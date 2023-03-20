連環爆雷買咩好？穩陣息高遇上早來的降準 內銀股可趁低吸

人民銀行上周五(17日)出乎市場預期，突宣布降準0.25個百分點，即銀行收到客戶存款後可以減少留置的額度，意味可以放貸的資金會增加，等於對市場釋放流動性，對內銀有利，內地官媒也指降準有效緩解銀行經營壓力及增強抗風險能力。不過，大行皆料年內再降準空間不大，加上大市繼續受累歐美銀行業危機急挫，內銀股也跟隨下跌，惟跌幅較小，其中中行(03988)及農行(01288)無升跌。事實上，內銀高息兼經營穩健，不失為避險佳選，或可趁現時隨大市調整吸納。

(Shutterstock)

本月27日起降準0.25個百分點 料釋放長期資金逾5000億人幣

人民銀行宣布，下周一(27日)開始降低金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，本次是去年12月以來再次降準，下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。中國《金融時報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，以2月末人民幣存款餘額268.2萬億元(人民幣．下同)來看，人行0.25個百分點的降準幅度能釋放約6000億元中長期流動性。



招聯首席研究員董希淼稱，本次降準超出預期，但具備必要性。從短期看，1月和2月人民幣貸款成長迅猛，銀行體系補充中長期流動性的需求顯著增加，同時前兩個月雖然企業貸款成長較好，但居民貸款成長乏力，需求仍然不足，貨幣政策加大實施力度正當其時，保守估計本次降準將向金融機構釋放長期資金約5500億元。

官媒：降準有效緩解銀行經營壓力 增強抗風險能力





官媒《經濟日報》周六(18日)發文稱，此次降準將有助於保持銀行體系流動性合理充裕，提高服務實體經濟水平，打好宏觀政策組合拳，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。降準對降低金融機構資金成本更為有效，當前海外銀行業風險加大，國內銀行業負債成本承壓、淨息差持續收窄至歷史低位的情況下，央行適時採取降準措施，向金融體系釋放長期流動性，有助於降低銀行機構資金成本、做好資產負債管理，有效緩解銀行負債和經營壓力，增強經營穩定性和抗風險能力。

花旗：料短期LPR及MLF不會下調 瑞銀：年內再降準空間小



花旗研報分析稱，中國自12月以來進行首次降準，更多是為向市場表明在內外均存在不確定因素的情況下新一屆政府對經濟的支持，但只是為了防止流動性收緊，而非直接放鬆幣策，料短期內不會下調貸款市場報價利率(LPR)及中期借貸便利(MLF)。

瑞銀則指，人行降準後，料將推動商業銀行進一步下調存款利率，從而降低銀行的整體融資成本，為下調LPR釋放空間。考慮到去年11月和本次降準，以及未來可能的存款利率進一步下調，年內LPR有可能小幅下調10個基點，進而有助降低實體經濟的實際融資成本和房貸利率。預計年內央行可能不再降準，或至多再降準25個基點，並繼續使用再貸款等工具確保流動性合理充裕。

中金：料提升內銀淨息差0.6個基點 惟幣策或不再明顯寬鬆



中金指，在季末前降準傳遞的政策訊號是維護流動性和利率中樞平穩，打消市場「緊縮預期」，但25基點屬較為克制的降幅，或意味貨幣政策可能不會在當前基礎上明顯寬鬆。當前實體經濟穩步修復下，央行官宣降準似乎略顯「意外」，不過也符合兩會政策定調，意在推動經濟修復「提質增效」。而參考去年人行的估算來看，估算此次降準釋放流動性約5000億元，假設全部用於貸款投放，預計提升銀行淨息差0.6個基點，相當於今年淨利潤0.6%，對銀行整體影響較小。



ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，人行在經濟復甦過程向貨幣市場注入流動性，原因是經濟數據不如預期，年初至今零售額按年增長3.5%，低於市場預期。另一原因可能是為了緩衝全球市場動盪帶來的任何潛在負面影響，如果外國投資者需要現金，中國突然出現資本外流，降準至少可以立即提供部分緩衝。預計人行上半年不會進一步減息或降準，除非全球市場狀況變得極端，因為經濟復甦步入正軌。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，降準反映「兩會」後，政府願意釋放更多流動性支援財政政策，尤其是銀行乃地方政府專項債的主要買家，而地方政府專項債大多與基建投資掛鈎。鑑於內地政府重視金融風險，中國減息的可能性較低，唯一的例外是調整5年期LPR。

建銀國際：美國銀行體系脆弱 內銀穩健值得更高估值





建銀國際認為，矽谷銀行破產事件暴露了美國系統存在脆弱性，並有機會在短期內對市場信心造成衝擊，市場應繼續密切關注美國銀行體系及後續事態的發展，而中資銀行股尤其大型銀行穩健的經營業績、健康的資產負債表，以及優異的投資回報價值(約9%的股息收益率)，在動盪時期值得市場給予更高估值。



建銀國際又指，矽谷銀行事件主要原因包括資產過度擴張，資產負債管理不善，在美聯儲持續加息背景下，存戶大量提取存款，流動性風險大幅增加，導致流動性吃緊而被迫虧損出售債券，最終造成資不抵債。不過，預期事件演變為「雷曼事件」系統性風險的可能性較低，因矽谷銀行與整體金融系統關聯性相對偏低，但事件仍可能導致若干交易對手的損失。





溫傑：早著先機降準是好事 買內銀收息較公用股可取

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，市場本預期最快4月才有機會降準，現提早降準或因應最近外圍的一些變化令資金有機會外流，令流動性受衝擊，故先出手降準放寬銀根，令市場流動性較充裕，早著先機是好事，而今年內地穩經濟的意圖似乎很強，故見外圍稍有風吹草動便即時行動。事實上，內地經濟表現不差，3月初PMI數據亦優於預期。不過，市場不見對降準有很大反應，始終擔心歐美銀行業危機變化，另在美國不斷加息下，有些脆弱板塊如銀行就率先出問題。

溫傑又指，市場避險情緒高漲下，近日公用股再成焦點，但很多公用股在香港以外都有業務，靠其收息的概念亦已不太可取；至於房託基金(REITs)，在加息環境下投資物業減值可能對其有些影響。因此，建議吼高息股ETF，內銀近期股價下跌也可趁機吸納，因派息較高且受外圍影響較小。

工行(01398)今日收市跌0.94%報4.21元，建行(00939)跌1.37%報5.05元，中行無升跌報3.01元，農行無升跌報2.89元，招行(03968)跌1.98%報39.6元，郵儲行(01658)跌1.97%報4.97元，交行(03328)跌1.23%報4.81元，中信銀行(00998)升1.08%報3.75元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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