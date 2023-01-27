春節黃金周訪澳旅客回升 濠賭股獲大行祝福全線造好 邊隻可追入？

隨著內地開關，澳門終擺脫3年疫情困擾，今年春節黃金周訪澳旅客數字理想，各大博企旗下賭場亦重現人氣，多間大行再唱好澳門博彩業復甦，但心水股份各異，其中瑞銀首選澳博(00880)，花旗則薦買金沙中國(01928)。金沙近日公布業績，雖然去年淨虧損擴至15.8億美元，但仍獲多間大行上調目標價，其中花旗及高盛均看36元，富瑞大升目標至35元，金沙今日(27日)收市升約4%至30.55元，看來現價買入仍有水位。其他濠賭股亦全線上升，不知還有哪隻可追落後呢？

(金沙中國網頁截圖)

春節黃金周首6日逾38萬人次訪澳 酒店入住率達九成

從年三十晚(21日)開始，到訪澳門的旅客持續上升，年初三(24日)更達9萬人次，至年初四(25日)才回落至7萬多。根據臨時統計數字，於春節黃金周首6日(21至26日)，共38.73萬人次到訪澳門，當中內地旅客佔22.59萬，香港旅客佔14.16萬。各大博企旗下賭場亦自3年疫情以來首次中場賭枱使用率重上八、九成水平。澳門旅遊業議會會長胡景光指，新春期間澳門酒店入住率達九成。另有澳門商戶在社交平台上作宣傳，廣受旅客歡迎，不少店舖更是大排長龍，成效卓著。

另外，澳門行政長官賀一誠周三(25日)到訪6家博企，他表示持續拓展和加強非博彩項目相當重要，有充足訪澳旅客支撐，項目必定大受歡迎，有利吸引更多旅客來訪。發展非博彩元素可細水長流，方能讓澳門休閒娛樂事業健康有序地持續發展下去。博企代表回應時稱，新春期間酒店住房率100%，人流暢旺，雖然酒店及相關配套設施人手較為緊張，但士氣高昂，樂見澳門百業興旺，生機勃勃。

瑞銀：股價已反映全面復甦 花旗：估值不算貴首選金沙

近日亦有多間大行唱好澳門博彩業復甦，但對已累積龐大升幅的濠賭股看法各異，其中瑞銀指，相信中國較預期快的重新開放應會加速澳門博彩業盈利復甦，預計中場博彩總收入將在今年恢復到2019年疫情前的65%，並在明年恢復到100%，EBITDA將在今年恢復到疫情前約36%，並在明年達95%。惟在中國重新開放和博彩牌照明朗化的推動下，濠賭股兩個月內已升近一倍，料已大致反映全面復甦，將會持更審慎態度，預計春節假期的每日博彩收入為4億至5億澳門元，對整個行業持「中性」看法，將金沙、銀娛(00027)、美高梅(02282)和永利澳門(01128)的評級從「買入」下調至「中性」；首選澳博及新濠博亞，均予「買入」評級。



不過，花旗指，即使自去年第四季起濠賭股股價大幅上漲，但並非太過昂貴，現估值相當未來兩年預測EBITDA的12.7倍。由於未來數年行業擴張，應享有估值溢價，當中首選金沙，另維持銀娛「買入」評級，目標價由67.5元升至70元；維持新濠(00200)「買入」評級，目標價由11元升至15元。另里昂預計，澳門博彩板塊LBITDA虧損將由去年第三季的5.38億美元收窄至去年第四季的3.27億美元，春節期間澳門酒店入住率及業務健康狀況是踏入業績期時重點，將澳門今明兩年賭收預測上調14%及23%，予永利澳門及新濠博亞「買入」評級，金沙、銀娛、美高梅及澳博評級為「跑贏大市」。

美銀證券則重申對濠賭股「買入」評級，指港澳之間渡輪班次僅恢復到疫情前水平的一至兩成。而由於人手短缺，澳門的酒店客房容量尚未完全恢復到疫情前水平。電子簽證已於11月初恢復，但實施或尚未完全正常化，且內地訪澳旅行團亦未恢復。相信這些問題應會在未來幾個月得到緩解，意味仍有進一步復甦空間。





金沙去年淨虧損擴至15.8億美元 惟稱訪客量已顯著改善

另方面，金沙中國控股股東Las Vegas Sands公布，根據美國公認會計原則，金沙中國去年淨收入按年減少44.2%至16.1億美元，淨虧損由上年10.5億美元增至期內15.8億美元。第四季經調整物業EBITDA虧損為5100萬美元，而2021年同期經調整物業EBITDA則為7400萬元。去年全年經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，而2021年全年經調整物業EBITDA則為3.38億元。



Las Vegas Sands主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指，澳門仍為全球最大綜合度假村市場，集團投資承諾從未動搖，加上綜合度假村及區內交通設施持續改進，對澳門未來發展為更有活力及多元化的旅遊市場非常樂觀。而過去數周旅遊限制已在澳門全面解除，雖要準確量度復甦的潛在步伐仍然過早，但集團的訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，所有初期跡象均為正面。

花旗：金沙上季表現勝預期 目標價升至36元

花旗發表研報指，金沙去年第四季EBITDA虧損僅錄5100萬美元，優於該行預期；母企金沙集團管理層表示，1月至今博彩額的復甦大於整體訪澳人數的回升，更重要的是，以EBITDA計，母企現時已遠超盈虧平衡。管理層認為憑藉其資產基礎，金沙在吸引優質中場客戶方面具有獨特優勢，應會在澳門市場表現出色，又指澳門賭業復甦將由高端客帶動，樂見合適的客戶出現在澳門。金沙集團目前在勞動力短缺情況下運營，將聘請新員工填補空缺。花旗將金沙目標價由35元上調至36元，維持「買入」評級。

高盛亦維持金沙「買入」評級，指其去年第四季業績符合預期，隨著澳門遊客和博彩總收入從低基數環比反彈超過90%，公司第四季的LBITDA由1.52億美元收窄至5100萬美元。而因其春節期間各業務整體收入復甦，對前景持樂觀態度，目標價36元。富瑞同樣予金沙「買入」評級，並將目標價由18.5元大幅上調至35元。富瑞認為金沙上季業績表現非大事，因澳門旅客正在復甦，管理層在業績後會議的說法亦正面，指今年1月的業務已遠好於EBITDA收支平衡。澳門賭業股將繼續受正面數據推動而非估值，預期今年下半年及明年行業將復甦。

匯證：經營現金流正常將再派息 目標價升至33.5元

另匯證指，在重新開放後，賭客如預期般返回澳門，第一波被壓抑的需求非常強勁，VIP賭客向高端大眾的潛在遷移或加快復甦步伐，預計近期數據和情緒將保持正面，有助支持估值。金沙能夠更好地捕捉基礎及高端大眾市場需求，其第四季業績表現優於預期，集團管理層表示，一旦經營現金流恢復正常，將考慮恢復派息，這可能是一個中期催化劑，將目標價由32.5元上調至33.5元，維持「買入」評級。

摩通表示，金沙管理層似乎對前景樂觀，儘管農曆新年期間訪客量仍低企，但該行對其需求復甦速度有信心，金沙農曆新年假期收入復甦遠勝訪客量復甦，並預期同期博彩業中場賭收將回復至2019年農曆新年同期50%水平。另金沙管理層亦似乎對未來非博彩投資看法樂觀，而公司上季EBITDA虧損亦比預期佳，現時估值吸引，維持目標價30元及「增持」評級。

瑞銀則指，中國從1月8日開始放寬旅行限制，金沙表示1月份EBITDA收益率遠高於收支平衡線，而農曆新年假期博彩量恢復高於訪客量復甦，因為高端客戶率先回歸，儘管勞動力供應仍受限，但相信可在未來幾個月內得到解決，預計隨著中國重新通關，復甦步伐加快，今年首季淨債務將開始下降。不過，金沙去年第四季經調整物業EBITDA虧損收窄幅度較該行預期低，予目標價31.8元及「中性」評級。

金沙今日收市升4.09%報30.55元，銀娛升0.46%報54.6元，美高梅升2.71%報10.6元，永利澳門升2.98%報9.67元，澳博升0.63%報4.8元，新濠升3.29%報10.68元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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