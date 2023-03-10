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《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀

10/03/2023

　　小鵬汽車(09868)下周五(17日)派發截至2022年12月31日止年度業績。小鵬汽車主要於內地從事設計、開發、製造及銷售智能電動汽車，以及提供相關售後服務及維修保養，產品包括智能電動汽車及自主研發的自動駕駛軟件系統等。

 

(小鵬汽車網頁截圖)


　　小鵬汽車2月交付6010輛智能電動車，環比增長15%，同比跌3.45%。小鵬汽車指，正努力加快內地市場份額增長的同時，進一步開拓國際市場。於2月，小鵬汽車在丹麥和荷蘭的第二家門店相繼開業，同時，位於挪威勒倫斯科格的第一家歐洲服務中心也已開業並投入使用。自3月起，小鵬汽車的城市NGP功能將在深圳、上海等數個城市的多款車型上落地，為更多用戶帶來便捷的智能駕駛體驗。


　　截至2022年9月底止三個月，小鵬汽車錄得股東應佔虧損擴大至23.76億人仔，整體毛利增加12.5%至9.23億人仔，毛利率則下跌0.8個百分點至13.5%；2022年9月30日，集團之現金及現金等價物和受限制現金分別為113.7億及1.73億人仔，短期借款及長期借款分別為16億及31.91億人仔。


　　國家統計局發布的數據顯示，2022年全年新能源汽車產量700.3萬輛，比2021年增長90.5%。


行業銷售增長不俗


　　另外，乘聯會數據顯示，2月新能源乘用車零售銷量達43.9萬輛，同比增長61%，環比增長32.8%。今年首2個月，新能源乘用車零售銷量達77萬輛，同比增長22.8%。2月新能源車廠商批發滲透率30.6%，較2022年2月21.6%的滲透率提升9個百分點。


　　2月新能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回增到10家，其中比亞迪(01211)旗下之比亞迪汽車191664輛、特斯拉中國74402輛、廣汽(02238)埃安30086輛、上汽乘用車23289輛、吉利汽車(00175)23283輛、長安汽車19382輛、理想汽車(02015)16620輛、蔚來(09866)12157輛。


　　雖然小鵬汽車未能打入十大，但無可否認，整個行業銷量大增，小鵬汽車當能受惠。技術走勢方面，小鵬汽車去年11月創出24.75銀近期低位後，反彈上50銀水平後整固，若汽車股受惠，小鵬汽車亦無例外，目前股價於32.3銀水平上落，相信短線於31.3銀現初步支持，錢駿建議，不妨於32.3銀水平買入，首站50銀，中線以250天線約69銀為最終獲利目標，跌穿去年11月低位25.85銀止蝕。

 

小鵬汽車今日(10日)跌2.99%收報32.4銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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