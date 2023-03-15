大行官媒齊指不受矽銀事件影響 內銀趁勢再炒價值重估全線反彈

美國矽谷銀行爆雷，內銀股價沒有如匯控(00005)及渣打(02888)等外資銀行般受重創，加上大行官媒齊指矽銀倒閉對內銀影響小，事件不太可能在中國發生，另矽銀事件反有助人民幣連日走強，擁強大人民幣資產的內銀自然受惠，而近期熱炒的國企改革及國央企價值重估概念也可趁今日(15日)大市反彈再落鑊，不過相關概念股如內地電訊股及油股等累積升幅已巨，部分開始炒不動，內銀息高估值低，或是更佳選擇，其中工行(01398)及建行(00939)今日分別升近3%及逾2%，且成交都逾10億元。

(Shutterstock)

瑞信：矽銀爆雷對亞洲銀行影響小 看好資產質量穩定內銀

瑞信表示，導致矽谷銀行爆雷的流動性和利率問題對亞洲銀行的影響較小，而且亞洲銀行持有的投資在總資產中的佔比很低，並擁有充足的流動性覆蓋率、健康的貸存款比和強勁的資本化狀況。看好部分將從信貸回收和信貸成本下降獲得盈利上行空間的東南亞銀行，以及資產質量穩定的中資銀行。

國聯證券亦指，內銀不太可能出現類似矽谷銀行的風險，因中國整體貨幣政策環境穩健，相比之下，美國貨幣政策大開大合，其次是內銀資產結構更穩健，以及內銀證券投資佔比相對較低，截至去年第3季止，42家上市銀行的金融投資佔總資產比重平均為32.6%，資產結構仍以貸款為主。建議投資者挑選以信貸業務為主，債券投資為輔，負債基礎較好，資產端投資策略積極主動，流動性管理較佳的銀行。

穆迪：對亞太區銀行影響有限 官媒：在中國發生可能性小

評級機構穆迪也表示，矽谷銀行倒閉對亞太區銀行影響有限，因後者有穩定的資金來源及充足的流動性。包括中國、日本、印度、南韓及新加坡等銀行的主要資金來自客戶存款，而市場貸款平均僅佔總資產的16%，同時其商業存戶來自非常多元化的行業，沒有一間銀行對科技公司有很大的風險敞口，同時大多數銀行都受到流動性覆蓋率要求限制，確保持有充足優質流動資產支持可能出現的擠提。此外，大多數區內銀行對持有至到期工具的投資規模，相對於有形普通股權益資本並不顯著，情況與矽谷銀行不同。由於亞太區利率增長幅度和速度都較美國小，特別是中國去年減息、日本維持低利率水平等，即使銀行需要出售部分持有至到期工具，亦未必錄得大額公平值虧損。



官媒《證券時報》亦在頭版發表評論文章稱，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。中國的貨幣政策始終強調穩健，即使刺激經濟也不會「大水漫灌」；從監管政策來看，中國近年發布了資管新規、理財新規等系列金融監管政策，扭轉了行業亂象，影子銀行風險基本得到遏制，化解了潛在的金融風險。

黃偉豪：內銀受惠國央企價值重估 四大行可作中長期部署

另方面，早前召開的兩會再提及國企改革，據《證券時報》報道，上交所總經理蔡建春於會上提交了三份提案，其中包括促進央企估值水平合理回歸，推動央企上市公司質量提升，市場相信國企改革已進入直路，國央企改革概念股成為今年受關注題材之一。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，要從國央企價值重估當中來選擇，一些「低估值及高分紅」的國央企肯定能夠受惠，再配合行業基本面穩定發展及安全則更理想，內地電訊股、基建相關股、油股及內銀股等相信都是不錯的選擇。不過，近日上述板塊部分累積升幅頗多，如果現在才留意，內銀板塊或者是一個較好選擇，特別是四大國有銀行工行、建行、中行(03988)及農行(01288)，可作中長期部署。畢竟從業務面上看，隨著內地經濟復甦，以及市場相信內房債務問題能逐步解決，內銀今年業務前景看法向好，再加上四大行平均股息率有8厘以上，市帳率(PB)平均亦只有大約0.4倍，現價存在較大折讓，雖然不能預期其股價會出現好像近期中資電訊股及油股等的急升，但確實為「進可攻退可守」的選擇。





人幣兌美元中間價創逾3周高 內銀擁強大人幣資產受惠

另外，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8680，較上個交易日升269點子，四連揚，且創自2月21日以來逾三周新高。最受惠人民幣升值當然是一眾在境外有大額美債的企業如航空及內房股，其次為有強大人民幣資產或收入的公司，包括內銀及內險股。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，鑑於中美利差縮小、增長分化，中國經濟和貨幣政策更加穩定，預計在岸人民幣兌美元和一籃子貨幣將走強。矽谷銀行危機引發了很多有關美國聯儲局為了遏制通脹將如何可持續地加息的疑問。如果矽谷銀行倒閉引發對美元長期價值的懷疑，那麼這可能會使在岸人民幣不僅作為一種分散資產，而且作為避險資產更具吸引力。



內銀股今日全線上升，工行升2.91%報4.24元，建行升2.64%報5.05元，中行升2.06%報2.98元，農行升2.52%報2.85元，招行(03968)升3.17%報40.65元，郵儲行(01658)升3.1%報4.99元，交行(03328)升1.48%報4.8元，中信銀行(00998)升1.38%報3.67元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇