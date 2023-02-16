上月客運量大增 券商看好盈利強勁復甦 航空股全線高飛

隨著內地放鬆防疫全面開關，航空業客運業務明顯回暖，三大航企公布上月客運量均實現高雙位數增長，其中國航(00753)載客量按年增54%表現最標青。此外，民航局公布上月客運量恢復至疫情前逾七成，另春運結束，全國發送旅客達16億人次按年大增五成，近期國內機票價格也見上漲趨勢，券商大多看好航企盈利可從連年虧損中強勁復甦，三大航企今日(16日)股價齊造好，國航曾飆逾半成，東航(00670)亦升近半成。

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國航上月載客量同比增54%東航升37% 南航客運運力投入升25%

國航1月載客量約677.65萬人次，同比增長54.1%，環比升1.28倍；貨郵量5.38萬噸，同比下降44.6%，環比升17.6%。1月客運運力投入同比上升38.4%，環比上升96.1%；旅客周轉量同比上升62.2%，環比上升1.2倍，平均客座率69.9%，同比上升10.3個百分點，環比上升8個百分點。貨運方面，貨運運力投入同比下降47.6%，環比上升42.4%；貨郵周轉量同比下降68%，環比下降16.1%；貨運載運率22.4%，同比下降14.3個百分點，環比下降15.6個百分點。

東航1月載客量約690.19萬人次，同比增長37.4%，貨郵量5060萬公斤，跌40.75%。1月客運運力投入同比上升17.21%，旅客周轉量同比上升42.7%，客座率為68.33%，同比上升12.2個百分點，期內新開及復航共9條航線。南航(01055)方面，其1月客運運力投入按年上升25.41%，旅客周轉量按年上升44.62%，客座率為72.67%，按年上升9.65個百分點。另貨運運力投入按年上升6.74%；貨郵周轉量按年下降10.22%；貨郵載運率為46.20%，按年下降8.73個百分點。

上月客運量恢復疫情前逾七成 春運全國發送旅客增五成



另外，民航局公布，1月份民航運輸生產總體呈現快速恢復態勢，全行業完成運輸總周轉量73.9億噸公里，同比增長13.9%；民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量3977.5萬人次，同比增長34.8%。從恢復程度看，1月民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢復水平較2022年12月分別提高26.1、39.0和5.7個百分點。





為期40天的春運結束，國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，春運40天全國預計發送旅客15.95億人次，比去年同期增長50.5%。另據商務部監測，春節7天假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額與去年春節相比增長6.8%；全國累計發送旅客較2022年同期增逾七成，出入境人員數量亦較去年春節假期增逾1倍。



國際民航組織利用大數據分析預測，今年首季大多數航線的航空客運需求將迅速恢復到新冠疫情大流行之前的水平，到年底將在2019年的基礎上增長約3%。展望未來，航空公司在連續3年虧損後，有望在今年最後一個季度恢復盈利。預計明年航空客運需求將更強勁，比2019年高出約4%。

近期國內機票價呈上漲趨勢 傳國資委限制航企低價

另方面，航班管家數據顯示，2月6日起至8日10時，2月整體國內機票價格為708.63元人民幣，呈現上漲趨勢。據《財新》早前報道，國資委對其下屬的7家國企航空公司作出低價限制，要求這些航司在其市場佔有率較大的主營航線上，不得以低於最高正價四折的價格出售機票，國航、東航及南航已於2月3日暫停超低價政策。雖然民航局指沒有提出過相關要求，不過有網民指目前網上已經找不到超低價機票出售。《證券時報》指，對於機票價格要相信市場自身的調節能力。

匯證：三大航企盈利將強勁復甦 瑞銀：東航最受益國際航線復常

匯證早前發表研報指，內地三大航空股早前發盈警，預期去年虧損中位達1075億元人民幣，較該行及市場預期分別高出12%及18%，但農曆新年期間國內客流量數據表現向好，預示航企未來盈利將強勁復甦，航班恢復情況亦明顯，當中以南航領先，航班恢復至2019年水平的近90%，其次為東航，達77.8%。預期三大航空股今年國內和國際航空客運量分別恢復至2019年水平的85%及42%，明年料恢復到95%和77%。料國航、東航及南航今年將實現盈利70億元人民幣，高於市場普遍預期的盈虧平衡，明年利潤料達280億元人民幣，重申「買入」評級，分別予目標價8.5元、4元及6.2元。

瑞銀看好東航在短途亞洲航線上的優勢，將最大受益於內地的國際航線復常，將評級由「中性」上調至「買入」。瑞銀指，由於收益率更高，短途國際航線會較長途航線更有利可圖，考慮到內地的航空公司擁有足夠的運力，以及中國消費者強勁的外遊需求，看好跨境載客量復甦，預料今明兩年跨境航空載客量將分別回復至2019年的41%、85%水平，到2025年將復甦至疫前100%水平。瑞銀同時將國航和南航評級從「沽售」升至「中性」，相信內地重新開放的利好已完全反映於股價上。

光大證券：需求釋放油價回落人幣回穩 航空股可繼續看好

另光大證券國際產品開發及零售研究部認為，航空股去年大幅虧損不令市場感到意外，並早已完全反映在股價上，近月反彈則主要反映內地優化防疫政策以及取消境外入境隔離措施的利好，從近期的數據來看，內地航班量接近回復至疫情前水平，至於國際航班則呈現逐步復甦態勢，在民航需求持續釋放下，板塊將可繼續看好。此外，票價市場化亦有助航空公司業績大幅反彈，而油價近月大幅回落，人民幣亦見回穩，國航等航空公司在1月初相繼大幅下調國內航線燃油附加費，有利帶動航空需求上升。





不過，富瑞指，儘管內地航企將受益於外匯、油價和客流量回升，但航空板塊的現價已靠近市帳率的峰值，相信這些利好因素已反映在估值上，維持國航、東航和南航「遜於大市」評級，目標價分別為5.3元、2.7元和4.4元。富瑞偏好國泰(00293)較便宜的估值和客運運力擴張，指其受內地放寬入境免隔離及農曆新年帶動，1月載客量已反彈至疫情以來新高，目標在今年底回復至疫前約七成水平，客運業務復甦將抵銷貨運的季節性疲弱，予目標價10.4元，建議「買入」。

國航半日升4.08%收報7.14元，最多升5.69%高見7.25元。東航升4.79%報3.28元，南航升1.86%報5.48元，國泰貞亦升1.69%報7.83元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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