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【復常炒D乜】澳門博彩業復甦在望獲大行唱好　美高梅永利澳門業績縱麻麻齊勁彈

09/02/2023

　　澳門1月賭收遠勝預期，但濠賭股近期受制大市急速回調，以及有傳澳門政府擬徵5%博彩中介佣金稅，股價反見調整。今日(9日)美高梅中國(02282)及永利澳門(01128)齊公布上季業績，雖一如市場預期般差，但均透露農曆新年假期表現不錯，加上本周開始澳門與內地全面通關，內地旅行團重來，濠賭股獲大行唱好下終見反彈，其中美高梅飆近一成，永利澳門及新濠國際(00200)都升逾7%。

 

(美高梅中國網頁截圖)

 

美高梅：上季經調整物業EBITDAR盈轉虧　惟今年市場回復興旺

 

　　美高梅中國控股股東美高梅國際酒店集團公布財務資料，當中包括美高梅中國去年第四季業績，集團期內收入淨額1.75億美元，按年減少44%；經調整EBITDA虧損按年擴大至4.02億港元，去年同期虧損1.14億港元；經調整物業EBITDAR為虧損5500萬美元，而上年同期經調整物業EBITDAR為500萬美元。另去年全年收入淨額6.74億美元減少44%，經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，而上年同期經調整物業EBITDAR為2500萬美元。

　　然而，美高梅總裁馮小峰表示，喜見2023年市場回復興旺，各方旅客重臨澳門。旅遊限制放寬加上農曆新年期間舉辦的各項慶典活動，帶動整個澳門酒店業客流量，情況令人鼓舞。這印證澳門市場強勁復甦，鞏固公司早前為競投博彩牌照時作出的信心承諾。此外，市場於本年1月及農曆新年表現不俗，美高梅對澳門和集團的發展前景充滿信心。

 

永利澳門：上季虧損擴至2.36億美元　春節旅客及需求顯著回升


　　至於永利澳門，其去年第四季公司擁有人應佔虧損淨額2.36億美元，較2021年同期虧損淨額2.08億美元，按年擴大13.3%，經調整LBIDTA虧損為4.61億港元。經營收益總額為1.9億美元，按年跌41.6%，當中娛樂場經營收益1.2億美元，按年跌50%。期內永利皇宮經營收益1.13億美元，按年跌41.7%；經調整後的物業EBITDAR虧損為2390萬美元，2021年同期虧損140萬美元。永利澳門經營收益7720萬美元，跌41.4%；經調整後的物業EBITDAR虧損為3520萬美元，2021年同期虧損2450萬美元。

 

　　永利澳門控股股東Wynn Resorts行政總裁潘國宏表示，很榮幸期內在澳門獲得為期10年的新博彩批給，並且很高興在最近的農曆新年假期期間，旅客及需求都顯著回升，相信集團已為澳門下一階段的增長取得成功作好準備。

 

摩通：需求復甦被嚴重低估　予永利澳門目標價8.5元

 

　　摩通發表報告指，永利澳門新春期間明顯復甦，中場業務量和零售營業額分別恢復至2019年同期的95%及134%，即使農曆新年過後，整體業務趨勢高於正常季節性，故需求仍然相當穩定。其需求復甦的速度和幅度被市場嚴重低估，並看好澳門博彩業，包括永利澳門在內，予永利澳門目標價8.5元，維持「增持」評級。


　　里昂指，儘管永利皇宮表現疲弱，令永利澳門去年第四季經調整LBIDTA虧損高於預期，但其在今年農曆新年期間高端中場、酒店入住率和零售額方面開局強勁。集團1月的博彩收入達到2019年水平，而在春節期間獲得每日400萬美元的EBIDTA盈利，另集團亦將於今年撥出與承諾投資相關的資本支出。

 

高盛：大量新娛樂設施將利好賭收　估值吸引可逢回調吸納

 

　　另高盛表示，4、5月先後會有韓國男團TREASURE及韓國女團BLACKPINK於銀河娛樂(00027)的銀河國際會議中心舉行巡迴演唱會，相信接近完工的澳門銀河第三期會於同期開幕。加上新濠國際的新濠影滙第二期定於第二季開幕，美高梅的美獅美高梅及金沙中國(01928)的倫敦人也有明顯升級改造，大量新的娛樂設施將利好澳門賭收表現。

 

　　不過，高盛指，由於市場對濠賭股的預期正急劇轉變，要精準預測短期股價表現並非易事，但維持「逢回調吸納」的投資建議，因參考海外復常經驗，澳門將受惠被疫情壓抑的需求釋放，旅遊業復甦續加快。而濠賭股目前的2024年預測企業價值倍數(EV/EBITDA)平均約10倍，較行業歷史周期中值的13至14倍為低。考慮中場賭收及行業EBITDA預期在2024年超越2019年水平，現時估值吸引。

 

內地與港澳全面通關復辦旅行團　澳門送12萬張機票吸客


　　另方面，自本周一(6日)起內地恢復與澳門及香港全面通關，取消預約安排，不設人員限額，如7天內無外國旅居史，毋須憑新冠病毒核酸檢測陰性結果入境，同日恢復旅行社及在線旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。澳門經濟財政司司長李偉農表示，今次復團不僅是4省1市，而是全中國內地，正月十五至五一假期相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助。《澳門廣播電視》引述經濟學會會長劉本立表示，這將更有利澳門旅遊復甦，估計訪澳旅客今年很大機會回復至2019年的四成，即1500多萬人次，甚至一半或以上，相信澳門經濟今年可從谷底反彈。

 

　　澳門亦加強吸引旅客的宣傳工作。澳門旅遊局指，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向內地、台灣及海外送出12萬張機票，同時還加碼推出「旅遊資助計劃」，向過夜住宿的旅客提供津貼，希望延長旅客或團客留澳時間。

1月賭收大增82.5%遠勝預期　惟傳政府擬徵5%博彩中介佣金稅

 

　　另外，澳門1月博彩收入達115.8億澳門元，按年增加82.5%，遠勝預期，按月急增2.3倍。據報中場復甦情況較快，春節黃金周期間已回復至疫情前的六至七成。澳大博彩研究所所長馮家超形容喜出望外，他對全年賭收預期1300億澳門元感到樂觀，稱雖然賭收仍低於疫情前每月200多億澳門元，但今次以高端中場客為主，毛利率較以往高，不能直接比較。

 

　　不過，有傳澳門政府近日通知博彩中介須在淨轉碼額總額的1.25%中介佣金徵收5%稅款。博彩業者指，有關法規在舊有的博彩法中一直存在，但按現時轉碼數額來看，可徵收稅款金額不大，對於政府稅收助益微小，但對博彩中介就是僅餘的生存空間，因此有業界期望行政長官賀一誠可行使有關豁免權，讓業界得以生存。馮家超則認為在市場恢復下徵收合適，5%佔中介人營運成本亦較低，現時博彩中介大幅減少，行業競爭小，若有生意相信中介人不會介意。

 

溫傑：買濠賭股要看未來　銀娛回落至50元可吼


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，永利澳門上季虧損增至2.36億美元，美高梅整體EBITDAR由盈轉虧，但買濠賭股不是看過去一年而是看未來。業績反映了最差情況，往後就可有更多憧憬，故今日在沒太多投資主題下反見濠賭股上升。他相信今年濠賭股收入及盈利一定會回升，但現時營運情況不同，來自貴賓廳的收入很難返回高位，也要看每月博彩收入會否旺丁不旺財。銀娛如回落至50元，同時又見每月賭收數據愈來愈好，屆時可短炒或作中長線部署。

 

　　美高梅今日收市升9.17%報10.12元，永利澳門升7.21%報8.92元，銀娛升3.23%報54.4元，金沙中國升5.36%報29.5元，澳博(00880)升4.12%報4.3元，新濠升7.95%報10.46元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 


另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評濠賭股及港股大市，立即重溫

 

 

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