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比亞迪績佳派息大增　惟股神減持陰霾大行目標價差距大　股價升勢恐難持續

29/03/2023

　　比亞迪(01211)昨(28日)收市後公布業績，受惠新能源汽車業務增長，去年純利按年升4.5倍至166億人民幣，符合早前盈喜預期賺160至170億人民幣，末期息更增近10倍至1.142元人民幣，今早(29日)股價曾升近4%，連升兩日。不過要留意，績後雖然大行普遍看法正面，但目標價差距極大，花旗最牛看602元，但大摩僅看215元。事實上，比亞迪股價持續受減價戰及「股神」巴菲特減持困擾，短期要大升確實不易。

 

(比亞迪官網截圖)

 

去年多賺4.5倍末期息增近10倍　料今年新能源車滲透率大突破


　　比亞迪去年純利166.22億人民幣，按年升約4.5倍，派末期息每股1.142元人民幣，相比上年同期派0.105元人民幣，按年增近10倍。毛利722.45億人民幣，增加156.7%；毛利率17.04%，上升4.02個百分點；收入升96.2%至4240億人民幣。而單計去年第四季，比亞迪收入1563.7億人民幣，按季增33.6%，純利73.1億人民幣，按季增27.9%。預期今年新能源汽車將延續強勁增長勢頭，滲透率亦有望大幅突破。

 

　　按業務劃分，去年比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約3247億人民幣，按年增長1.52倍，佔總收入比例76.57%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約988億人民幣，按年增長14.3%，佔總收入比例23.3%。整車產品產銷情況方面，去年乘用車銷量179.7萬輛，按年增151.8%；產量187.6萬輛，按年增154.3%。另去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，按年增194.5%。

 

王傳福：今年首季銷量料增逾八成　內地車市料4月後好轉

 

　　比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，今年1、2月全球及中國汽車市場整體需求較去年稍為轉弱，但集團依然保持強勁增長，預料首季度銷量按年增長逾80%。國內市場近期出現的價格戰是市場供大於求形成供需矛盾的結果，對行業帶來一定影響，相信今年汽車市場將進入「淘汰賽」；市場現雖形成「持幣待購」的心理預期，但預料這現象會在4月底開始降低，隨著5月份各地舉辦車展，預料國內汽車市場會恢復較好增長，而集團具規模化優勢，能妥善管理產品價格，有信心保持一定的毛利水平。

 

　　王傳福又指，計及燃油車、不同合資公司生產的品牌，比亞迪品牌的市佔率有望在3月成為中國第一，達到約12%以上，較第二名高出2至3個百分點。新能源汽車令各車廠競爭平起平坐，比亞迪在國內已取得有利位置，「在電動化過程中暫時贏出，能否笑到最後不敢說」，但有信心比亞迪繼續投資新技術，擴大優勢。

 

比亞迪主席王傳福 （資料圖片）

 

巴菲特減持影響很小　持續推進半導體業務上市


　　另王傳福指，「股神」巴菲特減持的影響很小，會堅持電動化戰略，持續為投資者帶來豐厚的回報，管理層只需做好公司業務和市場份額。此外，全球對乘用車的需求旺盛，目前集團只出口到歐洲、東南亞和南美，因只有美國生產的電動車才能夠拿到當地政府的補貼，目前沒有計劃進入美國乘用車市場。

 

　　另方面，比亞迪去年宣布終止分拆比亞迪半導體上市，被問到會否考慮分拆此業務來港上市，王傳福指，由於汽車業務現時增速快速，集團對半導體業務的銷售佔比較大，待汽車業務回歸常態，半導體業務的獨立性增強後，將具備上市條件，集團會持續推進比亞迪半導體上市工作。

 

花旗：業績強勁予目標價602元　摩通：純利勝預期

 

　　花旗發表研究報告指，比亞迪強勁的業績主要受益於下半年汽車部門極佳的表現、四季度插電式混合動力汽車毛利率大幅改善等，市場聚焦於公司今年指引，重點關注比亞迪中期成本控制、更高的運營槓桿如何抵銷行業競爭者的降價策略、補貼下降的影響等，還將關注比亞迪今年3月份新訂單的勢頭和二季度的銷量預測、一季度的盈利可見性等，予目標價602元，維持「買入」評級。大和亦維持比亞迪「買入」評級及目標價326元。


　　摩通則表示，比亞迪去年純利高於該行預期，主要受穩定增長的交付量，以及去年底新能源汽車補貼到期前強勁的產品組合推動，料公司今年新能源汽車銷量可按年升44%至260萬輛，並保持其在內地新能源汽車領域的主導地位，即32%的市場份額，維持「增持」評級及目標價275元。

 

瑞信：今年首季毛利率料受壓　惟維持目標價420元

 

　　瑞信指，比亞迪去年純利大升逾4倍，符合盈喜預測，而去年第四季純利按季增長28%至73億人民幣，創季度新高，不過，估計比亞迪今年第一季將面對極大壓力，原因是競爭對手Tesla大幅減價。此外，補貼政策已於去年底結束，但比亞迪承諾於去年第四季落單，今年首季才交付的新車售價維持不變，意味這些積壓訂單不會因應補貼結束而提高售價，導致毛利率受壓，惟相信情況於第二季有改善，維持「跑贏大市」評級及目標價420元。


　　摩根士丹利指，比亞迪去年純利錄166億人民幣，即去年第四季純利按年升11.14倍(按季升28%)，去年末季純利飆升主要是由於創紀錄的68.3萬輛電動汽車銷量、手機業務的改善以及成本控制良好，令人驚喜是銷售、一般和管理費用(SG&A)比率按季基本持平於10.9%，維持「與大市同步」評級及目標價215元。

熊麗萍：短期仍受困減價戰及股神減持　升至220多元料見阻力


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪業績屬預期之內，每月公布的數據基本上已反映業績表現如何，透明度頗高，之前也已發過盈喜，但今次公布的整體數字仍比預期略好，惟現時各車企都減價，毛利率可否維持成疑。銷售方面則不論國內國外都不用擔心，現時集團更積極拓展海外市場，內地一哥地位亦穩固，遠遠拋離同業。不過，行業競爭加劇，比亞迪有部分型號汽車也要減價，而股神減持陰霾一直未散，令股價持續於現水平徘徊。然而，公司長遠仍可看好，因即使各車企齊減價，最後贏家一定是規模最大的比亞迪，加上其研發及電池業務，優勢只會愈來愈大，但短期料仍受困減價戰及股神減持，升至220多元會有阻力。

 

　　熊麗萍補充指，比亞迪即使業績不錯，料股神減持策略不變，因他嫌比亞迪估值貴，又已轉吼另一類板塊，之前跌至170多元也照沽，但他似乎沽得太慢，令陰霾始終未除，反而對股價不利，就算北水近日持續買貨料也難抵股神沽貨。而除比亞迪外，今年汽車股都不太看好，雖然往後兩、三個月減價戰或會停一停，觀望減價效果如何，但之後或會再「開戰」。


　　比亞迪今日收市升3.12%報218元，連升兩日，累升4.81%，成交23.34億元，同系比亞迪電子(00285)受累疫情反覆及智能手機市場需求疲軟，去年少賺近兩成，股價跌3.02%收報22.5元。其他新能源車股亦造好，理想汽車(02015)升4.59%報97.95元，小鵬(09868)升3.64%報41.3元，蔚來(09866)升1.83%報72.3元，零跑汽車(09863)升4.18%報37.4元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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