【月結－AI頭啖湯】AI概念選百度 內需揀海底撈李寧

隨著疫情大幅好轉，經濟復常成為其中一個焦點話題，疊加兩會在即，市場對內需板塊有一定憧憬，但當中亦有分先後次序。另外，AI概念股股價今個月爆起，專家認為相關股票潛力甚大，現階段可作部署！

(網上截圖)



葉尚志：海底撈改善不代表九毛九一樣



內地今年開始正式復常，早前多隻復甦概念股炒起，但2月大市回落亦令個別股份回吐。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，復常復甦為2023年港股最主要主題，期間觀望各間公司的盈利恢復能力。



日前海底撈(06862)發布盈喜，料去年全年扭虧為盈賺最少13億人民幣。葉尚志指海底撈盈喜證明其啄木鳥計劃初見成效，但盈喜屬海底撈個別改善經營狀況，並不代表全部餐飲股都正式出現盈利改善。他解釋，過去數月各行各業都大升，但現時集體走高後面對調整，難以再斷言哪個板塊會跑出，板塊之中亦會出現個股走勢分化情況，故海底撈改善，亦不能代表九毛九(09922)有同樣的改善能力。以海底撈目前走勢而言，24元出現較大阻力，預期上半年餘下時間都傾向於19元至24元上落。若要突破，觀望其啄木鳥計劃能否帶來進一步的盈利改善，會繼續跟進海底撈各項營業數據。

海底撈昨天裂口急升後，今天微跌但仍穩守50日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

李寧自1月底以下持續下調，現正迫近100日線。(經濟通HV2報價系統截圖)



行業復甦次序按消費意欲回升程度



至於體品股亦是復甦概念股之一，葉尚志提到重要一點，各個消費類股份都會是經濟復甦的受惠股份之一，但將按照經濟改善的程度，以及人民的消費意欲而有受惠的先後次序。他解釋，現時初步復甦時人民會較為願意出外用餐，故餐飲股會飲復甦概念的頭啖湯。當經濟進一步改善，消費意欲提升時，人民才會開始入手非生活必須品，例如體品衣飾；再到經濟繼續向好，才會利好手機以至汽車等高價產品消費。



因此，葉尚志指現時復甦初步階段，預計體品板塊的利好作用將計餐飲股後開始反映。兩大藍籌體品股中他更為看好李寧(02331)，認為品牌定位較為集中，比安踏(02020)更有國牌的號召力。但指早前對復常的憧憬已反映在股價之中，令體品股目前估值偏高，短線須要修正估值，認為李寧於60元以下會更為吸引入手，未來將要觀望其毛利率及庫存能否進一步改善。

ChatGPT忽然爆紅，並成為大型科企的發展方向。 (網上截圖)



溫鋼城：AI概念仍有炒作空間



人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT於去年11月尾首次發布，除了可與人類自然對話，更可透過自動文字生成、自動問答、自動摘要等功能，產生如劇本、歌曲、故事、計劃書等不同類型的文字，引起市場高度關注，AI概念股在2月「落鑊炒」，其中百度(09888)宣布推出AI產品「文心一言」，股價曾於2月7日大漲15.33%。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，隨住ChatGPT的誕生，AI概念再次成為市場熱炒話題，值得憧憬的原因是AI載有過去歷史及數據內容，確實為人類帶來便利，尤其在編製報告、計劃書等相當省時，提高工作效率。他又指，AI目前在功能發揮的效用大，未來甚至可擴至作研究功能，所花的成本又不高，在市場有較大炒作空間，令相關概念股上升。

百度近期持續回調，現正考慮50日線支持。(經濟通HV2報價系統截圖)



百度中長線目標180元



溫鋼城提到，由以往56K年代逐步發展互聯網，科技股隨之爆起，其後更衍生網上購物的用途，成為阿里巴巴(09988)、京東(09618)等企業賴以成功的基石。不過，目前互聯網及網購方面已再無特別發展的空間，市場對此的炒作亦不多。相對之下，AI為較嶄新的主題，想像空間較多，而ChatGPT推出已有廣大迴響，相信AI概念股仍有潛力上升。



在眾多AI概念股之中，溫鋼城較留意百度，因為公司擁有較強大的數據庫，亦是內地搜尋軟件的龍頭，在AI方面的業務較成熟。他又指，百度在2月的整體升幅不多，但大市處於整固階段，對比其他科技股如騰訊(00700)、阿里巴巴、美團(03690)等，百度的表現絕不遜色，未來仍有炒作空間。他建議投資者可候至250天線附近吸納，中長線目標180元，失守100天線則止蝕。

美團在整個2月份持續下跌，短期已有嚴重超賣跡象。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒