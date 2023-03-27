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溫傑：美團業績賺多輸少　惟短期拋售壓力大　首選騰訊330元可吼

27/03/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　過去周末外圍消息多多，擔心繼瑞士信貸後，再有新的大型銀行被衝擊，市場憂慮第一共和銀行(FRB)及德意志銀行(DB)或將成下一爆煲目標，拖累外圍投資情緒，港股本周受影響的風險有多大？同時關注期結日對市場會否借勢調整！中石化(00386)去年純利跌8%至660億元人民幣，末期息按年跌三成一至約8.65厘，派息減少或降低股份作為收息股的吸引力？集團同時建議發新A股給控股股東，集資最多120億元人民幣，對H股股價會有甚麼影響？另外，美團(03690)、小米(01810)上周五（24日）相繼公布去年第四季業績，前者上季繼續扭虧為盈，經調整利潤大幅好過市場預期，惟交易用戶按年下跌逾1%，更多競爭者加入行業或成集團隱憂？ATMXJ均已放榜，業績過後部署科技股有何考慮？

 

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