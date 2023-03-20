瑞銀賤價購瑞信國際金融股急跌 匯控突購英矽銀惹不滿插逾半成

歐美銀行危機有新發展，美國及瑞士政府促成瑞銀以「4折」收購瑞信，看似化解危機，但該交易料錄最多54億美元虧損， 且瑞信額外一級資本(AT1)債券變廢紙亦引發持債人不滿，其他銀行恐難再透過發債集資。連跌多日的歐美銀行股今日(20日)跌得更急，其中匯控(00005)日前倉促收購矽谷銀行英國分支(SVB UK)令投資者失望，股價續挫逾半成失守百天線(約51元)，渣打(02888)亦插半成，其他國際金融股及本地銀行股齊下挫。

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瑞銀「4折」收購瑞信 金管局：本地銀行業風險承擔不大



為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價30億瑞郎(32.5億美元)，較瑞信上周五(17日)收市價折讓59%，交易前夕更一度傳出瑞銀考慮僅最多出價10億美元收購，較瑞信上周五市值折讓近87%，惟瑞信主要股東表明反對。

瑞士金融監管機構Finma表示，價值160億瑞郎(約1355億港元)的瑞信額外一級資本(AT1)債券被完全減記，以確保私人投資者幫助分擔損失。同時，瑞士央行將向瑞銀提供1000億瑞郎的流動性援助，瑞士政府亦為瑞銀的接管行動提供90億瑞郎的資產潛在損失擔保。美國聯儲局主席鮑威爾、美國財長耶倫及英倫銀行都歡迎瑞士政府的決定，美聯儲又表示已聯合加拿大、英國、日本、歐盟及瑞士央行協調以強化市場流動性，歐央行稱需要時將以貸款支持部分銀行。香港金管局和證監會則表示，瑞信香港分行總資產約為1000億港元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大，香港銀行體系保持穩健，資本及流動性狀況充裕。

料交易錄最多54億美元虧損 瑞信債券變廢紙引發不滿

另據報瑞銀收購瑞信同時，預計交易錄得最多54億美元虧損，交易料於年底完成，而瑞士政府同意修改法例令收購毋須經股東同意。另瑞士央行早前向瑞信提供近540億美元，但據《金融時報》報道，客戶平均每日從瑞信提走逾百億美元。瑞銀主席Colm Kelleher則在分析員電話會議中表示，該行並沒有提出有關合併，但交易在財政上有利瑞銀股東。瑞銀行政總裁Ralph Hamers則指仍有大量細節要處理。



此外，價值160億瑞郎的瑞信額外一級資本債券被完全減記，意味額外一級債券持有人一無所得，但瑞信股東仍可從瑞銀併購中取得30億瑞士法郎，據《路透》報道，有關安排引發持債人不滿。持有瑞信額外一級債券的Axiom Alternative Investments，其研究總監Jerome Legras表示，難以理解為何改變瑞信股東及額外一級債券持有人獲賠償的優先次序。投資者亦擔心，瑞信案例令其他銀行難以透過發行額外一級債券集資。

英矽銀發放逾千五萬英鎊獎金 Ken Sir動議罷免匯控董事局



另方面，匯控日前極速以1英鎊收購SVB英國分支(SVB UK)，英國傳媒引述知情人士報道，指在匯控收購SVB UK幾天之後，矽谷銀行原來的英國子公司發放1500萬至2000萬英鎊的獎金，高層管理人員也有份。報道引述匯豐英國發言人指，之前已商定發放這筆款項，做法是兌現承諾，亦是要留住人才和對矽谷銀行展示信心。

另匯控將於5月5日舉行股東周年大會(AGM)。維權投資者「Ken Sir」呂宇健早前發信予匯控董事會，要求提出動議分拆亞洲業務及實施穩定股息政策，並指已獲匯豐接納可在股東會表決。呂宇健又批評匯豐日前以1英鎊收購SVB UK的決定，指決定前只用了5小時做盡職審查，及後又注資近20億英鎊，當中尚未計及需要承擔SVB UK未來的利息費用及可能發生的壞帳風險，而匯豐自公布收購股價連日下跌，認為董事局沒做好「守護匯豐」的工作，決定考慮再提出議案「罷免匯控董事局」，並且重選集團董事局成員。匯控則建議全體股東投票反對該兩項動議，深信集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，股息方面亦已取得長足進展。

瑞銀：英歐將收緊銀行流動性監管 匯控調整屬獲利回吐



瑞銀上周發表報告指，美聯儲宣布銀行定期融資計劃，以國債、機構債務、MBS和其他證券為抵押品提供一年期貸款，應會大減被迫虧本出售證券的需要。儘管銀行存在大量流動性過剩，但預計歐洲央行和英倫銀行將面臨與美聯儲貸款相似的壓力，料事件後英歐將收緊銀行流動性監管。投資者亦會看好大銀行多於小銀行，及偏好以零售為中心的銀行，存款競爭加劇亦會導致2024至25年的淨息差降低，以及限制了銀行業務的重新評級潛力。



另瑞銀指，匯控以1英鎊收購SVB UK，該交易不包括SVB UK母公司的任何資產和負債，英倫銀行和財政部亦確認所有存入該行的存款均安全可靠，預測匯控2023和24年的分配收益率分別為7.8%和17%，該股連日下跌是屬於獲利回吐，而不是其前景有所改變。

摩通則指，匯控收購SVB UK，雖然標明價格為1英鎊，但實際價格需取決於SVB UK的資本缺口數額，但有關方面未有披露，而匯控與SVB UK之間並沒有明顯的協同效應，可視為阻止英國小銀行流動性風險的國民服務行為，對匯控來說屬於中性。

熊麗萍：匯控突購SVB UK打擊信心 黃瑋傑：多個上升裂口需回補

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，匯控忽然公布收購SVB UK令投資者失望，雖然注入20億英鎊對匯控來說是一個很小數目，但收購對匯控的實質效益如何，現階段仍欠資料。而對匯控今次行動的最大疑問是集團在近兩年積極將歐美業務及資產出售，並將重點放在亞洲區發展，但現在卻突然收購一間美資銀行在英國的分支業務，予人印象管理層對集團業務策略搖擺不定，當大家對集團加強其在最大盈利貢獻的亞洲區域發展抱有希望，今次事件打擊股東對集團前景有所「期待」的信心，股價下跌非無因。

輝立證券董事黃瑋傑指，匯控需要時間重整SVB UK業務，短期不會對利潤有拉動作用，且市場短期對銀行股信心弱，料匯控股價短線仍受壓，事實上今年1月上旬匯控由45元開始上升，出現了6個上升裂口，或需補回一部分。

匯控半日跌5.95%收報50.6元，連跌3日，累跌8.33%，成交12.14億元。渣打亦跌5%報59.85元，同樣連跌3日，累跌10.34%。另友邦(01299)跌3.29%報76.35元，保誠(02378)跌7.5%報93.8元，中銀香港(02388)跌1.78%報24.9元，恒生(00011)跌1.87%報115.3元，東亞(00023)跌3.45%報9.81元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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