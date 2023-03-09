國泰虧損擴大大行看法分歧 太古業績受累遜預期 兩股齊下挫

太古A(00019)及太古B(00087)今日(9日)中午公布業績，雖然去年全年派息增15%，但受累旗下國泰航空(00293)虧損增加，基本溢利跌10%遜預期，午後太古A股價下挫近3%。國泰航空昨日(8日)中午已公布業績，且早於1月已預告去年虧損擴大至64億至70億元，但績後大行看法分歧，花旗及大摩都予目標價逾10元，惟瑞銀降目標價至8.6元，美銀更指業績無驚喜，乘客量增長緩慢，僅予目標價6.6元，國泰今日曾跌逾4%低見7.49元，創逾3個月低。

(太古網頁公司視頻截圖)

太古去年基本溢利跌10% 全年派息增15%

太古去年純利41.95億元，升24.96%；基本溢利47.48億元，按年跌10.3%。撇除兩個年度的重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利38億元，按年跌22%。第二次中期股息太古A派1.85元，太古B派37仙，A、B股全年派息升15%。集團稱，經常性基本溢利減少，主要是由於國泰航空的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌。

地產部門方面，應佔太古地產(01972)的經常性基本溢利58.44億元，按年大致持平。期內太古可口可樂溢利23.92億元，按年下跌6%，因受大中華區實施防疫措施影響，加上成本壓力，然而美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷，另銷量則下跌。國泰航空應佔虧損則擴大至65.48億元，反映來自聯屬公司業績大幅轉弱。港機方面，應佔溢利1.85億元，按年跌53%。



太古：對今年前景樂觀 或在5月AGM前斥14億回購



集團主席白德利表示，對今年業務前景保持樂觀，內地與香港通關等會為集團業務帶來重大的正面影響，尤以航空業務為甚。太古地產方面，預計內地零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦。香港辦公樓市場預計仍然疲弱，但對各主要市場的復甦感到樂觀。太古可口可樂方面，隨著防疫措施結束，中國內地的銷量預計將會增加，並預計商品及原料價格將低於2022年高峰水平，另柬埔寨及越南新收購的裝瓶業務將帶來溢利貢獻。此外，國泰航空正處於積極重建階段，相信對改善集團今年整體業績作出最大貢獻。港機今年業績預計亦將隨著國際航空交通復甦而有所改善。

太古又指，去年公司回購3938.3萬股A股及4442.5萬股B股，現金總代價為26億元，平均作價A股每股56.6元，B股每股9.2元。董事局有權於截至2023年5月舉行股東周年大會(AGM)前，另以14億元的現金總代價回購股份。

國泰去年虧損擴至65億元 燃油對沖錄收益36億元

國泰去年虧損擴大至65.48億元，而2021年同期虧損55.27億元，不派末期息。收益按年增12%至510.36億元，其中客運收益136.86億元，按年升214.9%；貨運收益269.9億元，按年減少16.6%。附屬及聯屬公司業務表現方面，香港快運虧損收窄至13.59億元，2021年同期虧損19.78億元；華民航空錄得溢利7.76億元，按年增3.7%；國航(00753)截至去年9月底止全年業績按年有所倒退。

另國泰去年燃油成本總額(未計燃油對沖影響)按年增加48.2%，燃油對沖錄收益36.39億元，較2021年增長55.8%。在計及對沖收益後，燃油成本淨額按年增加49.2%至104.88億元。

料可載客量年底前達疫情前七成 目標明年底全面恢復

國泰預計包括國泰航空及香港快運的可載客量將於今年底前達到疫情前七成左右，目標在明年底全面恢復至疫情前的水平。另國泰主席賀以禮承認在機組人員編更、資源配置、航班時間表安排及顧客支援熱線上存在困難，會竭盡全力，在重建路上繼續將該等問題減至最少。他又指，隨著業務重建，公司的現金情況正不斷改善。隨著三跑系統啟用，公司需為支持香港國際航空樞紐進一步發展作出投資，因此將繼續以審慎態度管理現金。

賀以禮又提到，集團旗下航空公司及附屬公司去年下半年業績顯著改善，錄得應佔溢利22.61億元，然而來自聯屬公司的業績錄得重大虧損62.93億元。另外，集團截至2022年底流動資金結餘為272億元，今年內將開始向政府支付優先股股息。不過，集團行政總裁林紹波重申，在繳清所有尚餘股息欠款前，將不會派息予普通股股東。

花旗：今年盈利有望復甦 大摩：營運現金流強勁

花旗發表研究報告指，國泰去年核心虧損按年增長18%，符合早前指引，而在撇除聯營公司後，去年下半年核心利潤錄21億元，扭轉去年上半年虧損26億元。最近數月國泰的休閒和商務旅客需求強勁，國泰預計航空貨運量將保持穩定，而國泰中長期目標是將大灣區作為擴展的本土市場，以吸引支線需求，以支持即將於明年建成的三跑。另國泰目標在今年支付所有未支付的股息，或會恢復向普通股股東派發股息，今年盈利有望復甦，予目標價10.55元，重申「買入」評級。

摩根士丹利指，國泰運量恢復計劃不變，強勁的營運現金流令人鼓舞，管理層提到計劃在今年將流動性降低至正常水平，並支付優先股股息，亦指香港快運航空的全部26架飛機機隊將於今年第一季度末復飛，予目標價10.7元及「增持」評級。

瑞銀下調今明兩年盈測 美銀指業績無驚喜予目標價6.6元

瑞銀指，國泰去年淨虧損65億元符合指引，下半年淨虧損亦按半年收窄，惟貨運收入持續弱勢，以及集團純利受聯屬公司，主要為國航帳面虧損所拖累。管理層重申2023至24年客運運力指引，招聘進度亦符預期，惟仍下調公司2023至24年度純利預測4%至10%。集團於3月底前客運運力提升至疫前50%，屬慢於預期。預期2023至24年乘客收入達到疫情前82%至102%，仍低於早前預測，不過，內地經濟重啟將改善聯屬公司貢獻情況，抵銷部分明年收入預測較低影響。為反映今年較低的每股帳面價值及資本成本較高因素，目標價由9元降至8.6元，評級「中性」。

美銀指，國泰業績大致符合該行預期，惟沒有太大驚喜，乘客量增長緩慢，顯示客運不太可能在今年下半年之前達到收支平衡。由於內地的貨運量拖累今年的收益率，早前急增的貨運利潤急速回復至正常水平。去年聯營公司的貢獻較低，抵銷了良好成本控制帶來的影響。另國泰維持其運力增長目標，管理層指開關初期商務及休閒旅遊有強勁需求，但不確定是否只是報復式需求。貨運方面，國泰於今年底運力將提高至正常水平的85%，但對其貨運收益表現持負面態度，中國內地貨運量恢復將造成更多下行壓力，預期今年收益按年跌42%，目標價由6.5元微升至6.6元，維持「遜於大市」評級。

太古A收市跌2.98%報63.4元，太古B跌0.6%報10元，國泰跌3.58%報7.54元，太古地產跌1.64%報21元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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