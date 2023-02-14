美團獲大行輪番唱好點解升唔起？短期能否翻生？

美團(03690)踏入新一年後股價反覆下挫，累跌近一成半，相反騰訊(00700)及阿里(09988)今年都累升約兩成。美團股價積弱，相信主要因騰訊去年公布實物分派美團作中期股息，有關股份將於3月派發，恐騰訊股東一收到股份就沽貨，近日又有傳抖音3月將推出外賣服務，市場憂慮外賣業務競爭或趨激烈，雖然大行均指抖音難與美團競爭，大多仍予目標價200元以上，但美團股價仍於低位徘徊，不知短期能否翻生呢？

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騰訊每10股派1股美團作中期息 Naspers指收到股份後考慮出售

騰訊去年11月中公布每10股騰訊分派1股美團作中期股息，合共分派9.58億股美團，涉及貨值近1500億元，分派後騰訊於美團持股將由17%大減至1.55%。有關分派於今年1月5日除淨，並在3月24日派發。作為騰訊大股東的Naspers之後表示，在收到美團股份後，將視之為「持有作出售」的資產。Naspers於去年9月時指持有26.93億股或27.99%騰訊股份，因此料Naspers可收到約2.693億股美團，股份價值近400億元。

傳抖音3月推外賣服務 高盛：對美團送餐領導地位影響小



另上周內地媒體報道，抖音將於3月1日在內地推出外賣服務，目前已在北京、上海、成都做內部測試。抖音相關負責人回應表示，仍然在試點階段，目前未有具體推出時間表。消息一出，美團股價上周三(8日)即急插逾6%，隨後數日都反覆向下。高盛發表最新報告指，投資者對美團的情緒受到騰訊下月實物分派及來自抖音的潛在競爭加劇所影響，相對到店板塊，相信美團送餐領導地位所受影響較小，因美團具廣泛餐廳覆蓋、一群目標為本的忠誠客戶群，以及其1P騎手網路。市場已消化美團到店板塊市佔流失因素，但過度憂慮其送餐業務前景，並忽略了美團其他業務和資產負債表呈淨現金狀態，重申「買入」評級，惟目標價由238元降至215元。

野村上周發表報告指，抖音的外賣業務仍處於增長的早期階段，去年12月和今年1月的總交易額(GTV)約為3億元人民幣，估計美團去年的平均每月GTV為680億元人民幣。在擴大主要物流服務提供商的覆蓋範圍推動下，抖音的每單外賣成本可能會從目前的約12至13元人民幣，降至今年每單10元人民幣；而據美團稱，其平台配送(1P)食品服務的每筆訂單成本為6至7元人民幣。運送服務在外賣業務中起著至關重要的作用，因為與其他非食品外賣相比，客戶對外賣的及時性和可靠性要求更高。因此，對第三方外賣平台的依賴將使抖音更難與美團競爭，尤其是後者已獲得巨大的先發優勢。

花旗上調美團收入及純利預測 目標價升至229元

另外，花旗早前指，美團將於下月公布去年第四季業績，料總收入為57.8億元人民幣，按年增長19%，非通用會計準則純利為12.4億元人民幣，高於市場預期，預測今年首季收入按年增長23.9%至573億元人民幣。現時內地商業活動正以快於預期的速度恢復，料美團2023及2024財年將實現更快的收入增長和利潤增長，將收入預測分別上調5.8%及8.1%，並上調非通用會計準則純利預測5.6%及6.1%，並上調2023年首季收入及非通用會計準則純利預測分別為3.9%及1.4%，反映農曆新年後的復甦速度和需求反彈快於預期等因素。花旗又指，投資者正將注意力轉移到基本面的反彈力度上，將目標價由202元上調至229元，維持「買入」評級。





富瑞則指，美團1月表現主要受惠春節期間日常消費服務支出與2019年相比增長66%；夜間消費約佔總消費的49%，較2022年增長13個百分點，目標價由264元升至265元，評級「買入」。

騎手承接貴價貨訂單獲補貼 創辦人王慧文擬進軍AI





另方面，內地復常後人民消費力提升，男士情人節送禮都較闊綽，連iPhone都有人送，不過對騎手來說，送這類貴價貨有很大風險，所以未必敢送。有見及此，據報美團將針對鮮花、美妝、手機等「大體積、大重量、高價格」訂單優化配送規則。以配送一部手機為例，騎手可獲基礎配送費疊加高價單補貼，在路程大致相同的情況下，送一單收入約等於平時的四單。情人節當天美團配送預計將投入約600萬元人民幣，用於鮮花類訂單的騎手配送費補貼。

此外，近期類似ChatGPT的人工智能(AI)聊天機械人成為市場熱點，美團聯合創辦人王慧文表明進軍該領域，稱要打造中國的OpenAI。他在社交平台發文指，計劃成立北京光年之外科技有限公司，他個人出資5000萬美元(約3.9億港元)，公司將達到估值2億美元。

黃瑋傑：美團可能下試140元 料短期仍要捱價

近期無論甚麼消息也難扭轉美團股價弱勢，輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，美團自從1月高見195.6元後，走勢一浪低於一浪，2月8日已跌穿100天線，要重上200元相信要很長時間。昨日(13日)其9天相對強弱指數(RSI)跌至24，超賣但未背馳，有可能會先回補去年11月29日上升裂口，下試140元，持貨者料短期仍要捱價。

值得一提，根據聯交所資料顯示，摩通於上周二(7日)增持美團2580萬股，每股平均價164.2278元，涉資42.37億元，最新持股量增至6.45%。另美團為昨日北水淨買入最多港股，達7.31億元。不過，美團今日上午只微升0.41%，中午收報148.8元，成交21.23億元。其他科技股則普遍偏軟，騰訊跌0.88%報383.2元，阿里跌0.29%報103.7元，京東(09618)跌1.64%報204元，小米(01810)跌0.3%報13.1元，惟百度(09888)升0.7%報144.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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