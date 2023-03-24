中移動業績符預期大行紛升目標 股價借勢調整回至咩位可吸？

中移動(00941)昨日(23日)收市後公布業績，去年多賺8%符預期，派末期息2.21元，派息比率為67%，同時重申今年派息比率將增至逾七成，績後獲多間大行上調目標價至80元以上，不過今日(24日)股價卻跌近2%，可能因之前熱炒「中字頭」概念累積升幅已大，且大市連日回升，已重上兩萬關，此類高息股難免借勢回吐，惟中移動業務穩定，現價股息率近7厘，股價調整完或可再吸納。

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去年多賺8%派末期息2.21元 5G客戶淨增2.27億



中移動去年純利1254.59億人民幣，按年升8.02%；派末期息2.21港元，連同中期股息2.2港元，全年派息4.41港元，按年增長8.6%，派息比率為67%。期內收入9372.59億人民幣，按年升10.49%，其中通信服務收入達8121億人民幣，按年增長8.1%；數字化轉型收入達2076億人民幣，按年增長30.3%，佔通信服務收入比達25.6%；移動雲收入則為503億人民幣，按年增長108.1%。期內EBITDA為3292億人民幣，按年增長5.8%；EBITDA率35.1%，EBITDA佔通信服務收入比為40.5%。



去年移動客戶達9.75億戶，淨增1811萬戶，淨增規模創3年新高，其中5G套餐客戶達6.14億戶，淨增2.27億戶。移動用戶平均每月每戶收入(ARPU)為49元人民幣，按年增長0.4%，5G ARPU則按年跌約2%至81.5元人民幣。有線寬帶客戶數為2.72億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.44億戶；家庭客戶綜合ARPU按年增長5.8%，達42.1元人民幣。

中移動：資本開支高峰期已過 將擇時開展回購工作

中移動首席執行官董昕表示，集團資本開支佔通信服務收入比由2021年的24.4%下降1.6個百分點至2022年的22.8%。今年集團資本開支預算約為1832億人民幣，較去年跌約1%，資本開支佔收入比持續降低；當中830億人民幣用於5G方面，按年少14.9%。董事長楊杰補充指，集團的投資高峰期於去年已過去，從今年開始進入投資平穩狀態，今後2至3年資本開支將持續下降，預料到2024年資本開支佔收入比降至20%以下。另集團今年目標收入、利潤持續良好增長，期望個人5G客戶淨增1.3億，移動及家庭客戶綜合ARPU同錄穩健增長。



楊杰又稱，雖然三大電訊商股價自去年底起上漲，但數字經濟將成為今後新的經濟形態，集團去年數字化轉型收入達2076億人民幣，佔總收入四分之一，預期到十四五末，數字化轉型收入比重將提升至三分之一，屆時市場對電訊商的傳統估值模式就不靈光，未來或將迎來價值重估。另外，集團對分拆子公司上市持開放態度，當中咪咕正處於快速發展期，但由於其身處的行業協同性特點較強，將比較適合現階段發展。

中移動又重申今年派息比率達七成以上，執行董事兼財務總監李榮華又指，今年股東大會已授權集團可根據市場情況、監管規則和資金情況，從維護股東利益的角度，擇時開展回購工作，強調集團非常重視資本表現以及價值管理。

花旗：料數字化轉型對收入貢獻持續提升 目標價升至81元

花旗發表研報指，中移動全年純利增長8%，大致符合花旗和市場預期，而去年EBITDA率下降至35.1%，主要受累5G的大規模營運和DICT(信息化解決方案)業務的研發。預期數字化轉型對集團收入的貢獻將持續提升，在中國數字經濟發展、企業的數碼化和信息化需求以及商業用5G的支持下，DICT業務收入有望繼續回升，維持「買入」評級，以反映集團在潛在5G市場的領導地位、數字化轉型帶動收入增長前景好轉，及達7.7厘的具吸引力股息率，目標價由65.31元大升約24%至81元，重申為中國電訊板塊中首選。

匯證表示，中資電訊公司具有廣域覆蓋以及數據處理和管理方面的成熟能力等優勢，預計該業務增長將推動2022至2025年服務收入複合增長5%，EBITDA複合增長4.3%，但或對毛利率增長帶來稀釋。關注中移動5G網路和新業務規模對利潤率及盈利能力的驅動，以及5G於政企的應用情況，維持「買入」評級，目標價由80元升至82元。另基於設備銷售和雲端業務增長，將公司今明兩年收入預測分別上調1.3%及2.3%，EBITDA預測上調0.6%及1.9%。

中金：資本開支增速放緩股息率高 摩通：財務強勁派息吸引



中金指，中移動去年業績基本符合該行預期。公司指引今年資本開支佔收入比將持續下降，公司整體資本開支增速放緩，有利於支撐現金流穩步向好，提升股東回報。而公司去年派息率提升7個百分點至67%，超出該行此前預期的65%，並指引今年提升至70%。中移動重視股東回報，股息率較高，具有投資吸引力，目標價由75元上調至85元，予「跑贏行業」評級。





摩通指，中移動去年業績符合市場預期，看好集團財務狀態強勁，淨現金超過市值的20%；每股派息以逾10%增長，股息率近8厘；行業的防守性和流動性較強。管理層重申集團的派息比率將由2021年的60%提升至今年的70%，但沒有對今年的派息前景以及H股回購計劃作更為詳細的表述。集團繼續預料今年的收入和盈利增長良好，當中數字化轉型業務的收入貢獻料會提升，同時預期資本開支佔收入比率將於2024年下降至20%以下，維持「增持」評級，目標價70元。

另富瑞將中移動目標價由61.95元升至85.68元，維持「買入」評級；中銀國際由77.5元升至83元，維持「買入」評級；瑞信維持68.8元目標價及「跑贏大市」評級，野村維持65元目標價及「買入」評級。

溫鋼城：業績普通欠缺炒作借口 跌至59元以下可買些少



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指中移動業績普通，而中資電訊股之前股價已升了不少，業績稍不對辦難免回吐，中電信(00728)績後股價亦下挫。另內地電訊商ARPU增長空間小，中移動去年ARPU增長也不大。不過，6G仍處研發階段，資本開支暫未算很大，而中移動參與多少未知，亦有可能是電訊設備商參與為主，電訊商料只有少量參與，對未來派息影響未必很大。

溫鋼城又指，中移動股價最高升至66元，「中字頭」概念亦炒了一輪，兩會又開完，再沒特別炒作借口，業績亦不見特別亮點，短期股價或持續調整，跌至58元也不出奇，但中移動一向派息高，跌至59元以下可趁低吸納買些少。總之，儘管中移動是一隻優質股，勝在業務穩定，坐擁大量現金，但相信大量好消息已反映於股價，料目前股價進入整固階段，整固完再升動力多大難料，畢竟內地發展數碼基建料需很長時間，未來3至6個月股價可能只於58至66元之間徘徊，可只炒波幅。另要留意，6月7日才除淨，而上年末期息比今次吸引，如有貨可沽剩一半。

中移動半日跌1.97%收報62.35元，成交13.86億元。中電信亦跌2.16%報4.07元，中聯通(00762)跌0.7%報5.69元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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