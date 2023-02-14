憧憬派特息加碼回購 匯控績前股價強勢應點部署？

匯控(00005)將於下周二(21日)公布去年業績，市場除憧憬其業績有改善，更期待集團在去年宣布出售加拿大業務後會派發特別息及加碼回購，故股價在近期大市調整期間仍於高位徘徊，再加上早前美國公布的就業數據強勁，聯儲局未必如預期6月就停止加息，亦有利銀行股表現。匯控強勢持續，績前可怎樣部署呢？

(李崇偉攝)

券商料匯控去年稅前利潤跌近13% 關注售加國業務後派息及回購

綜合券商預測，受全球經濟疲弱、金融市場波動及新冠疫情影響，匯控去年列帳基準除稅前利潤料介乎148.49億至176.86億美元，較2021年189.06億美元，按年下跌6.5%至21.5%；中位數164.86億美元，按年跌12.8%。去年列帳基準純利料介乎120.02億至151.74億美元，較2021年126.07億美元，按年下跌4.8%至上升20.4%；中位數127.28億美元，按年升1%。去年全年每股派息料介乎0.271至0.34美元，較2021年每股派息0.25美元，按年升8.4%至36%；中位數0.3美元，按年升20%。



另匯控去年11月公布出售加拿大業務，料出售錄稅前利潤約57億美元，集團曾指董事會將積極考慮派發一次性股息或股份回購。市場亦關注匯控管理層最新營運指引(淨息差及成本等)，以及2023年起平均有形股本回報至少達12%的目標會否更新。

大摩料匯控首季恢復派季息 次季業績宣布10億美元回購



大摩指，匯控淨息差趨勢仍然正面，主要受惠美元及英鎊。料匯控香港保險業務仍不太差，縱然經紀及單位信託基金銷售仍然疲軟。另料匯控涉內地商業房地產撥備增加，但實際信貸質素穩固，普通股權一級資本率趨勢仍在改善。大摩又預計匯控將於公布今年第二季業績時宣布10億美元回購股份計劃，並在首季恢復季度派息，及於2024年就完成出售加拿大業務向股東回報最多97.5億美元。



富瑞則預計匯控在今明兩年股份回購及出售加拿大業務派發特別息金額共140億美元。瑞銀預計匯控將重申2023年及2024年派息比率50%的政策。

美銀上調匯控淨利息收入預測 目標價升至69.53元



此外，美銀證券發表最新報告，上調匯控明年淨利息收入預測，而其明年預測數字亦比市場預期高出7%，認為其淨利息收入增長將跑贏同行，上調目標價至69.53元，重申「買入」評級。美銀又指，匯豐是一家獨特的存款帶動型銀行，這意味利率正常化將有利其自由現金流，支撐其7%的股息率，而股息率亦在不斷增長，相信匯控股價將對其淨息利收入指引上調作出正面反應。預計今年匯控成本增加2%，但明年將重新加速至6%，而明年派息亦有上行空間。



大摩預料去年下半年及第四季港銀的淨息差表現仍然強勁。港銀去年信貸撥備因內地的商業房地產敞口而上升，今年料會下跌，明年回復正常，並相信香港信貸質量將保持穩定，故港銀現時應會開始見到信用狀況有所改善。大摩偏好匯控及渣打(02888)，並預計匯控上季淨息差按季升8%、按年升36%，維持其為港銀首選及「增持」評級。



美6月或仍會加息 利率每加1厘匯控可增54億美元收入

另方面，美國聯儲局本月初加息0.25厘後，應會繼續加息。早前美國勞工局公布1月非農新增就業人數51.7萬人，遠超預期；失業率跌至3.4%，是近54年來最低。聯儲局主席鮑威爾稱，若果就業數據繼續強勁，利率見頂水平可能較之前預期更高。最新利率期貨數據顯示，市場預料聯儲局3月和5月各加息0.25厘，6月再加息0.25厘以上的機會率亦升至40%。歐洲央行及英倫銀行本月亦加息0.5厘，其中歐洲央行已連續第5次大幅加息，並釋放將在3月再加息0.5厘的訊號。惟英倫銀行暗示可能很快會暫停加息，市場普遍認為，英倫銀行將在3月放緩加息步伐，只加息0.25厘。



事實上，因應各國央行加息，銀行持續受惠息差擴闊帶來的收入增長，其中匯控去年首三季淨利息收益達230.32億元，按年升近17%，同時上調全年淨利息收益指引至320億美元，以及預期2023年至少達360億美元。而據匯控年報，集團推算息口變動對淨利息收益的敏感度，假設利率即時上移0.25厘，預計令淨利息收益增加13.09億美元；倘若即時上移1厘，淨利息收益則增加54.14億美元。





熊麗萍：派季息機會大並要關注回購 短線60元阻力大

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，匯控在近期大市調整時亦沒怎麼下跌，大家都在等其公布業績，料其業績繼續有改善，而早前出售了很多業務及資產，有人估或會帶來驚喜，但料派特別息機會較小，派季息機會就很大。匯控股價升除因對業績多了很多憧憬，集團發展策略亦有變，包括撤出很多歐美蝕錢的業務，令大家更容易掌握其亞洲業務發展。

不過，熊麗萍指，匯控現時股價已很大程度反映業績及對派息的憧憬，績後股價會否繼續升難料，業績有驚喜固然好，而市場亦關注其會否增加回購，如果沒有，股價可能會調整。短期料60元會有很大阻力，績前應該不會升破，績後有好消息則隨時可升破，但要留意之前升至60元成交很大，即樓上有很多蟹貨，短線60元前可減持，但中長線來看，亞洲經濟好轉料對其股價有幫助，並可留意其業績、業務策略及前景。





匯控今日收市升0.78%報58.2元，今年累升近兩成，成交9.45億元。其他銀行股亦普遍上升，渣打升0.51%報69.25元，中銀香港(02388)升1.92%報26.5元，東亞(00023)升1.56%報10.4元，大新銀行(02356)升1.06%報6.66元，惟恒生(00011)跌1.03%報125.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇