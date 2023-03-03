電動車市場降溫鋰價跌跌不休 大行仍叫Buy 贛鋒天齊可趁低吸博反彈？

電動車補貼至去年底結束，電動車市場隨即降溫，連帶對鋰的需求亦下降，高盛料鋰價未來一年再跌45%，加上動力電池龍頭寧德時代(深：300750)向車企推出折扣優惠，電池級碳酸鋰均價本周跌破每噸39萬元人民幣，短短3個月跌了逾35%，兩大鋰電股贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)股價也跌至低位，贛鋒低見55元創自去年11月1日低，天齊正考驗1月3日54.15元歷史低位。然而，券商普遍看得不太差，全球第二大鋰生產商SQM也料今年鋰需求增長25%。鋰電池股，應如何部署？

(贛鋒鋰業網頁截圖)

電池級碳酸鋰價跌穿39萬人幣 距去年11月高位逾35%



本周二(28日)據上海鋼聯發布數據顯示，電池級碳酸鋰每噸跌7500元人民幣，均價報每噸39.5萬元人民幣，周三(1日)再跌至每噸38.75萬元人民幣，距離去年11月高位已回落逾35%。值得一提，近兩年來電動車數量快速增長打破動力電池核心原料鋰的供需平衡，鋰價不斷飆升，從2021年開始鋰價經歷了兩年上漲，碳酸鋰價格從2021年1月每噸6.79萬元人民幣漲至去年11月每噸60萬元人民幣。

碳酸鋰供給方面，中國有色金屬工業協會鋰業分會數據顯示，去年碳酸鋰產量為39.5萬噸(產能約60萬噸)，年增32.5%，在一定程度上緩解供需緊張關係。

寧德時代推「鋰礦返利」計劃 碳酸鋰價低至20萬人幣

另外，全球動力電池龍頭、中國動力電池製造商寧德時代日前向車企推出「鋰礦返利」計劃，未來3年寧德時代一部分動力電池的碳酸鋰將以每噸20萬元人民幣的價格向四家戰略客戶結算。另根據路透社最新報道，寧德時代已以6.01億澳元(約合4.05億美元)出售其所持澳大利亞鋰生産商皮爾巴拉礦業(Pilbara Minerals Ltd)近5%股份。投資銀行Barrenjoey駐雪梨分析師Dan Morgan表示，顯見寧德時代預期鋰礦價格還將會下跌。



中國新能源車去年銷量大增90%，但到今年1月銷量40.8萬輛，比去年同期萎縮6.3%，引發外界擔憂需求成長疲軟將打擊鋰電池與原料需求。分析師認為，1月中國電動車銷售驟降，加上寧德的折扣優惠，令鋰價急速下滑，而來自中國、澳洲和智利的供應來源也會加重價格跌勢。

高盛料鋰價未來一年再跌45% SQM料今年需求增長25%

此前高盛也唱淡鋰價，其分析師Aditi Rai指，近幾個月來中國汽車行業對鋰的需求下降了一半以上，將導致鋰價進一步下滑。自去年12月以來，隨著電動汽車補貼取消、疫情干擾和新年假期遏制了汽車行業供應鏈各個環節的活動，中國鋰需求大幅走低。然而，電池級鋰的產量持續，導致供需日漸錯位，在去年激烈爭奪供應之後，今年消費者重新獲得了定價能力。儘管隨著中國經濟重新開放，價格可能暫時獲得支撐，但年底前供應的進一步飆升將令碳酸鋰價格承壓，在未來12個月內降至每噸3.4萬美元，意味潛在下跌空間達45%。

不過，全球第二大鋰生產商SQM昨日(2日)發布指引表示，鋰基本面依然強勁，最近幾星期中國電動車銷量有所改善，而美國的電動車銷量在拜登政府《降通脹法案》出爐後有所增長，對鋰電池金屬展望樂觀，預測今年需求將增長約25%，並將加大投資以滿足蓬勃發展的電動車銷售。



另粵開證券認為，隨著新能源車銷量持續大增，預計未來1至2年鋰鹽仍將維持供需緊平衡，長期來看鋰鹽價格可能呈現階段性回落，但預期很難降至原本的低水準。山西證券及國聯證券則預測，今明兩年碳酸鋰價格將在每噸35萬元人民幣左右，2025至2026年將維持每噸30萬元人民幣以上。



匯證：兩會或帶來刺激作用 天齊看95元贛鋒看77元

另方面，券商對贛鋒鋰業和天齊鋰業的看法不算太差。匯證最近發表報告指，大部分中國資源股已公布盈利預告及生產指引，料行業財務表現上不會有太多驚喜，但估計本月初舉行的全國兩會任何的刺激跡象都會對資源股有正面作用，其中將天齊鋰業目標價由110元降至95元，贛鋒鋰業由76元微升至77元，均予「買入」評級。

大和早前指，根據贛鋒鋰業消息，由於內地逐步取消對新能源車補貼，在預測今年需求可能疲弱下，下游企業已自去年第四季中期開始去鋰庫存，春節過後需要重新備貨。不過，預期今年鋰價按年下跌，並在第二至第四季持續降價。此外，內地需求情況為價格上行空間帶來不確定性。基於對今年內地新能源車銷售約900萬輛的預測，對全球鋰需求預測由113萬噸碳酸鋰當量(LCE)上調至115萬噸，意味今年鋰短缺約1.9萬噸LCE。然而，如內地新能源車銷售為800萬輛，全球鋰需求料降至109萬噸LCE，意味鋰供應過剩約3.9萬噸LCE。惟大和重申對內地鋰業正面看法，予贛鋒鋰業和天齊鋰業「買入」評級。

天齊料去年多賺10倍贛鋒料多賺3倍 大摩予贛鋒目標價99元

值得一提，贛鋒鋰業及天齊鋰業早前先後發盈喜，其中贛鋒預期去年純利介乎約180億至220億元人民幣，按年增長約2.44至3.21倍；天齊預期去年純利231億至256億元人民幣，按年增長約10.11倍至11.31倍。摩根士丹利稱，贛鋒鋰業上季鋰的整體出貨量按季微升，而單位利潤或大致穩定、按季或稍微下跌，相信公司自給量將進一步提升，維持「增持」評級，目標價99元。興業證券指，贛鋒鋰業是全球鋰鹽龍頭，打造「鋰資源+鋰鹽+電池生產及回收」產業鏈閉環。公司去年利潤預計大幅增長，長期內權益礦佔比提升、鋰資源優勢逐步兌現，鋰鹽產能大幅擴充，龍頭地位穩固。此外，公司擴充儲能及動力鋰電池產能，打造第二增長曲線，維持「增持」評級，目標價86.06元。

贛鋒鋰業今日(3日)收市跌0.98%報55.4元，成交2.03億元；天齊鋰業升0.62%報56.7元，成交9071萬元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉



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