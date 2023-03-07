內銀接力電訊股炒估值修復 建行工行獲高盛唱好可吸納？

大市自早前重上兩萬點後沒太大方向，現為兩會召開真空期，應沒太多消息傳出，市場續炒作內地經濟復甦、估值修復概念，惟中資電訊股股價連日破頂後今日(7日)終腳軟，由經濟相關傳統股份接力，其中四大國有銀行昨晚(6日)宣布任命新副行長，曾借勢領一眾內銀炒上，近日獲高盛唱好的建行(00939)及工行(01398)一度升逾3%，惟其後受大市拖累升幅收窄，或可趁機吸納。

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國盛證券：穩增長加碼兼估值低 內銀修復行情有望貫穿全年

內銀股去年因內地經濟放緩，加上內房危機不斷，投資者憂慮其資產質素變差，致股價長時間低迷，惟今年卻有不少令股價上升的催化劑，包括目前市場預期中國今年GDP增長可回復至5%，帶動內銀業績回升；內房流動性危機紓緩，內銀不良資產影響減少；市場預期人行貨幣政策不會過分寬鬆，以防中美息差擴闊令資金流走，鞏固人民幣匯價。相信隨著中國經濟回暖，內銀股今年將獲得明顯估值修復。



國盛證券早前也稱，內地政策支持大方向明確，預計未來穩增長將繼續加碼，內銀板塊修復行情有望貫穿今年全年。龍頭銀行估值也多處於歷史底部，已充分反映了市場前期對於經濟的悲觀預期。地產托底等政策落地，已帶來經濟企穩反轉、逐步修復的預期。中銀證券亦稱，市場對政策和經濟修復信心是內銀股上漲核心，將持續催化今年行情，看好行業絕對收益和相對收益。





林嘉麒：資金轉吼經濟相關傳統股 憧憬估值修復可續留意

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，今日內銀股及油股造好，因兩會期間無論國企央企都有政協委員提到估值太低，加上今年主題為內地經濟復甦，隨著之前強勢的中資電訊股開始回吐，資金開始選擇流入與經濟相關傳統股份。而內銀股及油股都屬高息股，在兩會期間或之後市場或再憧憬估值修復，都可繼續留意。

四大內銀新副行長三位為70後 業界：高管年輕化提升創新性

另方面，昨晚建行、中行(03988)、工行及農行(01288)先後宣布副行長任職消息。經銀保監會核准任職資格後，段紅濤就任工行副行長，張小東就任中行副行長，王兵就任建行副行長，徐浩就任農發行副行長，其中工行、中行、建行三位副行長在入職目前銀行前均有在其他大行工作經歷，張小東此前曾在工行工作多年，王兵此前有多年中行工作經歷，段紅濤加入工行前一直在建行工作。

另值得留意，張小東、王兵及徐浩同於1972年出生，段紅濤1969年出生，即有三位為「70後」。業內人士表示，目前銀行高管逐漸呈現年輕化特點，大多數銀行系統的高級管理人員都是在體系內流動，對於銀行而言，有可以相互參考和學習的業務經驗，銀行的創新性也會有所提升，並會保持靈敏度和對業績的追求。

高盛看好專注企業服務銀行 升工行建行目標價

股份選取方面，始終投資者對內銀仍著重資產質素安全性，因此可吼四大行，若從長線收息角度看，不妨留意中行，預期其股息收益率有望達9厘；另建行盈利能力較強，截至去年第三季淨息差高於其他三大行，也可看高一線。



高盛則較看好工行及建行，近日發表報告指，工行及建行專注企業服務，其基礎建設項目的企業貸款需求較高，重申「買入」評級，目標價分別上調至4.98元及6.07元。而去年11月起郵儲行(01658)及招行(03968)等零售銀行股價表現跑贏大市，相信是受市場對重新開放後消費金融復甦的預期推動，惟考慮到房貸增長與銀行的消費金融業務之間存在很強相關性，預期零售銀行收入復甦步伐將受到房貸提前償還風險影響，料將拖累淨利息收入及手續費增長，故將招行評級從「買入」降至「中性」，目標價降至43.15元，郵儲行評級則從「中性」降至「沽售」，目標價降至4元。

建行今日升1.39%收報5.1元，連升5日，累升6.25%；工行升0.73%報4.16元，連升5日，累升6.12%；中行升0.33%報3.01元，連升5日，累升4.51%；農行升0.7%報2.86元，連升2日，累升2.14%。招行亦升0.94%報42.85元，郵儲行升2.81%報5.13元，交行(03328)升0.21%報4.87元，中信銀行(00998)升0.8%報3.79元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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