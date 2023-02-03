《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健 中線唔難上試5銀

IGG(00799)為全球網絡遊戲開發商及營運商，以F2P模式經營並提供多種語言的網頁遊戲，F2P意指玩家可免費暢玩遊戲，但可能須付款購買遊戲中所售的虛擬物品，以提升其遊戲體驗，另外，提供客戶端遊戲及手機遊戲，總部設在新加坡，於美國、內地及菲律賓設有區域辦事處。

(IGG官網截圖)



IGG截至2022年6月30日止中期業績轉盈為虧，錄得虧損約1.72億元，每股虧損14.81仙，不派中期股息。2021年同期則錄得盈利5.7億元。期內，整體毛利減少25.6%至16.99億元，毛利率下跌2.2個百分點至68.3%。



按地區劃分，來自亞洲之營業額倒退20.6%至9.12億元，佔總營業額36.7%；來自北美洲之營業額倒退30.5%至8.14億元，佔總營業額32.7%；來自歐洲之營業額倒退16.6%至6.07億元，佔總營業額24.4%。



集團指，期內收入24.86億元，比2021年同期減少23%，環比2021年下半年收入28.13億元減少12%。其中經典遊戲《王國紀元》迎來第7年，收入穩健，上半年度貢獻逾20億元收入。主營業務方面，從第一季度虧損8000多萬元，過渡到第二季度扭虧為盈賺2000多萬元，但受投資企業估值變動及業績虧損影響，投資業務錄得虧損1.14億元。



約3.17銀買入 長線獲利目標8銀



2022年6月30日，集團擁有現金及現金等價物16.7億元，另有租賃負債1.03億元，資產負債比率為21%，2021年12月31日為25.6%。



技術走勢方面，日線圖顯示，該股本月1日起兩現陽燭，一度升越250天線，可惜無功而回，今日走勢呈現十字星，10天線、20天線、50天線及100天線整齊向上排列，9日RSI處於55水平；周線圖顯示，走勢同樣出現十字星，10周線升越20周線出現黃金交叉利好訊號，10周線短期內有望升越50周線，9周RSI處於58水平。



錢駿認為，投資者不妨於現價約3.17銀買入，首站以去年6月高位3.86銀為目標，升越此關以去年1月至3月橫行區阻力5銀為目標，長線獲利目標為2021年8月至2022年1月橫行區阻力8銀水平，若然睇錯，跌穿100天線(現約2.7元)則止蝕。

IGG今日(3日)跌0.31%收報3.17銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿