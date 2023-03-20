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【騰訊預測】騰訊去年料少賺6%　視頻號添貢獻遊戲廣告前景看俏

20/03/2023

　　騰訊(00700)將於本周三（22日）公布去年第四季及全年的業績。綜合市場預測，騰訊去年第四季非通用會計準則（Non-GAAP）純利料介乎250億至428億元（人民幣．下同），中位數為301.99億元，較2021年同期增長約21.4%；季度收入預測中位數為1439億元，按年微跌約0.2%。全年集團Non-GAAP純利中位數料為1158.91億元，按年減少6.4%。

 

（截自騰訊網頁媒體資料庫）


　　各大行雖看淡騰訊上季的業績表現，但經歷行業大規模整改、遊戲版號重新發放、內地防疫政策轉向等，長遠卻預期騰訊視頻號高速發展、國內外遊戲收入回升以及疫情復常後利好金融科技業務，部分大行已於月前調升騰訊的目標價。當中，花旗較牛看496元；其次是瑞信和富瑞，目標價分別為461元和456元；摩根士丹利和摩根大通亦給出450元和410元的目標。


上季業績料不會令人鼓舞 遊戲收入前景趨明朗


　　摩通在今年1月的報告已明言，由於遊戲玩家支出表現疲弱、娛樂／廣告變現能力下降，以及內地重新開放後，線下活動（如支付、雲業務等）受到影響，騰訊去年第四季業績料不會令人鼓舞，但對該股股價展望仍保持正面，相信季度業績對短期的股價影響有限，預期未來的上升動力將來自於市場的重新評級以及正面對的盈利修訂。摩通強調，看好集團的成本優化工作，認為其盈利能力改善將延續至今年。


　　富瑞預期騰訊上季總收入按年升0.5%至1449億元；Non-GAAP純利按年增長19%至約295億元。該行看好第四季視頻號表現達營運指標；整體線上廣告料錄按年增長；海外遊戲收入料按年升幅跑贏國內遊戲收入。總廣告收入料按年升4%至223億元。金融科技及企業服務業務收入則料按年升3%。


　　不過，富瑞重申，對騰訊2023年各板塊復甦看法正面，認為廣告市場份額維持正面，卻注意到《王者榮耀》在春節期間iOS收入將按年增長約26%，預期今年移動遊戲在國內和海外市場的總收入料按年增長6%。


視頻號成未來增長關鍵 或促騰訊獲重估


　　摩根士丹利相信視頻號的變現、遊戲國際化和產業互聯業務均是騰訊今年的增長驅動因素，帶動2022-25年非通用會計準則純利年複合增長率達23%。視頻號更是集團未來2-3年增長關鍵，料其市場佔有率提升將推動進一步的價值重估。　　


　　大摩預期，視頻號廣告收入將由去年的20億元人民幣增至2025年的500億元人民幣，廣告量的eCPM值（每千次展示可獲的廣告收入）錄持續增長，用戶使用時長和電商變現或進一步提升，估計集團在2022-25年的廣和收入將錄年複合增長率18%，高於行業平均11%的水平。該行上調騰訊2023至2025年的收入預測1%，調升經營溢利和純利預測分別1%-3%和1%-2%，主要受更高的廣告收入和毛利率所帶動；重申騰訊的遊戲和廣告業務迎來反彈，是該行在中國互聯網板塊中的第二選擇。

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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