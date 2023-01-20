發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高 中海油中石油齊急升

多家企業陸續公布盈利預測，其中中海油(00883)及中石油(00857)齊發盈喜，均指受惠油價上漲，預計去年利潤創新高，中海油更料多賺一倍。兩桶油同獲大行唱好，加上昨日(19日)國際油價升逾1%，升至7周高位，再有大行唱好中國重新開放，油價今年可升至110美元，中海油今早(20日)升近半成，高見11.34元創2018年10月中以來新高。中石油亦升逾4%，自去年6月再度重上4元水平。

受惠油價上漲，中海油料去年多賺一倍。(Shutterstock)

中海油料去年多賺一倍 中石油料淨利最多增68%

中海油預計去年全年淨利潤1396億元人民幣至1436億元人民幣，按年增加約99%到104%。公司稱，業績預增主因去年抓住油價上漲機遇期，堅持穩中求進總基調，紮實推進油氣增儲上產、提質增效升級工作，進一步鞏固成本核心競爭力，提升價值創造能力，盈利水平同比大幅提升。



中石油則預計去年全年淨利潤1450億至1550億人民幣，按年增長57%至68%。公司稱，業績預增主因去年公司堅持高效勘探、效益開發，加大勘探開發力度，積極推動油氣增儲上產，油氣產量保持增長；堅持以市場為導向，深入推進煉化轉型升級，持續優化產品結構，大力加強市場營銷，國內柴油、天然氣、化工產品銷量同比增長；堅持綠色低碳轉型，推進油氣和新能源融合發展；堅持低成本發展，主要成本費用指標得到有效控制，同時得益於國際原油價格上漲及提質增效工作深入推進，年度經營效益同比大幅增長。

中石油預計去年淨利潤按年增57%至68%。(Shutterstock)

瑞信：中海油去年盈利勝預期料增派息 予目標價13.5元

瑞信發表報告指，中海油去年預計盈利較市場預期為高。預期今年對公司而言屬穩健一年，假設每桶油價為85美元，應該可支持公司今年純利錄得1100億元人民幣以上，隨著管理層更加關注股東回報，中海油應願意提高派息。假設派息率為60%，去年股息收益率料達19%，即使派息率為40%，以現價計股息率也最少達13%，預計股價將繼續保持年初至今的強勁表現，予目標價13.5元及維持「優於大市」評級。

另摩通預期市場會對中海油的盈喜作出積極反應，指盈喜預期去年第四季淨利潤達308億至348億元人民幣，即高於市場預期介乎12%至26%，根據中海油股息政策，意味最低每股股息為0.6元人民幣或0.7港元，相當於現時股價約6%。因應盈喜，將其2023至24年每股盈測分別上調2%及1%，目標價由12元上調至13元，維持「增持」評級。

摩通：中石油上季淨利潤勝預期 目標價升至4.5元

至於中石油，摩通指其去年第四季淨利潤將介乎247億至347億元人民幣，較市場預期高約21%至70%，預料市場對此反應正面。剔除錄得127億元人民幣的一次性虧損，第四季調整後淨利潤為374至474億元人民幣，即按季跌6%至增長19%，意味勘探與生產以及天然氣和管道盈利強勁。另假設中石油維持45%的派息率，料末期息將介乎0.15至0.18元人民幣，對應H股股價約5%。摩通上調其2022至24年每股盈利預測9%至22%，以反映燃氣及勘探與生產(E&P)的盈利和需求改善，目標價由4元升12.5%至4.5元，評級「增持」。



摩根士丹利指，中石油預計去年淨利潤按年增長57至68%，即使市場已大幅上調業績預測，仍較預期高出6%。去年中石油股價跑輸中石化(00386)是由於市場認為中石化的股息支付比率將保持在80%，但由於首三季呈現負現金流，該觀點可能不會實現，兩者之間繼續看好中石油，予「增持」評級，目標價4.38元，而中石化評級則為「與大市同步」。



中石化近日亦公布去年生產經營數據，油氣當量產量按年升1.94%至4.89億桶油當量，原油產量按年升0.39%至2.81億桶，天然氣產量按年升4.11%至1.25萬億立方英尺，境內成品油總經銷量按年跌5.1%至1.63億噸。摩通指，中石化經營數據略遜預期，繼續反映本地需求疲弱，不過，由於內地自11月中開始放鬆本地旅遊限制，相信集團銷量或已見底，維持「增持」評級，目標價4.1元。





大摩：中國重開需求將逐步釋放 油價年底可升至110美元

國際油價方面，市場繼續憧憬中國石油需求增加，昨日油價升至7周高位。紐約期油漲1.1%，收每桶80.33美元；布蘭特期油升1.4%，收每桶86.16美元。繼高盛早前看好油價可升至110美元後，摩根士丹利也預期，中國重新開關料會令原油日均需求增加近100萬桶，有關需求將逐步釋放，加上航空業逐漸復甦，俄羅斯供應風險下降，以及美國頁岩油產量放緩等因素帶動，預期原油市場於第二季將回復平衡，第三及第四季供應將偏緊，支持原油價格於下半年上揚。即使布蘭特期油於首季徘徊於80至85美元，年底時價格也會回升到110美元水平，因供應仍遠未見頂，同時庫存處低位。另巴克萊料今年油價可升至98美元，但同時提到環球製造業活動降低，或會對油價構成下行風險。



此外，國際能源署(IEA)本周三(18日)發表今年首份月報，預估全球今年石油需求為每日1.017億桶，按年增加每日190萬桶，約一半增長來自中國。國際能源署署長比羅爾表示，中國需求反彈或制約全球石油剩餘產能，並導致油價上升。



中海油半日升4.82%收報11.32元，中石油亦升4.38%報4.05元，中石化表現略為遜色，半日升2.47%報4.15元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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