兩會召開基建電訊股早已炒高 還有哪些股份可吼？

內地今周開始召開兩會，資金上周已率先炒作兩會概念，尤其基建股明顯衝高，中交建(01800)全周累漲近14%，中國中車(01766)大升16.3%，中鐵建(01186)及中國中鐵(00390)分別飆11.3%及11%。而一眾「中字頭」概念股本已備受資金青睞，加上工信部部長金壯龍在人大會議期間表示將加快6G研發，國家主席習近平提到加快發展數字經濟，三大中資電訊股今日(6日)再炒上，中移動(00941)創3年新高，聯通(00762)升抵2020年8月高位，中電信(00728)創2019年4月以來最高。看來基建股及電訊股都要待股價稍為回落才可吼，部分兩會概念股亦趁官方今年給出的GDP增長目標較保守借勢回吐，那麼還有哪些股份受惠兩會概念可考慮呢？

(吳迪攝)

李克強：著力擴大內需 擬發行3.8萬億人幣專項債

第十四屆全國人民代表大會第一次會議昨日(5日)開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，今年給出的GDP增長目標略顯保守，在5%左右，遜於外界預期。而經歷疫情衝擊後，報告指，將著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置。另今年積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排。



政府投資方面，報告提出新增地方政府專項債券規模增至3.8萬億人民幣，高過去年的3.65萬億人民幣，惟低於去年實際新增專項債的4.15萬億人民幣。早前有分析指，專項債券規模僅溫和上漲，事緣部分地方政府或已觸及某些債務監管指導線，制約其新債發行規模。在數字經濟方面，報告提到今年要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

習近平：加快發展數字經濟 工信部：加快6G研發

另外，國家主席習近平參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議，指出要加快實現高水平科技自立自強，著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性、引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域、關鍵環節實現自主可控。習近平又強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。

此外，工信部部長金壯龍在「部長通道」上表示，中國已經建成了超過234萬個5G基站。從應用方面來說，比如5G移動電話用戶已經超過了5.75億用戶；在行業應用方面，國民經濟有97個大類，一半以上用了5G，比如在採礦、港口、電力、大飛機製造等都應用了5G。今年將新建開通5G基站60萬個，將超過290萬個基站，加快6G研發。

平安證券：基建投資擴大消費撐復甦 料次季GDP增長達7%

平安證券認為，2023年中國經濟走出疫情約束，有望超額完成5%GDP增長目標。預測全年中國GDP增速運行或呈「N型」，高點在二季度可能達到7%左右。支撐2023年經濟復甦的力量主要來自：一是基建投資保持力度；二是恢復和擴大消費被擺在優先位置；三是房地產施工恢復減弱對經濟的拖累；四是產業升級為製造業投資帶來新增長點。





粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，2023年的赤字率和專項債安排均高於去年，體現了「加力提效」的政策基調和推動經濟運行整體好轉的決心。從專項債看，今年較上年增加1500億人民幣，規模上升短期內有利於擴大基建投資，帶動社會投資，穩定總需求，同時今年專項債使用範圍將進一步擴大用作項目資本金範圍，有利一大批重大工程從節奏上盡快落地，靠前發力。

溫傑：中建材海螺股價稍回可買 溫鋼城：潤啤估值不貴可見68元



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，兩會會對港股有支持，但未必可以大幅推升，就算有刺激方案推出也不會一蹴而就，而GDP增長目標定在5%令市場有些失望，赤字率及發債就符合預期，除個別行業可能有炒作外，今周開會進行中未必有太多事發生。基建股方面，中國建材(03323)近日炒兩會概念股價造好，但海螺水泥(00914)與兩會關係應更直接，兩隻都可買，惟最好等股價稍為回落。





iFAST Global Markets副總裁溫鋼城則指，中字頭股份之前股價較呆滯，估值一直很平，而兩會通常會炒起基建股，但內地修橋鋪路已做到很盡，中交建及中鐵建兩會期間炒完可能不再炒，中國中車則受惠內地將建設有軌列車列作國策一部分，市場預期中車今年盈利有15%增長，就基建股而言算是不錯，中交建就只預期有9%增長，但中車4元以上未必有太多水位。內需股方面，潤啤(00291)今年底前應可升至68元，至於近兩個月可否升至，就要看稍後有否利好政策出台，就算沒有政策55元都會有支持。市場預期潤啤今年盈利增長有24%，以估值計預測市盈率只有31倍不算貴，過往市盈率也可達39倍。

今日部分兩會概念股仍有炒作，部分見回吐。基建水泥股方面，中國中車升1.43%收報4.26%，中交建跌1.09%報4.52元，中鐵建跌1.45%報5.45元，中國中鐵跌1.05%報4.7元，中國建材升0.53%報7.59元，海螺水泥跌1.14%報30.4元。電訊股方面，中移動升3.23%報64元，聯通升1.75%報6.38元，中電信升1.9%報4.3元。至於內需股，潤啤升2.05%報62.1元，青啤(00168)升1.35%報82.8元，海底撈(06862)升0.43%報23.25元，九毛九(09922)跌1.22%報20.2元，李寧(023331)跌1%報69.05元，安踏(02020)跌1.89%報109.3元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉