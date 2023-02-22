【預算迴響】預算案調低從價印花稅稅階 消費券只派5000元 地產股先升後回消費股升唔起

財政司司長陳茂波今早(22日)公布新一份財政預算案，一如預期樓市辣招維持不變，但調低從價印花稅稅階減輕首置買家負擔，加上信置(00083)業績不算太差獲大行升目標價，刺激地產股午後一度拉升，新地(00016)曾升逾3%，但始終大市調整未完，加上美國近期加息預期升溫，收市普遍升幅收窄，部分甚至倒跌。至於全城關注的消費券亦只派5000元，金額較去年1萬元少一半，一眾本地消費股普遍偏軟，其中大家樂(00341)及莎莎國際(00178)都跌逾1%。

（Tim攝）

不撤樓市辣招惟調低從價印花稅稅階 戴德梁行：有助樓價反彈

陳茂波表示，目前各項住宅物業需求管理措施(即所謂「辣招」)維持不變，不過，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業，考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅(第二標準稅率)的稅階自2010年都未有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。有關調整即日生效。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，透過擴闊從價印花稅稅階以減輕一般家庭及首置買家負擔，相信有助支持住宅市場成交量回升，特別是1000萬以下的中小型單位。雖然本港樓價在過去3年受疫情及外圍因素影響而反覆下調，但隨著今年本港與內地回復全面通關，預期無論宏觀經濟或買家氣氛將會轉好，亦留意到最近市場上的住宅睇樓量及成交數目已逐漸回穩，現再加上政府調整從價印花稅階，將有助樓價進一步反彈，預計今年上半年整體樓價有望回升5至10%。

美聯：樓價及交投回升減辣機會小 星展：料樓價平穩毋須急於撤辣



其實，市場早已預期預算案不會撤銷樓市辣招。美聯昨日(21日)公布最新樓價指數，報149.08，連升7周，累計升約2.08%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，香港與內地通關為催化劑，帶動樓價「U Turn式」反彈，相信隨著2月起新盤投入可帶動樓市氣氛，預計首季樓價升5%，創4年新高；新盤成交將重返4200宗水平，按季反彈約3.9倍；期內二手成交有望達1.4萬宗，按季大升約68%。不過，相信隨著樓價及交投回升，財政預算案減辣的機會愈來愈小。

星展銀行(香港)研究部董事丘卓文表示，自從中國放寬防疫政策後，發展商的餘貨銷售好轉，而本港與內地通關較預期早落實，加上股市好轉，本地買家不再觀望從而釋放購買力；不過，由於發展商庫存正上升，一手盤取價不會進取，加上預期本港最優惠利率(P)將加至6厘水平，按揭息率或接近4厘，並將在高位維持一段時間，而Hibor(銀行同業拆息)料不會繼續下行，因此預料今年樓價走勢平穩，政府也毋須急於「撤辣」。

（新地網頁截圖）

未來5年提供可建逾7.2萬伙私樓土地 本年賣地涉12幅住宅地

此外，陳茂波指，未來5年政府會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個5年期增加近一倍，當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，還未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。他又估計由今年起計5年內私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。

另他表示，2023/24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20550個單位，較《長遠房屋策略》的12900個單位年度估算需求高出約60%。

花旗指地產股或現調整籲買入 信置業績倒退惟獲大行升目標

另方面，花旗最近發表報告，重申對香港住宅和零售物業正面看法，在中國重新開放並強勁反彈後，預計地產股或出現潛在調整，理由是Hibor可能觸底反彈，美元/港元匯率觸及7.85低點；強勁數據下美聯儲基金利率前景「轉鷹」；投資者對股權融資的憂慮。預計這次調整將對高負債公司產生更大影響，因此對恒地(00012)開啟為期90日的負面觀察，予「沽售」評級及目標價23.5元，但同時將為部分優質地產股提供更佳買入機會，看好基本面強勁的新地、信置及九龍倉置業(01997)，分別予目標價127.8元、11.7元及53.9元。





提到信置，集團昨日收市後公布截至去年底止中期純利24.6億元，按年跌41.8%；派發中期息15仙，按年持平；股東應佔基礎溢利為28.02億元，按年跌35.8%。預期今年推售6個新項目，持有淨現金412億元。匯證指，信置業績表現疲軟，惟符合市場預期。預計信置將在未來幾個月加快推出新盤，而香港與內地通關後房地產市場情緒有所改善，憧憬公司今年可售資源多元化且穩健，維持「買入」評級，目標價從10.8元升至11元。花旗預期本港樓價將於第一季見底，信置將是業界受惠者之一。信置今年將大規模推出物業銷售項目，大部分跟港鐵(00066)聯營，預期銷售難度不大，加上淨現金強勁，將目標價由11.7元升至12元，重申「買入」評級。



熊麗萍：地產股累升不少不建議吸納 且仍受加息影響

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》指，信置業績不太差，雖然中期純利跌幾成，但其中有部分只因物業估值，並非真正虧損。信置部分出售物業收入仍未入帳，往後亦有新盤推出。至於整個地產板塊，暫不太建議吸納，因很多股份在經濟重啟後股價都升了不少，尤其收租物業比重較大的地產股升幅更明顯，可待息口穩定後才考慮，其中信置由低位8元升至10元，暫只會在9元多至11元上落，往後走勢要看有沒有新政策，以及再有一手盤推出時的市場反應。事實上，樓市仍受加息影響，近日美國加息預期升溫或會影響銷售，香港與內地通關暫亦未見對樓市有很大推動作用，而政府早前提出引入人才計劃雖有助提振樓市需求，但也是較長遠的事。

（Tim攝）

分兩期派5000元消費券 4月先發放首期3000元

另方面，陳茂波表示，政府於過去兩年推行了兩輪消費券計劃，分別向超過600萬名合資格市民發放5000元及1萬元電子消費券，社會反應正面。考慮了當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000元電子消費券。為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。另與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2500元消費券。

本地地產股今日午後拉升，新地曾升3.4%高見114.8元，惟收市只升0.81%報111.9元；長實(01113)升0.2%報50.35元，恒地升1.64%報27.9元，惟新世界(00017)跌1.16%報21.35元，信置跌1.35%報10.2元。至於消費股，大家樂跌1.79%報12.06元，大快活(00052)無升跌報12.24元，莎莎國際跌1.6%報1.84元，周生生(00116)跌0.57%報10.4元，惟周大福(01929)升2.22%報15.64元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此





其他地產及消費股相關新聞：

【預算迴響】預算案調低從價印花稅稅階 消費券只派5000元 地產股先升後回消費股升唔起

【預算迴響】中原按揭：調整印花稅利首置客，倡上調利息扣稅上限

【預算迴響】利嘉閣：調整印花稅率利好交投，遷冊機制帶動需求

【預算迴響】中原料減辣惠及八成交投，帶動整體樓價多升１－２％

【預算迴響】德勤：調整從價印花稅稅階令大部分首置人士受惠

【預算案】陳茂波：調低從價印花稅對樓市影響不大

【預算案】陳茂波：計劃興建三條策略鐵路及三條主要幹道

【預算案】陳茂波：向合資格人士發放相當於半個月的綜援標準金額

【預算案】陳茂波：派五千元消費券，分兩期發放，４月先收第一期

【預算前瞻】消息：政府再派五千元消費券，分兩期發放首期三千元