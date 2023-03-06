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碧服發盈警料去年盈利削半　大行降目標價曾急插一成

06/03/2023

　　碧桂園服務(06098)自2018年上市以來首度發盈警，預料去年盈利跌逾五成，主要受累疫情令成本增加，部分業務難正常開展，加上受商譽及無形資產減值影響，有大行隨即下調目標價，股價今日(6日)低開3%後跌幅曾擴至逾一成，半日仍跌約7%，為表現最差藍籌，其他物管股亦普遍急挫。

 

(碧桂園服務官網截圖)

 

受累疫情料去年純利跌最多57%　惟收入升逾40%


　　碧桂園服務預期去年歸屬股東淨利潤按年下跌51%至57%，以2021年同期純利40.33億人民幣計，即約17.3億至19.8億人民幣，另稅前利潤和淨利潤亦分別下降34%至40%，以及45%至51%，原因是集團配合疫情防護措施，產生額外防疫成本；新冠疫情封控期間，部分業務及商務活動較難正常開展，對收入及利潤產生一定負面影響；及若干收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值等。

 

　　不過，集團預期去年度收入升逾40%，即約403.8億人民幣，歸屬股東核心淨利潤升逾5%，即約48.37億人民幣，主要受惠收費管理面積增長與社區增值服務、商業運營服務業務收入的綜合上升等因素。預期業績於3月下旬公布。

 

碧服：會探索新業務模式　對未來發展充滿信心


　　碧服指，會不斷審視及調整經營戰略，在宏觀環境導致增值業務受壓的同時，通過提升現有業務模式、探索新業務模式、應用新服務技術等手段，進一步打造多元服務體系，為未來發展加強基礎。

 

　　碧服又指，今年隨著國家防疫政策優化，經濟穩步向好，業主需求不斷增加，料物業行業將迎來更穩健發展，而公司將緊握市場機遇，進一步優化、創新服務和管理模式，保證公司經營、服務高質高效。基於良好及穩健的財務及營運狀況，董事會對未來的長期增長及發展充滿信心。

大摩：盈利遜預期減值撥備較高　維持目標價21.98元

 

　　大摩發表報告指，碧桂園服務去年收入按年增40%至逾400億人民幣，受惠併購、社區增值服務和商業營運服務增長，與早前業績預測一致；核心淨利潤按年增逾5%至48億人民幣，符合早前升5%至10%預測；期內淨利潤按年跌51%至57%，達17億至20億人民幣，低於預期，意味商譽和第三方貸款減值達21億至23億人民幣。去年減值撥備或降低今年減值風險，但降低對非業主收入的增值服務，以及去年高基數的利潤率壓力，或令今年盈利增長受壓，維持「增持」評級及目標價21.98元。

 

摩通：目標價降至25元　惟核心業務仍穩健可考慮收集

 

　　摩通指，碧桂園服務去年淨利潤大跌預料主因為早前的收購商譽減值，屬於非現金項目，其核心盈利仍錄按年增長，顯示核心業務仍然穩健，維持「增持」評級，目標價由30元降至25元。中信證券亦將碧桂園服務目標價由20元降至16元，並將評級由「買入」降至「持有」。


　　另摩通預計內房及物管股去年核心盈利平均分別下降45%和18%，但由於上半年盈利已處弱勢，因此投資者對預測不會感到驚訝。儘管即將公布的盈利警告可能會暫時影響情緒，但實際上可能是壞消息出清。隨著未來幾個月銷售數據可能繼續改善，預計行業會逐漸恢復，偏好國營內房，喜好名單依次為中國海外(00688)、保利發展(滬：600048)、華潤置地(01109)；物管股喜好名單依次為保利物業(06049)、中海物業(02669)  、華潤萬象生活(01209)；如喜歡高風險高回報股票，可考慮收集碧桂園服務。不過，對所有違約公司保持審慎態度，任何反彈都應屬短暫性，建議投資者避免選擇旭輝(00884)、融創服務(01516)及世茂服務(00873)。

 

溫傑：對碧服今年業績審慎樂觀　物管股估值要看內房


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指碧桂園服務去年盈利倒退，主要因疫情產生額外防疫成本及部分業務難開展，另集團進行收併購，有些無形資產如客戶關係、管理屠層及品牌等需做攤銷，有些商譽亦要做減值，而去年收入理想，原因是管理面積增加，另社區增值服務及商業運營服務業務收入都上升，惟分別只佔總收入10.5%及2.9%。如預料今年在管面積增長繼續向好，疫情期間做不到的業務可恢復正常，碧服今年收入應可繼續大升，但預計今年仍有攤銷及減值，若佔比高會是一個不明朗因素，暫時對今年業績審慎樂觀。

 

　　溫傑續指，碧服發盈警短線對股價有些利淡，往後就要看收入增長多快，可否彌補商譽減值或無形資產攤銷。其他物管股去年業績預料都不會太好，因它們也會面對碧服疫情下的問題；今年應可確定收入增加，但估值能否提升要看市場對內房的觀感有否改善，這相信是中長期的事。內房2月銷售數字雖有提升，但未至於令人滿意，料內房股價只會區間上落，要買可揀中國海外、華潤置地及越秀地產(00123)三隻央企。

 

　　碧服半日跌7.48%收報14.84元，最多跌11.35%低見14.22元，成交6.9億元。其他物管股亦普遍急跌，世茂服務跌5.31%報2.32元，融創服務跌4.52%報3.17元，雅生活(03319)跌4.61%報8.27元，旭輝永升服務(01995)跌6.03%報3.27元，保利物業跌2.59%報50.85元，中海物業跌3.47%報9.73元。部分內房股亦下挫，其中碧桂園(02007)更跌4.55%報2.52元，龍湖(00960)跌0.6%報24.75元，合景泰富(01813)跌2.25%報1.74元，旭輝跌2.13%報0.92元，潤地跌0.27%報37.35元，惟中海外升1.23%報20.65元，越秀地產升0.48%報12.58元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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