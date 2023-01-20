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《嚟緊炒D乜》新世界走勢不俗　中線目標31銀好快到

20/01/2023

　　新世界發展(00017)近日走勢不俗，集團主要從事物業發展及投資、建築、銷售壽險及醫保產品、經營收費公路及高速公路、於內地及東南亞的酒店運營業務、商務飛機租賃業務、設施管理及經營免稅店等。

 

(新世界發展網頁截圖)


　　物業發展及投資方面，新世界發展主要集中發展香港及內地住宅物業項目，亦擁有購物商場、寫字樓、酒店及服務式住宅等投資物業組合。新世界發展透過旗下新創建集團(00659)從事香港及內地的基建與服務業務。另外，集團透過旗下新世界百貨中國(00825)於內地從事百貨業務。


　　截至2022年6月底止全年度業績，新世界發展基本溢利按年增1.8%至70.85億銀，非核心資產出售約139億銀；期內，營業額按年跌0.03%至682.13億銀，整體毛利減少4.7%至182.45億銀，毛利率下跌1.4個百分點至26.7%。


10周線升越20周線現黃金交叉


　　期內，錄得投資物業公平值虧損1.27億銀，上一年度同期錄得溢利11.36億銀；物業發展方面，營業額倒退逾23%至173.7億銀，佔總營業額25.5%，分部溢利減少11%至76.72億銀。物業投資方面，營業額增長2.6%至48.24億銀，分部溢利增逾10%至30.43億銀。建築業務方面，營業額增長16.7%至257.59億銀，佔總營業額37.8%，分部溢利增8.6%至8.2億銀。


　　於2022年6月30日，新世界發展之現金及銀行存款為622.1億銀，長期銀行借貸、其他借貸和固定利率債券及應付票據為1733.4億銀，短期銀行和其他借貸為132.17億銀。同於6月30日，建築業務手頭合約總值按年增26%至622億銀，而剩餘待完成工程總值按年增31%至371億銀。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日以小陽燭上升，10天線掉頭向上，9日RSI回升至65水平；周線圖方面，走勢同現陽燭，而10周線剛升越20周線，現黃金交叉利好訊號，9周RSI回升至62水平，錢駿建議投資者不妨於23.6銀買入，首站目標250天線約24.9銀，中線以2021年9月至2022年4月橫行區阻力約31銀為獲利目標，跌穿22.58銀止蝕，此為20天線所在。

 

新世界今日(20日)升3.28%收報23.65元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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