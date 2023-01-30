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《午市前瞻》恒指回吐有利建好倉 贛鋒有得升 中電值博過煤氣

30/01/2023

　　三大央行本周議息，A股春節假後復市造好，港股下跌，恒生指數半日收報22320，跌368點或1.62%，主板成交1001.1億元。恒生中國企業指數報7602，跌171點或2.2%。恒生科技指數報4681，跌131點或2.73%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報392.6元，跌22.4元或5.4%，成交98.9億元；阿里巴巴-SW收報110.6元，跌6.7元或5.71%，成交60.63億元；美團收報176.4元，升1.5元或0.86%，成交59.83億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


　　碧桂園(02007)收跌7.1%，報3.01元，該股成交約1.62億股，涉資4.93億元，盤中高見3.18元，最低見3元；海底撈(06862)跌5.57%，收報22.05元；金沙(01928)跌5.56%，收報28.85元。


　　龍湖(00960)跌5.32%，收報26.7元；阿里健康(00241)跌5.22%，收報7.26元；碧桂園服務(06098)跌5.04%，收報21.65元。


　　另外，煤氣(00003)逆市收升5.12%，報8.22元，該股成交約2075萬股，涉資1.68億元，盤中高見8.25元，最低見7.86元；百度(09888)升3.14%，收報141.2元。

 

(設計圖片)

 

聶振邦：期結日調整或助大戶建好倉


　　恒指上周五高見22700，A股今日春節假期後復市，北水回歸即帶來沉重沽壓。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連升第三個月，有調整壓力亦屬合理。他指出，今日為期指結算日，以目前整體氣氛依然偏好計，今日跌市將令期指大戶建好倉成本降低，所以不太擔心港股短期調整壓力。他續指，本月20日突破22000，目前22000已成為恒指具參考性支持位，預期恒指將於22000至22800整固一至兩星期，之後再上升。


中電息率較高又抵博


　　恒指上周高見22700伴隨北水今天回歸，市場提高了戒心，今早傳統避險大藍籌有追捧，煤氣上午最多升超過5%。聶振邦指現時投資者趨向審慎，公用股有一定支持。煤氣與大市同樣已連升第三個月，目前已升抵去年7至8月水平，但股價與恒指相比仍較落後，以恒指升幅計算，煤氣有望上試10元。但他提到，若以收息為目標，煤氣息率只有4厘，認為待回落至7.6至7.8元吸納作收息之用會更吸引。


　　另一公用股中電(00002)半日最多升超過3%。聶振邦指中電勢破60元大關，股價只升至去年10月水平，比煤氣更落後。去年8月中電高見67至68元，現價距離仍超過一成，同時股息率超過5厘，防守性更高，以收息及追落後而言皆比煤氣更值博。
　　收息股亦包括中移動(00941)，聶振邦指三大中資電訊股5G用戶節節上升，中移動2月可望再上試60至62元，但以現價計上升空間不足一成，料股價短線爆發力較低，不宜短炒，只宜部署作收息之用。


贛鋒不穿68元可部署


　　兩大鋰業股天齊(09696)及贛鋒(01772)先後發盈喜，但股價偷步炒起後未再有大升幅。聶振邦指贛鋒股價已修復至去年8月水平，去年曾高見90至100元水平，以目前70元水平計仍有一定上升空間。他指，近期市場看好新能源車業務前景，料鋰電股身為行業上游將會可受惠。他續提到贛鋒今日調整約與大市同步，股價不跌穿68元亦屬正常調整，看好首季可望上試90至95元。


 

贛鋒鋰業發盈喜，股價輕微高開後反覆下跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

天齊鋰業料去年純利升逾3倍，股價低開高走。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電股價今早急升逾5%，最高曾見59.6元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

煤氣今早同樣升逾5%，最高曾見8.25元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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