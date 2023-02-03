港府宣布免核酸全面通關 推大型推廣香港活動 本地消費收租股可吼？

港府今早(3日)宣布下周一(6日)開始全面通關，不設限額，取消核酸檢測要求，昨日(2日)又推出大型推廣香港活動「你好，香港！」，免費派50萬張機票予海外及內地旅客，並於多個口岸派一百萬份消費優惠券等。雖然本地消費及收租股料可受惠政府一連串推廣香港計劃，但可能之前已有預期，累積升幅已巨，大部分今日只能逆市靠穩，其中領展(00823)正於高位整固，不知何時可再炒上呢？

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李家超：下周一不設限額免核酸全面通關 來港毋須接種疫苗

行政長官李家超今早主持記者會表示，香港及內地將於下周一開始全面全開放通關，所有口岸不設人數限制，不需預約；取消出入境前核酸檢測要求，隨時出行；開放全部出入境口岸，包括羅湖口岸及蓮塘香園圍口岸等。同日取消澳門來港前快測要求，取消非香港居民來港的疫苗接種要求，但對於從海外及台灣來港的快測要求將維持一段觀察期。



此前，國務院港澳事務辦公室亦已發布通知，自下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自港澳入境人員如7天內無外國或其他境外地區旅居史，毋須憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。去哪兒數據顯示，自消息發布起半小時內，往返香港機票搜索量大增7倍。

免費派50萬張機票予旅客 於口岸派百萬份消費優惠券

另外，政府昨日在灣仔會展舉行「你好，香港！」啟動禮，計劃3月1日開始送出50萬張免費抵港機票予海外及內地旅客，為期6個月，由國泰航空、香港快運(HK express)及香港航空分配。另旅遊發展局總幹事程鼎一指，會提供100萬份「香港有禮」消費優惠券，當中包括來自1.6萬家商戶的飲食、零售、景點禮遇，昨日下午5時起於4個口岸的遊客接待站派發。

機管局行政總裁林天福預計，單是送贈這50萬張機票將可為香港帶來多達150萬人以上入境旅客，料佔未來6個月8至10%客流量，又指今年夏季將再送8萬機票予本港市民，鼓勵市民外遊，另準備約8萬張機票贈予大灣區旅客，以鼓勵他們來港使用機場，估計整個計劃合共送出70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，會在全球播放推廣香港的宣傳短片，並將邀請知名人士及網紅推廣香港。

將邀政商界領袖來港 帶領訪問團到內地外國說好香港故事

李家超除歡迎來自世界各地的遊客來港外，又指政府將加強金融商貿，以及與內地龐大市場的聯繫，在未來2個月將迎來大型國際活動以及貿易展覽。此外，政府將邀請政商界領袖來港，以親身了解香港熱情的氣氛、充滿希望的機遇。政府又會帶領和組織不同的訪問團到內地和外國說好香港故事，推動商路旅遊和人文交流等。新一年香港市面將更為熱鬧，旅客會大量來臨，商舖丁財兩旺，旅遊業和餐飲業活起來。

財政司司長陳茂波表示，香港正步入復常階段，預期今年經濟必然比去年好，旅客和貨運量料將有所增加，希望不單止回復至疫情前的水平，而是要銳變到新階段、踏上更高台階，因此政府必須加強推廣力度，成立香港新優勢專責小組，負責海內外推展宣傳工作。另值得一提，陳茂波將於本月22日發表新一份財政預算案，香港總商會建議向每名合資格市民發放不少於5000元的新一輪電子消費券。

溫鋼城：本地消費收租股股價均已炒高 領展62元才值博





今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指送機票計劃會對香港經濟有一定幫助，但送機票予本港市民及大灣區旅客較奇怪，前者外遊消費後自然會回港，後者很少會搭飛機來港，反而應多送給上海、北京及重慶等大城市。另外，飲食業經歷過去幾年疫情已關了不少店舖，很多廚房工人和侍應都轉了行，改由新移民做，希望配套方面政府會有跟進。無論如何，本地消費及商場收租等股份料可受惠今次政府推出的計劃。

不過，溫鋼城指，國泰(00293)已反映不少相關利好因素，近期股價回落，現時就要觀察是否真的有那麼多人來港。領展則由46元升至近65元，自由行旅客應該不會去逛屋邨商場，5厘息是否吸引也見仁見智，而近日股價走勢開始有些頂背馳，有貨可繼續持有，無貨不建議現價買入，可能會回落至20及250天線約62元做整固，起碼跌至62.2元才可買入，挨近60元就更吸引。至於九置(01997)及太古地產(01972)，都擁大型、多旅客的商場，但兩股近期都已衝高，正於高位整固，消息可能已在預期中，暫對股價刺激不大，其中九置今年預期盈利增長僅4%，短期未必可再大升。莎莎(00178)及金飾股亦已升至高位，可能已消化相關消息，相信往後要等數據進一步確認真如預期般訪港人次有增長及消費意欲增強。

今日仍有個別本地零售股造好，莎莎升3.45%報2.1元，惟佐丹奴(00709)跌1.47%報2.01元，周大福(01929)跌0.95%報16.62元，周生生(00116)跌0.33%報11.98元。至於本地餐飲股，大家樂(00341)無升跌報13.86元，大快活(00052)升0.16%報12.92元，敘福樓(01978)升1.85%報1.1元，譚仔國際(02217)跌1.14%報2.6元。商場收租股方面，領展升0.23%報64.45元，九置升0.56%報44.75元，太古地產升0.46%報21.85元。旅遊相關股方面，國泰升0.77%報7.87元，香格里拉(亞洲)(00069)升3.07%報7.38元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉