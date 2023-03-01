券商齊唱好今年可強勁復甦 啤酒股造好百威亞太績前飆逾半成

內地全面重開後，餐飲、娛樂等消費場所逐步復常，券商一致看好啤酒業今年可強勁復甦，啤酒股今日(1日)集體上漲，其中百威亞太(01876)今日稍後將公布業績，市場雖料其上季業績疲軟，但相信其韓國市場量價齊升勢頭強勁，績前飆逾半成，華潤啤酒(00291)亦升近半成，青島啤酒(00168)漲逾3%。

(百威亞太網頁截圖)

料百威亞太韓國市場量價齊升 上季銷量增9%

百威亞太將於今天公布業績。市場分析指，公司韓國市場量價齊升勢頭正勁，搶奪份額見成效，預計去年第四季銷量同增9%，基本延續前幾個月銷量增長勢頭；同時去年初全線產品提價7.7%依然完全反映在單季度報表端，估計第四季平均銷售價格同增約8%，帶來收入端同增近20%。

市場又預計華潤啤酒去年收入同比中單位數增長，主要由單價驅動，而銷量全年基本持平；次高端及以上產品銷量預計全年同比增長低雙位數，其中喜力增長30%左右。至於青島啤酒，浙商證券稱，其去年白啤增速仍領跑全產品，預計仍有望延續60%至70%以上高增，看好公司產品結構升級及盈利能力提升，今年現飲場景恢復下量價齊升可期，成本下行有望貢獻業績彈性。







匯證料啤酒業今年強勁復甦 富瑞升三大啤酒股目標價



匯證早前發表報告指，疫情嚴重打擊啤酒行業，但料今年內有強勁復甦，主要是顧客湧回酒吧及餐廳，加上成本壓力由去年第三季高峰有所放緩，進一步推動盈利，另政府亦正推出利好消費政策。此外，內地啤酒釀造廠數量下降，排名前五的企業已在高端啤酒類別中擴大市場份額，並預計此走勢會持續，主要因大型釀酒商改善其產品組合、增加場外銷售、推出新啤酒產品，以及進軍白酒市場，應可提高淨利潤率，料到2025年淨利潤率擴至13.8%，將潤啤目標價由62元升至77元，青啤目標價由90元升至119元，維持百威亞太目標價28.4元，評級均為「買入」。

富瑞預計啤酒股上季業績將受疫情爆發打擊，其中12月是銷售率最差月份，不過投資者重點將放在管理層對今年初至今的交易表現及其復甦步伐的評論上，偏好順序為青啤、潤啤及百威亞太，均予「買入」評級。預計百威亞太第四季經調整EBITDA將下降25%至2.72億美元，銷售額將下降16%至11.9億美元，但調升目標價13%至31元。預期潤啤下半年經常性淨利潤為4.88億人民幣，按年增長15%，銷售額增7%至147億人民幣，上調目標價7%至70.7元。青啤第四季料錄經常性淨虧損6.35億人民幣，銷售大致持平在34億人民幣，目標價調升9%至105元。

華西證券：餐飲娛樂等現飲渠道將快速復甦 成本壓力有望紓緩

另外，華西證券認為，短期隨著全面復工復產，餐飲、娛樂等現飲渠道將快速復甦，後續隨著氣溫升高，啤酒將迎來消費旺季，疊加華東等地去年同期因疫情管控所致的低基數，啤酒銷量回升確定性高。經濟復甦疊加前期高端化布局，今年將是啤酒行業全面高端化的一年。成本端方面，去年因地緣政治等因素導致大麥等啤酒主要原材料價格上升，各廠商成本壓力加大，預計今年成本壓力有望趨緩，主因大麥成本雖仍同比上漲，但其佔啤酒總成本比例有限(約10至15%)，且基本已在去年末或今年初完成鎖價，成本增幅可控。



申港證券亦重申看好啤酒行業今年業績表現，認為啤酒行業去年面臨的疫情壓制、成本上行等壓力，在今年將得到解決或明顯緩解，而啤酒企業改革後的強大動能即將釋放出來。開源證券則表示，受益於現飲渠道復甦，啤酒行業今年整體銷量預計個位數增長，其中夜場渠道受益更加明顯，高端彈性更大。





交銀國際：今年復甦如期推進 料百威亞太業績反彈延續至次季



三大啤酒股中以百威亞太及潤啤較受券商看好。交銀國際預計百威亞太上季收入同比下降9%，受中國市場的渠道疲軟影響，部分被韓國市場的持續復甦所抵銷，但今年復甦如期推進，預計第一季的反彈將延續到第二季，投資者將忽略上季業績疲軟。公司繼續是國內經濟復甦主要受益者，也是中國和亞洲多個新興市場的高端啤酒領頭羊，維持「買入」評級，目標價由25.6元上調6.6%至27.3元。

星展指，百威亞太受疫情對本地渠道收緊限制影響，預計去年收入將按年下降3%。不過，中國的渠道復甦以及韓國和印度的良好前景應能更好地支持集團2023及24年營收和利潤率擴張。鑑於去年第四季疫情影響和審慎態度，將其2022及23年EBITDA預測分別削減6%和3%，目標價由32.2元微降至31.5元，維持「買入」評級。



高盛指潤啤夜生活渠道策略主動 大摩料牛市可升至79元

高盛指，近期進行了有關中國消費者的實地考察，與廣州的KTV營運者及潤啤在當地的最大經銷商交流。根據調查，夜生活渠道流量已恢復到疫情前水平約70%，而由於潤啤對渠道的大力支持，該營運者在疫情期間新增兩間分店，並選擇喜力為合作夥伴。市場份額方面，百威啤酒目前佔廣州夜生活渠道啤酒銷量80%，喜力佔約20%。潤啤目標3年內廣州夜生活渠道的整體銷量份額(包括雪花及喜力)增至40%，並於5年內進一步增至60%。在夜生活渠道的策略上，潤啤較主動，包括透過將對手的二級經銷商轉化為自己的一級經銷商，以及維持較對手多的渠道投資，維持其「買入」評級，並列於「確信買入」名單內，目標價80元。

摩根士丹利雖下調潤啤去年及今年的經常性淨利潤預測約1%，以反映去年12月疫情爆發影響，但因公司有效控制開支，只對其去年營運開支預測下調0.2個百分點，目標價由64元上調至67元，相當於今年核心市盈率的35倍，預期潤啤「牛市」情況預測下股價可達79元(原預期為75元)，「熊市」情況下為42元(原預期為40元)，重申「增持」評級，料公司2022至2024年的經常性收入年均複合增長率為25%。



百威亞太半日漲6.38%收報25元，成交2.22億元；潤啤漲4.92%報60.8元，成交4.47億元；青啤漲3.36%報80元，成交1.16億元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉