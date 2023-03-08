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呷哺呷哺發盈警插逾半成　中資餐飲股受累齊下挫可買入？　

08/03/2023

　　以台式火鍋風靡中國內地的呷哺呷哺(00520)發盈警，指受疫情影響，料去年虧損擴大至最多3.4億元(人民幣．下同)，收入亦減少23%，今日(8日)股價跌逾半成。不過，集團指去年下半年虧損已大減，加上去年尾內地取消清零政策，料業務將會好轉。大摩雖指其去年收入遜預期，但料內地重新開放有利公司業務，仍予目標價9港元，加上中央著力擴大內需，餐飲行業料將受惠，呷哺呷哺發盈警累及同業齊下挫或帶來買入機會。

 

(呷哺呷哺網頁截圖)

 

料去年虧損最多3.4億人幣　下半年虧損大減

 

　　呷哺呷哺預期去年虧損介乎約3.2億至3.4億元之間，比2021年虧損2.83億元有所擴大。另收入約47.2億元，同比預計減少約23.1%。淨虧損主因去年許多地區的餐廳受到新冠肺炎疫情影響，餐廳堂食被要求暫停或限制營業時間而無法充分營業，但同時該等餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及員工成本。

 

　　不過，呷哺呷哺指，去年下半年公司持續管控成本和提高經營效率，以減低疫情對業務營運所造成的影響，其中包括及時調整組織架構和業務策略，採取多項措施增加餐廳營運收入，精細化控制及管理各項經營成本費用，以及結合自身品牌優勢對受影響餐廳做出免租或減租談判等。通過這些措施，下半年虧損約4200萬至6200萬元，相較上半年虧損2.78億元大幅減少。另外，由於中國政府於去年12月取消「清零管控措施」，加上集團財務狀況穩健，營運資金充裕，料業務將會好轉，並對未來發展充滿信心。

 

大摩：去年收入遜預期　惟料重新開放有利業務

 

　　摩根士丹利發表報告指，呷哺呷哺去年收入低於該行及市場預期，而去年下半年淨虧損錄4200萬至6200萬元，高於該行預期的2500萬元，考慮到去年下半年與疫情相關的阻礙，上述情況並不意外，預期重新開放將有利公司業務，仍予目標價9港元及「與大市同步」評級。

 

　　另大摩早前報告指，呷哺呷哺、海底撈(06862)及九毛九(09922)等餐飲企業實行的自救措施，包括削減人手、分店等成本控制，以及高固定成本比率等，有效提高經營槓桿，而現時股價仍未反映今年需求復常及可能發生的報復性消費，市場低估三間公司的利潤擴張和經營槓桿，農曆新年後的估值回落會是入手好時機。3月公布的去年業績會是最後一輪下調盈利預測，5、6月報復性消費開始出現時，股價會有正面回應，而今年8月公布的第一季業績有機會令市場驚喜，將海底撈目標價由20港元升至24港元，九毛九由20港元升至25港元。料短線投資海底撈表現較好，長線則九毛九較好，呷哺呷哺亦有發展勢頭。

 

　　大摩又提到，中國重新開放及農曆新年假期帶動客流量增加，令1月內地餐飲業表現明顯好轉，翻桌率回升，其中呷哺呷哺旗下品牌呷哺呷哺及湊湊火鍋同店銷售分別按年增長36%和3%，去年12月為下跌44%及55%，翻桌率周轉加快至2.3及2.2倍，去年1月為1.6及2.1倍。九毛九及旗下太二酸菜魚1月同店收入按年增長4%和6%，去年12月分別下跌15%及32%，而海底撈1月翻桌率則按年持平，去年12月為下跌25%。在重新開放下呷哺呷哺恢復幅度最好，其次為湊湊、太二、海底撈及九毛九。

 

大和：次季盈利或有意外增長　浙商證券：隨消費復甦可走出低谷

 

　　大和早前亦指，呷哺呷哺品牌在農曆新年期間復甦趨勢特別強，與去年比同店銷售增長24%，翻桌率為2.5倍；湊湊品牌同店銷售持平，翻桌率改善至2.4倍。今年第二至第四季比較基數較低，盈利或有意外增長，主要由呷哺呷哺餐廳盈利能力復甦帶動。雖然估計集團去年受疫情影響淨虧損將擴大，但上調其2023至24年每股盈利預測19%至62%，以反映對今年銷售復甦更為樂觀、利潤率假設和稅收抵免收益，重申「買入」評級，目標價由7.5港元升至11港元。

　　浙商證券則指，呷哺呷哺是多品牌餐飲龍頭，隨著場景消費的疫後復甦，伴隨人事、品牌戰略調整塵埃落定，公司有望在湊湊和呷哺呷哺雙品牌驅動下走出低谷，迎來業績拐點，予目標價10.52港元及「增持」評級。

 

多份擴大內需政策文件出台　政府工作報告強調擴大消費優先


　　另值得一提，近幾個月來，《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》和《「十四五」擴大內需戰略實施方案》等政策文件相繼出台，為全面促進消費恢復和高質量增長提供指引。在今年全國兩會上，政府工作報告中也強調著力擴大國內消費需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置。市場人士認為，隨著各項穩經濟政策落實以及在擴內需政策支撐下，未來市場消費潛力有望進一步激活，餐飲市場的復甦空間將進一步打開。

 

　　東亞前海證券發表報告稱，當下社會面全面放開，同時各地感染高峰已過，多項促消費刺激政策出台有望促進消費恢復。春節期間消費需求集中爆發，復甦趨勢進一步驗證。在政策扶持加上社會面放開的支撐下，消費復甦拐點來臨，景氣度有望持續回升，關注優質賽道下龍頭餐飲企業的拓店情況和經營表現。

 

　　呷哺呷哺收市跌6.55%報7.85元，連跌5日，累跌12.78%，成交1.83億元。其他中資餐飲股亦普遍下跌，海底撈跌1.91%報23.15元，九毛九跌3.49%報18.82元，百勝中國(09987)跌2.33%報470.2元，特海國際(09658)跌0.21%報23.8元，海倫司(09869)跌0.62%報16.12元，頤海國際(01579)跌2.03%報24.1元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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