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阿里傳獲大孖沙入股推動回購逆市靠穩　大行輪番唱好高位唔怕買？

17/01/2023

　　隨著內地放寬防疫政策，針對科網股的監管也有放鬆跡象，其中阿里巴巴(09988)與內地政府關係似見明顯修補，股價比其他科網股更強勢，今年開局未久已累升近三成，近日除獲多間大行輪番唱好外，更據報獲GameStop(GME)主席科恩(Ryan Cohen)入股及推動擴大股票回購，今日(17日)股價逆市靠穩，可否趁其股價回氣吸納呢？

 

 (截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

 

GME主席入股推動擴大股票回購　指阿里股票被低估


　　據《華爾街日報》引述知情人士消息報道，活躍投資者、有「散戶概念股之王」之稱的遊戲驛站GameStop(GME)主席科恩於去年下半年購入阿里巴巴價值數億美元股份，並於8月首次聯繫董事會，表達對阿里股票被低估的看法，認為阿里未來5年可實現雙位數銷售額和近20%自由現金流增長。在初步溝通後，阿里於11月宣布董事會批准將公司股票回購計劃擴大150億美元至400億美元，還將其延長至2025年3月。據報科恩又正私下推動阿里回購計劃擴大200億美元，達約600億美元。另科恩對阿里管理層在實現盈利增長的同時整合優質資產的能力表示欽佩，希望與阿里建立長期合作關係。

 

　　科恩所持股份與阿里近3000億美元市值相比，雖然微不足道，但他擁有大量散戶支持者，而這批散戶經常會跟隨其投資步伐。另外，「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格旗下公司Daily Journal近日向美國證交會提交美股持倉記錄，顯示去年第四季並未減持阿里，阿里現為其第三大重倉股。

 

傳中央擬以「黃金股」方式入股阿里騰訊　黃瑋傑：未必太負面

 

　　另方面，近期內地對科網企業有放鬆監管跡象，與阿里關係亦似見明顯修補，早前阿里創辦人馬雲就放棄了對螞蟻集團控制權，集團又與杭州政府簽戰略合作協議。此外，人民銀行金融市場司負責人馬賤陽在上周五(13日)表示，2020年11月以來，螞蟻集團等14家大型平台企業針對過去金融業務存在的無牌經營、無序擴張、侵害消費者權益等突出問題紮實開展整改，一年多來大多數問題已基本完成整改。另國務院總理李克強上周一(9日)到市場監管總局考察，強調要堅持創新驅動發展，支持平台經濟健康持續發展。

 

　　不過，外媒報道，中國政府擬以「黃金股」方式購入騰訊(00700)及阿里子公司，以增強控制能力。根據中國商業記錄，網信辦設立的國家投資基金下的一間實體就於1月4日收購了阿里出資的廣州一家子公司1%股份。黃金股大多由政府持有，是指「一股多票」，國有股東可享有較多投票權。輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目表示，通過黃金股一定程度上可影響公司決策，實施監管，但未至於作為控股股東可控制公司，消息傳出後一般擔心對股價會有較負面影響，擔心監管部門入股會否影響公司商業決定及盈利能力，惟有另一看法認為通過入股方式加強監管是跟從市場規則，不是用高壓手段或政策去打壓，對行業負面解讀較輕。

 

　　瑞銀中國互聯網研究主管劉源則表示，現時內地互聯網板塊前景正在轉變，由於近期疫情政策改變，及短期國內維持穩定或放鬆監管等利好因素推動。短期監管不會收緊，長期而言則偏向常規化，如收緊數據安全，以及短視頻及直播內容監管，未來當局會實施新法律，再結合黃金股等多個不同方式監管。而盈利將推動互聯網股股價表現，只要監管不太令市場擔心，可見國際投資者重返內地互聯網板塊。

 

摩通看好行業長期可持續增長　阿里估值吸引看135元

 
　　近日有多間大行再度看好科網股尤其阿里及騰訊(00700)，其中摩通表示，今年是重新發現中國網際網路行業估值的一年。中國重新開放緩解了對行業長期盈利能力的眾多憂慮之一，預計全球投資者將部分地重新參與該行業。雖然行業支柱性收入模式，包括電子商務、廣告和數字娛樂已達成熟階段，但有大量機會產生長期可持續增長，並能享受有利監管環境，估計到2025年，海外遊戲、雲計算和自動駕駛的行業收入將增長到3萬億元人民幣，亦相信商業服務和金融科技能提供可觀長期增長機會。今年行業首選依次為騰訊、阿里、拼多多、美團(03690)、快手(01024)等。

 

　　摩通又預計阿里截至去年12月底止2023財年第三季收入面臨有限下行風險，相信春節過後對非必需消費品類的需求將復甦，推動阿里核心收入增長回到雙位數，預計其2024財年盈利增長強勁復甦，經調整後淨利潤增長將加速至40%以上，重申「增持」評級，目標價135元，繼續是中國電子商務領域首選，因估值吸引，且能受惠今年消費復甦。

 

匯證：阿里受惠監管放寬需求復甦　且可進行更多回購


　　匯證則指，近期中資網際網路股於多重消息推動下抽升，料市盈率及盈利增長或各再升25%，惟基本面尚未改善並較預期落後下，或導致相關股份股價波動，惟料其予「買入」評級的股份將繼續上升，因市盈率平均比5年均值低25%，以及根據盈利上行周期推算，行業盈利增長可能上升最多25%，可關注盈利增長及現金流強勁的企業，偏好阿里及騰訊，均予「買入」評級，當中阿里估值吸引、監管放寬及服裝/化妝品方面的需求復甦，且可進行更多回購，予美股目標價140美元。此外，摩根士丹利3年來首次將阿里列入中資科網股首選，大幅上調目標價50%至150美元，相當於港股約146.38港元，給予「增持」評級。


　　另天風證券預估阿里2023年度第三季收入有望延續第二季按年穩健增長態勢， 同時面對巨集觀環境不確定性，公司將延續降本增效戰略。而疫情高峰過後物流快速恢復， 截至今年1月日均快遞投遞量已修復超過去年「618」峰值水平， 且春節前夕淘寶年貨節大促採取「官方立減」，優化消費者體驗，拉動消費回暖。預期今年經濟復甦下，以及可能的消費刺激政策或帶來阿里零售的增速提升。考慮到螞蟻整改推進、 中概股審計落地等逐步消除市場擔憂，以及疫後經濟修復，將阿里2023至25年度收入增速調整至2.1%、13.2%和14.6%，維持「買入」評級。

　　阿里半日升0.44%收報113.9元，最多升3%高見116.8元，連升3日，累升2.8%，成交37.39億元。其他科技股則普遍下跌，騰訊半日跌0.81%報367.2元，京東(09618)跌2.95%報236.6元，美團跌1.03%報163.9元，小米(01810)跌1.52%報11.7元，百度(09888)跌2.68%報130.7元，網易(09999)跌1.72%報131.5元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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