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息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？

20/02/2023

　　近日大市反覆向下，縱有反彈彈力亦不強，惟三大中資電訊股股價卻連番破頂，相信除了業務見穩定增長及派高息外，亦與持續有新主題炒作有關，繼雲業務及數字經濟後，據報中電信(00728)關注產業版ChatGPT。在AI熱潮帶動下，三大電訊商今日(20日)再彈升，其中最近獲星展給予目標價4.5元的中電信最多飆近7%，曾升越上周所創近4年高位4.18元，中移動(00941)及中聯通(00762)分別高見59.35元及6.13元，創近兩年半及逾兩年高。三隻股份股價看來都難大幅回落，若現價追入不知哪隻較值博呢？

 

(資料圖片)

 

中電信：關注產業版ChatGPT　新興業務勢頭不錯會加派息


　　據《科創板日報》報道，中電信發布首個十億參數量級城市治理領域大模型，目前正積極關注產業版「ChatGPT」，並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。集團在大模型技術研發已取得階段性成果，為業內首個宣布展開相關業務的營運商，未來會將ChatGPT、人工智能生成內容(AIGC)等人工智能技術與現有業務產生協同效益，場景應用將實現全面的AI核心能力自主研發，推動大模型由城市級模型庫向產業級模型庫伸延，聚焦元宇宙，拓展智能客服、聊天機械人等領域。不過，中電信有關人士表示，ChatGPT的落地場景剛剛有一些雛形，如何成為商業模式進行變現，還需要一定時間來探索。


　　此外，中電信相關人士對內媒表示，股價於上周四(16日)在A股漲停，原因是多方面的，第一，會加大派息，今年派息將達到70%，這對個人投資者是有利；第二，前段時間看到機構在慢慢增持；三，電信有傳統業務和新興業務，新興業務勢頭增長很不錯，去年雲業務翻番，今年有望繼續翻番。

 

中移動：全面發力「兩個新型」戰略　自主研發「九天」AI平台

 

　　《科創板日報》又引述中移動消息報道，公司在ChatGPT等相關技術和應用上目前全面發力「兩個新型」戰略，即系統打造以5G、算力網絡、能力中台為重點的新型信息基礎設施、創新構建「連接+算力+能力」新型信息服務體系。此外，中移動也自主研發「九天」人工智能平台，提供從基礎設施到核心能力的開放AI服務。因此，在算力、數據、雲計算及AI等底層技術支持上公司已做很多工作，有深厚的積累，惟目前沒有更多明確信息可透露。

 

　　另外，上周在第二屆千兆城市高峰論壇上，中電信副總經理李峻表示，截至目前中電信光網已覆蓋全國345座城市，超5億用戶單元以及40萬行政村，5G共建共用SA網路已覆蓋全國300餘座城市。中移動副總經理趙大春則指，公司光纜規模超2500萬皮長公里，管線覆蓋住戶超6億戶，建成全球規模最大的光網路。另中聯通副總經理唐永博指，公司光纖用戶已覆蓋4.5億戶家庭，千兆用戶規模今年提升了5倍，截至目前中聯通全屋光網用戶的規模已突破120萬。

 

中信證券：看好電訊商雲計算增速　浙商證券：有望迎來利潤估值雙提升


　　三大電訊商新興業務也備受看好，中信證券認為，近年來三大電訊運營商戰略聚焦雲計算發展，推動體制機制改革。憑藉雲網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的雲計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。當前運營商憑藉底層基礎設施的完善在IaaS領域優勢凸顯，並不斷通過強化自研、構建生態、渠道下沉，提升PaaS和SaaS領域綜合競爭力。未來看好運營商雲計算增速持續領跑，預期伴隨收入提升與盈利能力改善，雲計算單獨估值將為運營商帶來千億元級別的市值彈性。

 

　　浙商證券指，數字經濟主航下，電訊運營商有望迎來利潤、估值雙提升。截至2023年1月31日，H股中移動、中電信及中聯通PB(市淨率)估值0.86/0.75/0.43倍，明顯低於全球運營商PB均值1.5倍，它們作為數字經濟「國家隊」， 價值將進一步重估。

 

星展：中移動股息達9厘吸引　中電信工業數字化業務成增長動力

 

　　星展近日發表報告指，中移動承諾將派息比率提高到2023財年的至少70%，相信集團約6%的穩健盈利增長將支持股息進一步上漲。派息上調將成為觸發其股價重估的積極催化劑，而其股息收益率約為9%，具有吸引力。此外，中移動旗下數字化轉型業務是集團主要增長引擎，該業務貢獻了逾90%的增量服務收入。在中國數字化計劃的支持下，料數字化轉型業務將保持按年增長約40%。預計中移動2022至2024財年的盈利分別增長10.3%、6%和5%，維持目標價74元及「買入」評級。


　　星展亦唱好中電信，指其是華南地區擁有強大影響力的綜合企業，去年12月5G滲透率達69%，於電訊營運商之中最高。公司同時與中聯通進行5G網路共建共用合作，以縮小與中移動在網路質量和覆蓋方面的競爭劣勢。此外，中電信工業數字化業務是主要收入增長動力，為增量服務收入貢獻約50%；公司在該業務領域敞口最高，貢獻服務收入約27%。此外，中電信為首家承諾提高派息率的電訊營運商，派息率提高至2023財年的70%。而公司的5G滲透率，以及工業數字化業務的快速增長，都令每用戶平均收入(ARPU)有所提升，可支持今年盈利增長10%。如不計一次性收益影響，對其2022至2024財年的預測盈利分別增長11%、10%和9%，重申「買入」評級，目標價4.5元。

 

溫鋼城：中移動較穩陣目標65元　溫傑：中電信4元以上阻力大

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城認為，中資電訊股股價上升相信與派息有頗大關係，近幾日亦吸引北水吸納。不過，中電信及中聯通因炒作雲業務增長已見升得過急，買中移動會較穩陣，因其估值不貴，市盈率約7倍，現價股息率逾9厘，中聯通股息率只約7厘，中移動股息率8厘以下也算合理，65至70元為基本目標。

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，中資電訊股股價表現比預期好，好消息其實已大部分反映，其中中電信上周四(16日)高見4.18元，但以4.01元收市，似乎4元以上阻力較大，圖表上看有機會下試3.78元。

 

　　中電信今日收市升3.82%報4.08元，最多升6.87%高見4.2元，成交8.91億元。中移動升3.05%報59.1元，成交24.07億元。中聯通升3.44%報6.01元，成交4.81億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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