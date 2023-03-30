國壽盈利倒退削派息大行唱淡股價急跌 建行增派息惟業績有瑕疵

中資金融股陸續公布業績，其中中國人壽(02628)去年少賺37%兼削減派息，績後大行指其業績遜預期，其中里昂更予「跑輸大市」評級，僅予目標價12.4元，今日(30日)股價插逾半成。四大內銀亦相繼放榜，建行(00939)率先公布去年純利增7%，並增派末期息，大行看法偏向正面，惟其業績並非無可挑剔，例如去年房地產業不良貸款大增1.5倍，有大行亦指其收入受壓，並關注其資產質量，今日股價向下。另外三大行中行(03988)、農行(01288)及工行(01398)連同郵儲行(01658)及交行(03328)亦於今日稍後公布業績，且看表現如何。

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國壽去年少賺37%末期息減25% 新業務價值跌兩成

中國人壽去年純利320.82億元(人民幣．下同)，按年跌36.8%，因權益市場大幅下跌，投資收益率下降，派末期股息每股49分，減24.6%。收入約8044億元，跌2.5%，稅前利潤約240億元，跌52%。淨保費收入6078.2億元，跌0.6%，新單保費1847億元，升5.1%。一年新業務價值360億元，跌19.6%，內含價值1.23萬億元，較2021年底增長2.3%。實現總投資收益1877.51億元，按年下降12.3%；總投資收益率為3.94%，減1.04個百分點。另截至去年底，綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分別為206.78%及143.59%，繼續保持較高水平。

集團預期今年資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。如未來有發展戰略實施計劃，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。

里昂：業績各項指標均遜預期 予目標價12.4元



里昂發表報告指，中國人壽去年業績的一系列指標均遜市場預期，新業務價值按年跌20%，意味去年第三季及第四季表現轉差，去年下半年內涵值亦下滑，每股派息亦減少25%，縱使派息比率高於歷史水平，壽險業務仍面臨挑戰，予「跑輸大市」評級，目標價12.4元。

高盛指，中國人壽去年純利遜於該行及市場預期；由於除稅後公允價值損失增加180億元，去年第四季的投資收益低於預期，令季內股東權益下降4%。不過，國壽計劃派發每股0.49元全年股息，大致符合預期，意味著派息率為43%，高於其約35%的歷史派息率。鑑於集團一直保持穩定的派息率，將關注管理層會否有派息率結構性提升的計劃，予「買入」評級，目標價16元。

建行去年純利末期息均增7% 房地產業不良貸款增1.5倍

至於建行，其去年純利達3193億元(人民幣．下同)，按年升7.16%，表現勝預期，派末期股息每股38.9分，按年增6.9%。經營收入7581.6億元，按年跌0.9%。利息淨收入約6431億元，升6.22%，淨利差1.82%，手續費及佣金收入1161億元，跌4.5%，信用減值損失1545億元，跌8%。去年底核心一級資本充足率13.69%，按年升0.1個百分點；一級資本充足率14.4%，升0.26個百分點；資本充足率18.42%，升0.57個百分點。

另截至去年底，建行不良貸款額2928.3億元，按年增10.1%，而不良貸款率1.38%，按年降0.04個百分點，撥備覆蓋率241.53%。房地產業公司不良貸款金額336.1億元，按年增1.5倍，而該行業公司的不良貸款率4.36%，按年增2.51個百分點。另個人貸款和墊款的不良貸款金額為453.8億元，按年增45.2%，而相應的不良貸款率為0.55%，按年增0.15個百分點。

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建行：經營環境複雜嚴峻 惟對矽銀瑞信無風險敞口



建行表示，去年國內經濟恢復的基礎尚不牢固，市場主體信心恢復尚需時日。受房地產等行業下行影響，銀行風險管控壓力增大。淨利息收益率和資產回報率不斷下降，銀行經營壓力有所增加。



展望未來，經營環境複雜嚴峻，國際地緣政治衝突頻發，烏克蘭危機仍在發酵，政治形態、安全考慮成為影響經濟發展的重要因素。發達經濟體加息外溢效應繼續顯現，國際金融市場動盪加劇，近期美國矽谷銀行(SVB)和瑞士信貸銀行相繼發生風險事件，建行對該兩家銀行均無風險敞口，未來將高度警惕海外銀行業風險蔓延趨勢。

大摩：上季盈利增長健康惟收入受壓 予目標價6.2元

摩根士丹利指，建行去年末季盈利增長健康，稅後純利按年升8.8%，反映信貸成本按年降29點子帶來的撥備回撥，惟淨息差面對壓力，手續費及投資收益下滑仍壓抑收入。建行資產質素穩定，仍有充裕撥備覆蓋。去年下半年逾期逾3個月的貸款按半年增長26.6%，或反映末季疫情帶來封城影響，相信自中國重新開放後將有所改善。建行末季淨手續費收入按年跌15%，受累疫情影響線下消費，致銀行卡收費表現疲弱；末季非利息收入按年跌40.3%。另成本收入比率輕微上升，亦壓抑撥備前盈利增長，予「增持」評級，目標價6.2元。



高盛指，建行去年撥備前利潤及撥備額分別為5370億及1550億元，均低於預期，稅後淨利則超出預期達到3230億元。去年第四季不良貸款覆蓋率242%，按年升2個百分點，淨不良貸款形成率則按年升15個基點，撥備前利潤總資產回報率降至1.19%，普通股權一級資本比率亦降至13.7%。建行去年撥備前經營溢利遜預期，可能會導致市場負面反應，憧憬管理層在業績發布會上解說更多，同時關注淨息差發展趨勢，當貸款需求改善但按揭貸款面對定價壓力提升時，淨息差可能會見底。另亦關注建行的資產質量，維持「買入」評級，目標價6.07元。



國壽半日跌6.54%收報12.3元，成交4.55億元。其他內險股亦普遍下挫，平保(02318)跌3%報50.2元，財險(02328)跌1.83%報8.03元，太保(02601)跌2.59%報20.65元，中國太平(00966)跌4.5%報8.07元，人保(01339)跌1.51%報2.61元。內銀股方面，建行跌1.57%報5.02元，工行跌1.63%報4.22元，中行跌1.32%報3元，農行跌1.37%報2.89元，招行(03968)跌1.63%報39.2元，郵儲行跌0.41%報4.81元，交行跌0.61%報4.87元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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