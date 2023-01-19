天齊發盈喜料去年盈利狂飆10倍 惟受制鋰價回調短炒要識走位

天齊鋰業(09696)發盈喜，指受惠全球新能源車景氣度提升，鋰產品價量齊升，料去年多賺最多11倍，計計數市盈率僅3倍，比另一鋰業巨頭贛鋒鋰業(01772)預測市盈率5.6倍低，光大證券發表報告，指天齊上季淨利潤創新高，且海外資源布局持續加碼，維持「增持」評級。不過，近月鋰價持續回調，鋰業股往後盈利恐下滑，長揸要小心，短炒就要識走位。

(截自天齊鋰業網頁)

受惠全球新能源車景氣度提升 天齊料去年多賺最多11倍

天齊鋰業預期2022年度純利231億至256億元(人民幣．下同)，較2021年的20.79億元增長約10.11倍至11.31倍；扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為221億至245億元，較上年同期的13.34億元增長約15.57倍至17.37倍；基本每股收益區間預計為每股14.87元至16.47元，對上一年同期為每股1.41元。

集團指，預期純利大升主因營業收入按年大幅上升，主要受惠全球新能源汽車景氣度提升，及鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等，主要鋰產品銷量和銷售均價均按年明顯增長。此外，內地鋰業公司去年業績表現強勢，A股14家涉鋰行業上市公司披露2022年全年業績預告，14家公司全部預喜。

光大證券：淨利潤創新高海外布局加碼 維持增持評級

光大證券發表報告指，預計天齊去年第四季實現歸母淨利潤71.19至96.19億元，環比增長25.9%至70.1%，按中值計算為83.69億元，再創歷史新高。集團受惠去年12月內地新能源車產量達79.5萬輛，滲透率達33.4%，再創歷史新高。另下游景氣度仍保持高位，去年第四季鋰價為全年最高，環比第三季提升14%。



光大證券又指，集團海外資源布局持續加碼，今年1月9日公告其控股子公司TLEA購買澳洲Essential Metals Limited(ESS)所有股份，ESS擁有Pioneer Dome鋰礦項目100%所有權，ESS鋰礦資源總量為1120萬噸。集團又強化產業鏈下游布局，與中創新航簽署戰略合作夥伴協議，雙方攜手就電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領域開展共同投資、合作研發等多領域的合作；全資子公司天齊創鋰與北京衛藍簽署合作協議，設立合資公司從事預鋰化製造設備產品的研發、生產和銷售等相關業務。鑑於公司全球行業龍頭地位及資本結構逐步改善，維持「增持」評級。

乘聯會：新能源車補貼退出 碳酸鋰價將跌至每噸20萬人幣



值得留意，鋰業股股價很受鋰價影響，此前內地電池級碳酸鋰價格一路創高，11月中旬站上每噸60萬元大關，但近月持續回調，上周一(9日)報每噸49.1萬元，創逾4個月新低；今日報每噸50.36萬元，與1月1日相比仍下降4.08%。上海有色網表示，此輪鋰價回調主要是由於今年新能源汽車補貼結束令需求削弱，新能源車企和動力電池廠商在原材料採購和庫存積累方面表現得較為謹慎，導致上游訂單數量下降。乘聯會秘書長崔東樹亦發文稱，新能源汽車補貼退出有利於碳酸鋰價格回歸中低位，未來幾個月電池成本必然明顯下降，鋰礦等資源不會持續成為約束，碳酸鋰價格必將回歸到每噸20萬元左右甚至更低。



另據資訊機構PV infolink分析，目前內地供給端新增產量主要來自現有產能項目擴產，擴建新項目的投產進度仍慢於預期，伴隨著冬季低溫，青海地區鹽湖提鋰產量將減少，預估今年第一季碳酸鋰價格或高位震盪，待第一季末因下游需求疲軟傳遞至上游，碳酸鋰價格高位將徹底過去，逐步回落至每噸40萬至50萬元區間。到明年，因供需情況持續放寬，碳酸鋰價格將進一步降至每噸30萬至40萬元。

中信證券料上半年供應緊張難緩解 鋰價或春節後止跌

另外，中信證券早前發表報告指，去年11月碳酸鋰進口量回升，海外供給持續釋放估計會對價格帶來衝擊。去年以來鋰原料進口量持續增長，進口價格仍然低過現貨價，再加上年底下游鋰鹽採購轉弱，對鋰鹽市場有很大打擊。不過，預計今年上半年鋰行業供應緊張局面難以緩解，隨著產業鏈去庫存及需求端回暖，鋰價可能到春節後止跌，帶動鋰板塊反彈。



林家亨：主要受益SQM派高息 盈利會逐年下跌不宜長揸



國農證券董事總經理林家亨不看好天齊鋰業，他於今日《開市Good Morning》節目表示，未來3年天齊盈利會一直下跌，其去年盈利之所以升逾10倍，因旗下所持最重資產為在美加上市的智利礦股SQM，SQM去年分紅慷慨，派了4次息，每股派8美元多，加上SQM股價由2021年尾59美元升至逾80美元，天齊持有重貨，升值差不多70至80億元，單單SQM已貢獻天齊去年盈利100億元，但SQM股價不會永遠上升，且不會一直派高息，礦藏價值亦會隨時間下滑。今日天齊股價會受消息刺激造好，但如打算揸長線至明年，要有心理準備其盈利會逐年下跌。

天齊半日升1.71%收報65.6元，最多升3.26%至66.6元，成交5981萬元；贛鋒則跌1.54%報63.8元，成交9351萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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