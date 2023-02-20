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金沙去年虧損擴大　惟大行齊唱好澳門本月賭收　股價下挫可趁低吸？

20/02/2023

　　澳門去年深受新冠疫情影響遊客大減，美高梅(02282)及永利澳門(01128)早前公布的業績一如預期認真麻麻，另一濠賭股金沙中國(01928)上周五(17日)收市後公布業績，同樣虧損大幅擴大，經調整EBITDA盈轉虧，今日(20日)股價一度跌近半成，其他濠賭股亦普遍逆市下跌。不過，近日有多家大行唱好澳門本月賭收可超過90億甚至100億澳門元，並特別看好金沙及銀娛(00027)，銀娛亦將於本周四(23日)公布業績，兩股今日卻曾齊創逾一個月低，或帶來買入機會。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

金沙去年虧損擴至15.8億美元　經調整EBITDA轉虧3.23億美元

 

　　金沙中國去年虧損15.82億元(美元．下同)，按年多蝕50.5%，2021年虧損10.48億元；經調整物業EBITDA虧損為3.23億元，而2021年錄經調整物業EBITDA3.41億元；每股基本虧損19.55美仙，不派息。期內淨收益16.05億元，按年跌44.15%，其中娛樂場收益為9.47億元，按年減少52.3%；客房收益為1.84億元，按年減少33.3%；購物中心收益為3.54億元，按年減少25.2%；餐飲收益為6700萬元，按年減少28%；會議、渡輪、零售及其他收益為5300萬元，按年增加17.8%。


　　金沙指，集團擁充足流動資金，截至去年底，現金及現金等價物結餘總額為7.9億元，2018年SCL循環融資可供動用的借款額為5.41億元，而在今年1月上旬，去年受限制現金及現金等價物9.12億元已可供動用，相信最少12個月能夠支持持續經營業務、履行批給合同項下的合約承擔及責任，以及應對目前疫情挑戰。

 

金沙：相信澳門市場將復甦　惟經濟及監管環境持續演變


　　金沙主席兼行政總裁戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)表示，去年整段期間實施的旅遊限制，嚴重削弱旅客訪澳能力，影響金沙業務，惟金沙實施一系列成本控制措施，同時避免大量裁員。即使旅遊限制對市場構成負面影響，惟相信澳門市場將會復甦，並將於未來受惠在澳門及大灣區可觀的基礎建設投資，而港珠澳大橋將有助澳門未來數年旅遊業及會展獎勵旅遊業務發展。

 

　　戈德斯坦又指仍對澳門未來充滿信心，並視澳門為增添資本投資的理想市場，金沙現已投資超過150億美元，以實踐協助澳門經濟多元化發展，以及持續躍升為亞洲領先休閒及商務旅遊目的地的承諾。不過，部分物業因訪客量減少及實行所需安全措施而縮減營運規模，而目前全球及澳門的經濟及監管環境仍持續演變，未能預計各地政府將如何就疫情不時改變的影響作出反應，此可能顯著改變其目前營運。

 

摩通料濠賭股復甦較預期早　本月賭收或逾95億澳門元


　　雖然濠賭股去年業績差，但上周有多家大行發表報告，看好澳門2月賭收，其中摩通指，據調查顯示，2月首12日澳門整體賭收預測有44億(澳門元．下同)，即每日錄得3.67億元收入，按周以及在新年後表現大致穩定，亦反映中場賭收回復至疫前60%至70%水平，現時除澳博(00880)外，所有賭場營運商均錄得正數的淨現金流。若情況如實，則復甦較預期早2至3個季度，而2月整體賭收似乎會超過95億元，日均賭收3.5億元。現時濠賭股估值11倍企業價值倍數吸引，以年初至今的復甦速度而言更見上升空間，仍看好板塊盈利、估值及股價具上升空間，首選金沙及銀娛，分別予目標價30元及60元，均予「增持」評級。


　　花旗指，根據業內消息，澳門2月首12日賭收可能已達約44億元，日均收入約3.57億元，僅比2月首5日日均收入3.8億元少約6%，反映澳門於本月6日恢復內地旅行團後，似乎緩解春節黃金周後賭收通常出現季節性放緩情況。考慮到近期賭收趨勢，保守地上調2月賭收預測，從85億元升至92.5億元，意味本月剩餘時間的平均賭收約為每日3億元。

 

匯證料本月賭收最多達105億澳門元　偏好金沙予目標價33.5元


　　另匯證表示，澳門賭收近日略有放緩，相信是由於農曆新年假期過後旅客到訪量下降。新春後澳門訪客量每日為約4.7萬至5萬人，預期跟團遊人次增加應可彌補新春過後個人遊旅客季節性疲弱的需求，2月賭收預期將介乎95億至105億元，達到2019年同期的約37%至41%水平。


　　匯證又指，澳門勞工短缺問題未造成重大影響，當地旅遊局數據顯示現時約80%的酒店客房仍正常供應。而內地航空運力逐漸恢復，澳門亦宣布恢復更多地區的直航航線，加上政府主導的一系列宣傳促銷活動，將有助吸引國際遊客回歸。預計近期數據及市場情緒將為濠賭股帶來支持，現時行業估值水平亦屬合理，較偏好金沙，主要看好其擁有大量酒店庫存和新物業，並且專注中場業務，給予「買入」評級及目標價33.5元。另亦予銀娛「買入」評級，目標價57元。美高梅、新濠(00200)、澳博(00880)及永利澳門均予「持有」評級，目標價分別為10.5元、9.8元、4.5元及9.5元。

　　金沙半日跌1.6%收報27.7元，最多跌4.97%低見26.75元，連跌3日，累跌4.81%，成交2.12億元。銀娛亦跌1.15%報51.6元，美高梅跌2.15%報9.58元，新濠跌0.82%報9.7元，永利澳門跌0.36%報8.26元，澳博無升跌報4.03元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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