鍵催化劑，當中香港銀行看好匯控。





不過，有大行不太看好渣打，其中瑞信指，雖然看好渣打運用數字及金融科技的戰略願景，但全球金融危機過後銀行業固定經營及監管成本上升，令規模經濟變得愈來愈重要，以渣打現價對應有形帳面價值水平計，其他投資機會更吸引，維持「跑輸大市」評級，予倫敦目標價535便士。美銀證券則指，近期中國國有銀行向內房提供的2500億美元再融資，降低了渣打在相關領域的尾部風險，而內地重新開放亦降低了結構性低增長的風險，維持「中性」評級，目標價由58.56元升至74.25元。





鮑威爾暗示美息仍有上升空間 匯豐料下月儲局加息0.5厘

另方面，美國聯儲局下月舉行今年首次議息會議，主席鮑威爾周二(10日)晚在瑞典央行研討會中表示，物價穩定是健康經濟的基礎，在通脹高企下，恢復價格穩定可能需要採取短期內不受歡迎的措施，暗示聯邦基金利率仍有一定上升空間。匯豐銀行周三(11日)在一份研究報告中預測，聯儲局下月會議或將是最後一次上調目標利率0.5厘，明年將減息約0.5厘，另預計歐洲央行將在2月和3月加息0.5厘。可以預期，歐美加息周期未完，而加息有助銀行息差擴闊，利息收入上升。

匯控今日收市升2.59%收報55.5元，成交17.23億元。其他銀行股亦普遍上升，渣打升2.07%報66.55元，恒生(00011)升0.7%報129元，東亞(00023)升0.4%報10.12元，大新銀行(02356)升3.16%報6.2元，惟中銀香港跌0.18%報27.65元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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