《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表 中線目標500銀

港交所(00388)下星期四(23日)派發截至2022年12月31日止全年度成績表。截至2022年9月底止9個月，港交所錄得股東應佔溢利70.99億元，同比倒退28%，營業額127.26億元，倒退16.1%。

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期內，交易費及交易系統使用費減少18.6%至50.66億元；結算及交收費下降19.8%至32.64億元；聯交所上市費下跌10.8%至14.53億元；存管、託管及代理人服務費下降20.4%至10.27億元；市場數據費增加4.1%至8.09億元。



聯交所每日平均成交金額減少31.2%至1241億元，滬股通及深股通的每日平均成交金額下跌17.8%至1013億元人民幣；港股通每日平均成交金額減37%至291億元；期交所衍生產品合約每日平均成交張數增加25.8%至67.2萬張；於2022年9月30日，集團的現金及等同現金項目為1754.03億元，借款為4.29億元。



獨市生意 受疫情影響較微



港交所擁有並經營香港唯一股票交易所及在香港經營一家結算場外衍生產品合約的結算所，在英國經營一家交易所及一家結算所買賣及結算基本金屬、黑色金屬及貴金屬期貨及期權合約，以及在內地經營一個商品交易平台。



錢駿認為，港交所業務屬於獨市生意，受疫情影響相對較微，所以此類股份是有買貴，冇買錯，不排除短期會繼續整固，建議候低於320銀買入，首站目標400銀，中線睇500銀，跌穿290銀止蝕。

港交所今日(17日)跌1.14%收報330.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿