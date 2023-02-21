匯控業績勝預期兼復派季息 股價仍跌應如何部署？

匯控(00005)及同系恒生銀行(00011)今日(21日)中午公布業績，匯控去年及上季稅前盈利都勝預期，且今年首季恢復派季息，而出售加拿大銀行業務後，預期明年初派特別息21美仙，另今明兩年派息率將達50%，不過要待今年5月公布第一季業績時才考慮回購，高盛籲買入予目標價70元，午後股價一度由跌轉升，惟最終收市跌近2%，往後可如何部署呢？恒生則受第4次中期息大增至2元刺激，股價升逾3%。

(李崇偉攝)

匯控列帳基準稅前盈利去年跌7%上季升95% 派息23美仙

匯控去年列帳基準稅前盈利175.28億美元，按年跌7.3%，略勝預期；經調整稅前盈利240.1億美元，按年升16.5%。受淨利息收益強勁增長和環球銀行及資本市場業務旗下的環球外匯業務收入增加帶動，列帳基準收入增加4.4%至517.27億美元。經調整收入升至553.45億美元，按年升17.7%。淨利息收益率為1.48%，上升28個基點，反映利率上升。董事會已批准派發第二次股息每股0.23美元，令2022年每股合共派息0.32美元。單計去年第四季，列帳基準稅前盈利則為52.05億美元，按年升95.4%；經調整除稅前盈利為68.28億美元，按年升91.9%，勝預期。

另集團去年列帳基準預期信貸損失及其他信貸減值準備為36億美元，包括為反映經濟不明朗因素增加、通脹、利率及供應鏈風險上升，以及中國內地商業房地產行業的現行發展而作出的準備。普通股權一級資本比率為14.2%，下跌1.6個百分點。

亞洲區去年稅前多賺12%歐洲區轉虧 香港稅前多賺5%

按地區劃分，匯控去年亞洲區列帳基準稅前利潤為137.24億美元，按年升12%，業務佔比為78.3%，為表現最佳地區。香港列帳基準稅前利潤為62.05億美元，按年升4.9%；歐洲區列帳基準稅前虧損為4.15億美元，2021年同期錄列帳基準稅前利潤37.79億元；中東及北非地區列帳基準稅前利潤17億美元，按年升19.5%；北美洲列帳基準稅前利潤16.66億美元，按年升21.3%；拉丁美洲列帳基準稅前利潤8.53億美元，按年升約9.5倍。

按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場經調整除稅前利潤為54.45億美元，按年升7.9%；財富管理及個人銀行業務經調整除稅前利潤錄85.33億美元，按年升27%；工商金融業務經調整除稅前利潤為77.16億美元，按年升24.3%；企業中心業務經調整除稅前利潤跌11.8%至23.16億美元。

匯控：首季復派季息明年初派特息21美仙 派息率將達50%

匯控行政總裁祈耀年表示，鑑於集團目前的回報趨勢，將2023及2024年的派息率定為50%，並擬自今年第一季起恢復派發季度股息。另鑑於集團增長及轉型計劃的效應，加上全球加息影響，有信心自2023年起實現平均有形股本回報率至少達到12%的目標，繼續看好收入前景。而根據現時市場對環球央行利率的共識，預期2023年的淨利息收益將至少達到360億美元。預期普通股權一級資本比率會保持在14%至14.5%的中期目標範圍，並擬繼續有效地管理資本，及於適當情況下將過剩資本回饋股東。

祈耀年又表示，匯控在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付。預期把尚餘的額外過剩資本分配至內部增長及投資機遇，可能在現有股份回購計劃外進行額外的股份回購；將於今年5月公布第一季業績時，考慮視乎適當的資金水平進行回購。

高盛：上季業績穩健予目標價70元 富瑞：淨利息收入指引保守

高盛指，匯控去年第四季經調整稅前利潤為68億美元，高於預期；收入按年增長38%，高於該行及市場預期，淨利息收入按年升約50%，亦高於預期，而信貸成本高於預期，列帳基準預期信貸損失為14億美元，較該行預期為高。匯控業績穩健，預計股價反應溫和至略正面，其更好的資本狀況和更快的資本回報是一個明顯優勢，但部分被更謹慎的信貸成本指引所抵銷，維持「買入」評級，12個月目標價70元。

富瑞指，匯控去年第四季業績明顯好於市場預期，經調整撥備前盈利較預期高11%，而集團去年普通股權一級資本比率為14.2%，優於預期40個基點，主因盈利增升及風險加權資產(RWA)降低。不過，匯控今年淨利息收入指引非常保守，僅料超過360億美元，低於目前市場預期的370億美元，及去年第四季水平年化計的383億美元。

恒生去年少賺27%至101.7億元 派第4次中期息2元

另外，恒生銀行去年純利為101.65億元，按年跌27.2%，遜市場預期；派第4次中期股息2元，為2021年2月末期息以來最多，之前1至3次中期息都只派0.7元，惟全年股息合共4.1元，按年跌19.6%，且現階段未有計劃派發90周年特別股息。另恒生去年利息收入按年增22%至289.81億元；淨利息收益率擴闊28個基點，為1.77%。年內預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加48.19億元或172%，至76.26億元。



恒生去年平均普通股股東權益回報率為5.5%，較2021年的7.7%下降2.2個百分點。平均總資產回報率為0.5%，而前一年則為0.8%。去年底普通股權一級資本比率為15.2%，一級資本比率為16.8%，而總資本比率就為18.1%，三者均較2020年底分別15.9%、17.5%和18.9%的數字為低。

熊麗萍：匯控股價已反映業績 或可突破60元惟料難大升

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《hot talk 1點鐘》節目指，匯控以往一向派高息，而去年稅前盈利比市場預期高，派息23美仙合理。另對管理層定下實現平均有形股本回報率至少達12%目標有信心，因集團開始撤出歐美虧損的業務，業務重點明顯放回亞洲區，預期亞洲及香港業務今年將逐步改善。不過，看今日午後股價，大家反應比較審慎，可能因出售加拿大業務後所派特別息起碼要等一年，而到5月才考慮回購，派息比率將達50%，都是還未兌現支票。雖然今年恢復派季息，對股價會有支持，但全年派息0.32美元，現價息率約4厘，只算中規中矩，股價料暫於60元前整固，有機會突破，惟料難大升，且要看往後美國加息程度，配合港元轉強及美國債息稍回。另外，匯控股價之前累積升幅不小，其稅前盈利比預期好無疑帶來些少驚喜，但大市已由高位調整下來，而其股價沒見怎麼調整，已反映業績利好消息。

至於恒生業績，熊麗萍指，恒生股價升幅未必太大，雖然其派息比率逾80%，但以全年派息4.1元計，息率只有約3.3厘，且估值較匯控貴，無論息率、增長空間及憧憬都比匯控小。

匯控今日收市跌1.96%報57.6元，成交22.74億元。恒生升3.3%報128.2元，最多升4.27%至129.4元，成交3.04億元。至於其他本地銀行股，渣打(02888)跌0.07%報72.05元，中銀香港(02388)升0.56%報26.9元，東亞(00023)升1.84%報11.06元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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