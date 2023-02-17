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【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息

17/02/2023

　　匯控(00005)將於下周二（21日）公布2022年度業績，並於同日審議會否派發去年度普通股第二次股息。據《彭博》綜合券商預測，集團去年全年經調整稅前盈利介乎148.49億至243.35億元（美元．下同），較2021年度219.16億元，按年跌32.2%至增長11%，中位數為204.67億元，按年跌6.6%。單計第四季，經調整稅前盈利介乎56.01億至75.67億元，按年升41.1%至90.6%，中位數為64.72億元，按年升63%。

 

（資料圖片）


　　分析師估計，去年全年列帳基準除稅前利潤錄約170億元，按年跌約10%，預期派發末期息22至23美仙，料全年派息31至32美仙，又認為股價已反映今年盈利改善及派高息的相關預期，若沒有任何新的利好消息，其股價大升的機會不大，料在58.5港元至60港元會有一定阻力，而其支持位則在54港元。


料末期息達22至23美仙 明年或派特息


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控去年列帳基準除稅前利潤約170億美元，按年跌約10%，隨著去年開始加息將有助帶動其利息收入，但去年疫情及金融市場波動，對非利息收入而言，具有下調壓力，但認為其整體收入仍能錄得增幅，認為其利息收入能夠彌補，預期去年業績表現「好難話好理想」，料去年業績按年或錄明顯倒退。


　　他指出，料去年匯控的全年派息將較2021年錄得增長，料末期息將達22至23美仙，全年或派31至32美仙。早前匯控出售其加拿大業務，他表示，預期匯控出售加拿大業務將於今年底入帳，料在明年在派發相關的特別股息，又指匯控去年成本控制不錯，但在預期信貸損失（ECL）方面則「好大鑊」，在大幅撥備的情況下將會大幅拖累業績，預期去年ECL錄得32億美元撥備。


料明年有較大空間進行回購


　　對於回購，溫傑表示，是次全年業績公布未必會加大回購幅度，因料去年業績不是「好靚仔」，但預期明年業績將會表現較好，隨著入帳出售加拿大業務，其整體財務比率「一定會好靚　」，除了派發特別股息外，亦有較大空間進行回購。


　　對於有股東要求匯控進行分拆，他指出，儘管市場及相關股東亦有出現上述聲音，但認為「管理層由頭到尾都傾向唔分拆」，而其原因為影響發債融資成本以及相關舉措所帶來的財務成本，料未來匯控會繼續出售非核心資產。對於邵偉信退任匯控財務總監，他認為有關變動對匯控的未來發展方向不會有太大改變。


今年的業務焦點為非利息收入 股價上望60港元


　　展望今年，溫傑預期，今年匯控在俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務表現將會較去年好，隨著股市及債市表現好轉，其財富產品銷售亦會按年亦將錄得改善，儘管預期今年息口空間向上不多，故在利息收入方面的提升並不多，認為今年的業務焦點為非利息收入。


　　對於匯控股價，他指出，現時有關焦點都放在今年，認為除非業績有太大出入，否則不會對股價有太大影響，認為現時由48元水平上升至約58元水平，已反映出今年盈利改善及派高息的相關預期，指現時大市正在調整，若沒有任何新的利好消息，其股價大升的機會不大，料在58.5港元至60港元會有一定阻力，而其支持位則在54港元，預期股價將於上述區間波動。


高盛料港元拆息將走高助銀行估值


　　高盛發表研究報告指，港元近日自11月22日以來首次觸及弱方兌換保證，當中香港銀行同業拆息（HIBOR）與倫敦銀行同業拆息（LIBOR）的差距令人驚訝，認為當中原因包括本港在去年最後兩個月持續錄得流動性流入，並可能持續至今年等因素。


　　該行表示，料HIBOR將在港元銀行間結餘縮減的推動下走高，這將是金管局入市的直接後果，從而有助於銀行的估值，維持恒生銀行(00011)「沽售」評級，因為該銀行的港元資產負債表敞口最高，融資成本最高，對中銀香港(02388)和匯控則予「買入」評級，兩者今年每股派息的股息率約為6%。


美銀料匯控淨利息收入跑贏同行


　　美銀證券發表研究報告，上調匯控明年淨利息收入預測，而其明年預測數字亦比市場預期高出7%，認為其淨利息收入增長將跑贏同行，上調匯控倫敦目標價，由7.2英鎊升至7.35英鎊，而其港股和美股目標價亦分別上調至69.53港元和44.74美元，重申「買入」評級。


　　美銀指出，匯豐是一家獨特的存款帶動型銀行，這意味著利率正常化會將有利其自由現金流，這支撐了其7%的股息率，而股息率亦在不斷增長，相信匯控股價將對其淨息利收入指引上調作出正面反應。該行重申預計今年匯控成本增加2%，但預計明年將重新加速至6%，而明年派息亦有上行空間。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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