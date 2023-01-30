板塊輪動傳統股受捧 煤氣曾飆逾半成新地八連升 仲有邊隻可追落後？

恒指踏入新一年未久即飆近3000點，高見22700點，即使今日(30日)回調約600點，今年仍累升逾一成，不少股份都累積龐大升幅，加上北水今天(30日)回歸，市場提高了戒心，不過，有部分傳統股今年累積升幅只有單位數，明顯落後下反獲資金追捧，其中煤氣(00003)最多升逾5%，其他公用股亦普遍逆市造好，不過煤氣息率只約4厘，應有其他更吸引選擇，如中電(00002)今年只累升3.6%，且股息率超過5厘。另本地地產股亦較落後，趁近日樓市有回暖跡象，今日部分亦獲追捧，其中新地(00016)八連升，高見115.9元創年半高。

(資料圖片)

大和：長建電能收併購前景清晰 股息率跑贏煤氣

大和早前發表報告指，受制於過去3年本地防疫及出入境限制，長江基建(01038)未能參與潛在收併購的盡職調查，但相信在相關措施放寬後，今年長和系收併購前景清晰，尤其是小型收併購交易，長建幾乎確定牽涉其中。另預期未來英鎊與港元匯兌趨穩定，長建英國業務前景可見改善，評級由「優於大市」升至「買入」，惟因下調英鎊兌港元匯率預測，目標價由57.5元降至53元。至於電能實業(00006)，除防疫放寬後收併購前景清晰外，預測集團2022至24年度股息率將達6.5%，比煤氣和長江基建吸引，加上英國業務能見度高，重申「買入」評級，但同樣因調低英鎊兌港元匯率預測，將其2022至24年度每股盈利預測調低2.3至7.8%，目標價亦由57.5元降至51元。

大和續指，最近香港放寬疫情防控以及潛在旅客來港將推動餐飲用氣需求，預計今年煤氣在香港的煤氣銷量將按年增長3%，恢復至2019年疫情前水平，但其股息率並不吸引，預期於2022至24年保持持平，期內亦不會發行紅股，將目標價由9.8元降至6.7元，將評級由「沽售」升至「遜於大市」。料長建2022至24年每股派息增約0.03元，電能增約0.01元，煤氣持平；估算長建2023年股息率為6%，雖低於電能，但跑贏煤氣的4.6%，建議投資者持有長建及電能，沽出煤氣。

憧憬美放緩加息疊加通關因素 春節後首周末十大屋苑成交旺

除公用股外，地產股是另一跑輸大市板塊，且最近樓市有回暖跡象亦有助撐起股價。中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得13宗成交，可算高位橫行，當中8個屋苑有成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市全面復常，一手貨尾周末錄得逾20宗成交，二手各區亦錄得交投，分布平均，可見買家一手二手市場兩邊尋覓心水戶，購買力全面回歸，加上市場預期本周四(2日)美國再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息，買家置業信心增強。



據美聯物業分行統計，農曆新年假期後第一個周末(1月28至29日)，十大二手指標屋苑錄得約15宗成交，按周回升7.1%，並連續9周錄得雙位數成交。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，內地與香港通關消息公布至今近1個月，加上聯儲局加息步伐有望放緩，市場氣氛持續向好，交投明顯轉旺，即使在傳統交投淡靜的農曆新年，亦有不少準買家積極尋寶，導致盤源加快消化。預期受通關因素持續帶動下，本港經濟有望進一步反彈，帶動整體市場氣氛，樓市有望價量齊升。

中原料今年樓價升15% 利嘉閣料升10至12%

雖然差估署最新公布，去年12月樓價指數按月跌約2%，連跌7個月，返回2017年4月低位，2022年樓價指數累跌15.6%，不過，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入今年，多項利好消息湧現，香港解除防疫措施，落實與內地通關，令股市金市皆錄得不俗升幅，樓市通常緊隨其後，料樓價於首季有望反彈3%至5%。若經濟復甦步伐不停，加上美國於年內停止加息，料今年樓價有望上升15%。





利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年再大幅加息壓力有所紓緩，而隨著通關帶動經濟復甦，本地及內地購買力有望加快釋放，料樓價經過首季整固後，次季可望升3%至5%，下半年如無不可預計的利淡因素，樓價料再錄約5%至8%升幅，估計全年樓價可升10%至12%。





高盛升地產股目標以反映較高樓價 籲買長實新世界

高盛早前發表報告，亦看好部分地產股，指中港通關，加上經濟改善，以及股市復甦的財富效應，今年樓價預測由下跌15%下調至跌10%，2024及2025年樓價預測均由持平上調至升4%，因此調整本地地產股目標價，以反映較高住宅價格前景，其中長實(01113)擁有行業最高的資產回報率(ROA)或股本回報率(ROE)；在行業面臨挑戰下，是唯一股息錄得增長，以及唯一回購逾1%股份的公司，加上收益組合更多元化，當中約30%至40%息稅前收益來自其在內地以外的基建、公用事業等，故將其評級由「中性」升至「買入」，目標價由57.1元升至65.1元。另維持新世界(00017)「買入」評級，目標價由34.6元升至35.2元；維持新地「中性」評級，目標價由116元升至121元；維持恒地(00012)「中性」評級，目標價由33元降至32.7元；維持信置(00083)「沽售」評級，目標價由10.4元升至10.7元。





匯證亦上調新地目標價11.7%，由105.4元升至117.7元，維持「買入」評級，預期公司短期內加快推盤步伐，以捕捉樓市好轉機會，而穩健的物業組合及租務改善相信會推動盈利恢復增長。

(新地網頁截圖)

煤氣收市升3.2%報8.07元，最多升5.5%高見8.25元；中電升1.99%報59元，長江基建升0.57%報44.3元，電能實業升0.79%報44.95元，港燈(02638)升1.3%報5.45元。至於地產股，新地升1.32%報114.8元，長實升0.6%報50.65元，信置升0.77%報10.48元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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