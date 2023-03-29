阿里重組為六大業務可獨立上市 大行齊唱好飆逾一成仍可追入？

阿里巴巴(09988)創辦人馬雲高調回杭州不久，集團即宣布成立以來最大重組方案，將設立六大業務集團，各有獨立董事會及CEO，合條件業務或於未來獨立上市，市場憧憬此舉能進一步釋放業務價值，多間大行也齊聲唱好，阿里今日(29日)一洗頹勢，高開一成半，半日仍升逾一成，現時追入不知還有多少水位？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

六大業務集團各設董事會CEO 全面實行控股公司管理

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇向全體員工發信，宣布啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。六大業務集團和其他投資的新組織和治理結構將推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。



六大業務集團和其他投資將由各自CEO和董事會獨立管理，分別是雲智能集團包括雲、AI和釘釘等業務，由張勇兼任CEO；淘寶天貓商業集團包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜及1688.com等業務，由戴珊擔任CEO；本地生活集團包括高德和餓了麼等業務，由俞永福擔任CEO；國際數字商業集團包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz及Alibaba.com等業務，由蔣凡擔任CEO；菜鳥集團由萬霖擔任CEO；大文娛集團包括優酷、阿里影業等業務，由樊路遠擔任CEO。除了淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由阿里巴巴集團全資擁有外，每個業務集團都將有獨立融資，並尋求單獨上市的可能性。

富瑞：有助釋放不同業務估值 大摩：成股價正面催化劑

富瑞發表研報指，今次屬阿里重要的組織變革，有助釋放不同業務板塊的估值。「1+6+N」的架構帶來了靈活和精益的管理，並得到了中後端基礎設施的支持，相信市場將進一步關注每個業務部門的機會和潛力。而重組可以讓不同的業務部門快速對市場變化作出反應並加強決策。每個部門對其業績表現負責，未來亦通過潛在的分拆上市計劃起到激勵作用，維持「買入」評級，目標價214元。



摩根士丹利指，該消息將成為阿里股價的重要正面催化劑，股價在未來60天內絕對會上漲，而最近股價有所回落，使其短期估值更具吸引力。另阿里是中國重新開放的主要受益者，也是全球投資者流入中國的代表，在中國消費復甦的背景下，其客戶管理收入(CMR)將出現拐點。現時公司股價為2024年預測市盈率約9倍，市場對非核心電子商務業務的估值為零，而在其上行情景中，預測公司美股目標價為200美元，具有100%以上的上行空間，重申公司是該行在中國互聯網板塊中首選，予美股目標價150美元及「增持」評級。





高盛：為修復市盈率正面步伐 大和：或分拆菜鳥及本地生活上市

高盛指，此次改革為修復阿里市盈率正面步伐，集團每股資產淨值折讓達52%，較全球同類型公司30%至50%為高，且阿里控股公司折讓達48%，與同業京東(09618)的46%相近，而京東亦於近年尋求分拆獨立業務融資或上市。相信重組步伐先為改善淘寶天貓以外的業務利潤能力，此後則為尋求業務獨立上市，以收窄控股公司折讓。儘管分拆六大業務令控股公司折讓持續擴大，以及集團旗下業務協同效應降低，但相信好處多於壞處，尤其阿里現時估值仍然受壓。另阿里受惠廣告復甦、金融科技及雲端結構性增長，仍為最佳價值股票組合之一，並可見龐大估值重估空間，估算2023至25財年其盈利保持雙位數字增長，維持「買入」評級，並列入「確信買入名單」，港股目標價133港元及美股目標價136美元不變。





大和表示，阿里這次結構性改革有助業務敏捷度，或以集團層面釋放價值。各業務分拆為獨立業務集團並不為市場驚喜，而正面影響包括令業務更容易應對行業競爭，而相關管理層變動亦不預期影響營運。此外，菜鳥物流及本地生活(餓了麼)分拆上市的可能性增加，以釋放集團潛在價值，以及改善員工留存及士氣，優先發展雲業務的正面影響，予「買入」評級，維持目標價147元。





熊麗萍：決策彈性加大兼意味整改完結 惟料100元見阻力

今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指阿里今次改組，令每個業務集團有自己的董事會向各自CEO負責，在各集團本身決策方面彈性加大，辦事可更直接。此亦應是整個整改最後一個部分，過去阿里及其他互聯網平台股規模實在太大，現時各業務分散可避免臃腫情況。而改組消息刺激阿里股價急升，因市場覺得阿里分拆業務後就可上市反映估值，而就算未分拆上市，日後評估公司也會較容易，另今次改組沒包括螞蟻，意味其已剝離阿里旗下。另外，集團CEO繼續做雲業務CEO有一定延續性，而在新管理模式下，相信每個董事會都希望有所表現，但整個阿里集團如何有效管理旗下多間公司要再觀察。

熊麗萍續指，阿里在之前多重陰霾下終見突破，而幾隻互聯網平台股股價今季落後，借這個消息加上季結，股價表現有機會好轉，其中阿里升至100元料見短期阻力，可考慮沽出套利，但料自改組後，若回落至80元會見很強支持，因已消除政策陰影。阿里新管理模式亦有機會成為其他互聯網平台股趨勢，尤其業務較多的騰訊(00700)最有機會，其次為京東，與其高追阿里不如吼這兩隻股份。

阿里半日升13.18%收報95.35元，成交97.78億元。京東亦升2.56%報160.1元，騰訊升2.06%報386元，美團(03690)升4.83%報141.1元，百度(09888)升1.05%報153.8元，惟網易(09999)跌0.21%報139.5元，小米(01810)無升跌報12.14元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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